Правительство Литвы напоминает: полномочия президента ограничены

У пришедших к власти консерваторов свои планы на будущее литовского государства

Пока президент Литвы Гитанас Науседа раздаёт советы странам – «неудачницам» постсоветского пространства, которых до сих пор не приняли ни в ЕС, ни в НАТО, в самой Литве продолжается тихое противостояние между президентом и премьер-министром. Предметом спора является вопрос: кто должен представлять страну в Евросоюзе. Вопрос этот возник после проведения выборов в Сейм Литвы, на которых победила партия «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» (СО–ХДЛ, так называемые консерваторы). Новое правительство во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните постоянно напоминает Науседе, что Литва является парламентской республикой, в которой полномочия президента сильно урезаны.

«Консерваторы меряются силами с президентом. Всё это происходит в то время, когда государство на протяжении четырёх месяцев закрыто, а сами консерваторы не могут определиться в вопросах вакцинации. Но даже в такое время для консерваторов самое главное – они сами и их закрепление у власти, путём подготовки места для «своего» кандидата на президентских выборах 2024 г.»,

– считает председатель Союза крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис.

По его словам, идёт постепенное отстранение президента от выполняемых им ранее обязанностей, при этом консерваторы не скрывают своих действий и своих планов. Мало того, они уверены, что смогут изменить и порядок президентских выборов: сегодня президента выбирает народ, в будущем, планируют консерваторы, президента будет выбирать парламент.

Гитанас Науседа не принадлежит ни одной политической партии Литвы. Таким же «независимым» президентом была и Даля Грибаускайте, однако на деле она всегда поддерживала интересы одной партии – СО–ХДЛ.

«Ясно одно – реализация этих планов поможет им избавиться от идеологически чуждого президента Науседы, который стал последним препятствием на пути у диктатуры. Если им удастся пропихнуть эту поправку, то в 2024 году, в конце срока своих полномочий, парламент сможет сделать то, чего даже с большими усилиями не достиг Витаутас Ландсбергис, – пропихнуть в президенты Ландсбергиса, правда, не деда, а внука»,

– уверен Карбаускис.

Напомним, Витаутас Ландсбергис – основатель движения за независимость Литвы и первый фактический руководитель Литвы после распада СССР и дед нынешнего министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса.

По мнению Карбаускиса, Ландсбергис-младший понимает, что у него нет шансов победить на президентских выборах, если выбирать президента будет население страны, поэтому консерваторы и спешат изменить систему выборов.

Существующее в Сейме Литвы «теневое» правительство обратилось с призывом прекратить политическую борьбу, которая «нарушает политическую стабильность и угрожает демократии», и сосредоточиться на проблемах страны.