Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Найден летчик пропавшего над Черным морем Су-27
Кара с небес: У Пашинского рак поджелудочной, у Геращенко цирроз печени, у Порош...
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили...
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
Главная / Политика

Правительство компенсирует затраты Росавиации на возврат россиян на родину

29 марта 2020, 01:35  •  64 • Политика
Правительство России выделило 1,5 млрд рублей из Резервного фонда на возмещение затрат Росавиации на вывоз граждан страны из-за рубежа. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
27 марта МИД России заявил, что передаст ответственным ведомствам списки россиян, испытывающих проблемы с возвращением из-за рубежа. Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркнула, что российские граждане должны заявить о себе в консульства до 14:00 29 марта.
В тот же день стало известно, что на следующую неделю запланировано возвращение около 20 тыс. россиян из Индонезии и Таиланда.
Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.
По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 617 тыс. случаев заболевания, умерли более 28 тыс. человек, вылечились более 137 тыс.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
28 марта 2020, 02:35
Лукашенко поддержал "людоедские" слова Трампа и "плюнул в спину" России
27 марта 2020, 22:35
"Интересно, сколько можно объявить за голову Трампа?": Сатановский о "гениальной" идее главы США
28 марта 2020, 21:35
"Асимметричный ответ очевиден": Леонков подсказал Мадуро, как отомстить США и Трампу
28 марта 2020, 02:35
ВЦИОМ отметил рост доверия россиян Путину
28 марта 2020, 15:35
Министра обороны Судана могли ликвидировать британские спецслужбы
28 марта 2020, 02:35
Песков рассказал о влиянии коронавируса на работу Путина
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2020, 05:35
"Трампу не до того, Макрону тоже, Меркель - пьёт": Как Россия оказалась единственным спасением Италии - Сатановский
22 марта 2020, 19:08
Как и когда Россия завершит нефтяную войну. Простая арифметика
27 марта 2020, 05:35
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили свои антивирусные меры
23 марта 2020, 07:35
Коронавирус изменит государство Украина
24 марта 2020, 02:35
Почему коронавирус быстро распространился по Италии? Главный эпидемиолог России назвал две особенности
25 марта 2020, 03:35
Украина направляется по прямой в морг. Россия должна спастись, отойдя на безопасное расстояние
23 марта 2020, 09:35
"Никто не ожидал, что нож в спину России воткнёт Китай": экономист о большой игре элит
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.