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Правительство компенсирует затраты Росавиации на возврат россиян на родину
29 марта 2020, 01:35 • 64 • Политика
Правительство России выделило 1,5 млрд рублей из Резервного фонда на возмещение затрат Росавиации на вывоз граждан страны из-за рубежа. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
27 марта МИД России заявил, что передаст ответственным ведомствам списки россиян, испытывающих проблемы с возвращением из-за рубежа. Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркнула, что российские граждане должны заявить о себе в консульства до 14:00 29 марта.
В тот же день стало известно, что на следующую неделю запланировано возвращение около 20 тыс. россиян из Индонезии и Таиланда.
Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.
По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 617 тыс. случаев заболевания, умерли более 28 тыс. человек, вылечились более 137 тыс.
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