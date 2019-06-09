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Правительство Китая провело закрытые встречи с Microsoft и Dell по последствиям запрета поставок - СМИ

09 июня 2019, 11:54  •  44 • Политика
The New York Times пишет, что Пекин предостерег Microsoft и Dell от прекращения поставок китайским фирмам на закрытых встречах.
Власти Китая конфиденциально предупредили несколько корпораций, такие как Microsoft и Dell, о последствиях их согласия на отмену поставок технологий китайским фирмам. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.
Так, 4 и 5 июня прошли закрытые встречи. Издание считает, они были инициированы высшим руководством Китая. Кроме Microsoft и Dell, были проведены переговоры также с британской компанией ARM и южнокорейскими Samsung Electronics и Hynix.
Напомним, в мае текущего года Министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. Компании запрещено покупать технологии и компоненты у производителей США и вести с ними общий бизнес без соответствующей лицензии Вашингтона. Пока с корпорацией приостановили сотрудничество Google и японская Panasonic.

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