Правительство Китая провело закрытые встречи с Microsoft и Dell по последствиям запрета поставок - СМИ

Власти Китая конфиденциально предупредили несколько корпораций, такие как Microsoft и Dell, о последствиях их согласия на отмену поставок технологий китайским фирмам. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.

Так, 4 и 5 июня прошли закрытые встречи. Издание считает, они были инициированы высшим руководством Китая. Кроме Microsoft и Dell, были проведены переговоры также с британской компанией ARM и южнокорейскими Samsung Electronics и Hynix.

Напомним, в мае текущего года Министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. Компании запрещено покупать технологии и компоненты у производителей США и вести с ними общий бизнес без соответствующей лицензии Вашингтона. Пока с корпорацией приостановили сотрудничество Google и японская Panasonic.