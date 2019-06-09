|
Правительство Китая провело закрытые встречи с Microsoft и Dell по последствиям запрета поставок - СМИ
09 июня 2019, 11:54 • 44 • Политика
The New York Times пишет, что Пекин предостерег Microsoft и Dell от прекращения поставок китайским фирмам на закрытых встречах.
Власти Китая конфиденциально предупредили несколько корпораций, такие как Microsoft и Dell, о последствиях их согласия на отмену поставок технологий китайским фирмам. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.
Так, 4 и 5 июня прошли закрытые встречи. Издание считает, они были инициированы высшим руководством Китая. Кроме Microsoft и Dell, были проведены переговоры также с британской компанией ARM и южнокорейскими Samsung Electronics и Hynix.
Напомним, в мае текущего года Министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. Компании запрещено покупать технологии и компоненты у производителей США и вести с ними общий бизнес без соответствующей лицензии Вашингтона. Пока с корпорацией приостановили сотрудничество Google и японская Panasonic.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 июня 2019, 05:54
|
06 июня 2019, 05:54
|
04 июня 2019, 01:54
|
06 июня 2019, 09:09
|
06 июня 2019, 09:09
|
02 июня 2019, 20:39
|
04 июня 2019, 05:09