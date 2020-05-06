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Правительство исключило Решетникова из рабочей группы по нацпроектам
06 мая 2020, 21:10 • 58 • Политика
Правительство России исключило из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Об этом говорится в распоряжении кабмина от 6 мая.
Отмечается, что вместо главы ведомства в рабочую группу вошла его заместитель Полина Крючкова, передает ТАСС.
7 февраля президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Премьер-министр страны Михаил Мишустин назначен на должность заместителя председателя совета, а помощник президента Максим Орешкин стал ответственным секретарем.
Кроме них в совет тогда вошли вице-премьеры РФ Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко и Юрий Борисов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и др.
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