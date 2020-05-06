Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев начинает «АТО» в Черкассах? В мятежный город направили нацгвардию
И всё-таки – в кармане? Какие силы разбудил «Бесогон» Никиты Михалкова
Политолог Ищенко рассказал, что ждет Киев после конфликта с Черкассами
"Стоят девчонки, стоят в сторонке": Русские в Сирии бескомпромиссно за...
Главная / Политика

Правительство исключило Решетникова из рабочей группы по нацпроектам

06 мая 2020, 21:10  •  58 • Политика
Правительство России исключило из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Об этом говорится в распоряжении кабмина от 6 мая.
Отмечается, что вместо главы ведомства в рабочую группу вошла его заместитель Полина Крючкова, передает ТАСС.
7 февраля президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Премьер-министр страны Михаил Мишустин назначен на должность заместителя председателя совета, а помощник президента Максим Орешкин стал ответственным секретарем.
Кроме них в совет тогда вошли вице-премьеры РФ Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко и Юрий Борисов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и др.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
06 мая 2020, 03:10
"Не пугай ОМОН дубинкой": Баранец расшифровал послание кораблей НАТО русским
06 мая 2020, 05:10
Лукашенко назвал правильное место для парада Победы, пригласив Путина и коллег
06 мая 2020, 03:10
Американское лекарство для русского премьера? Чем лечат Мишустина от COVID-19: Мнение блогера
06 мая 2020, 11:10
В Киеве раскрыли новый план по возвращению Крыма
06 мая 2020, 07:10
Обсудили даже здоровье Мишустина: О чём ещё говорили Путин и Лукашенко
06 мая 2020, 07:10
"Мы им нефть и лес - они нам трусы и носки!": Пронько об "успехах" импортозамещения
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 мая 2020, 05:10
«Равносильно самоубийству»: Парасюк рассказал, почему Порошенко не посадил его за рас...
06 мая 2020, 03:10
"Не пугай ОМОН дубинкой": Баранец расшифровал послание кораблей НАТО русски...
06 мая 2020, 05:10
Украинское образование породило «отбитую морду манкурта Усика» – Фарион
06 мая 2020, 02:10
Тайные послания Ротшильдов: разбираем знаменитые обложки "The Economist"
06 мая 2020, 10:10
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 мая 2020, 02:10
Херсон стремится в Россию: Лебезивший перед нацистами мэр «переобувается»
01 мая 2020, 09:10
Скоро в областях помашут "до свидания": Поклонская сделала грозное предупреждение
30 апреля 2020, 03:10
"Не дай Бог, чехи договорятся": Памятник Коневу и лукавая оговорка премьера - звенья одной цепи, уверен Баранец
01 мая 2020, 20:10
Делягин, говоря об и. о. премьера Белоусове, несколько раз оговорился: "Очень хочу ошибиться"
02 мая 2020, 19:10
"Силуанову это ой как не по душе": Болезнь Мишустина аукнется Минфину. Мнение Иваткиной
04 мая 2020, 08:10
Киев начинает «АТО» в Черкассах? В мятежный город направили нацгвардию
02 мая 2020, 02:10
"У духов минус три": Военкор Блохин похвастался трофейной "супертехникой"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.