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Правительство Ирландии шантажируют хакеры из Петербурга - RTE
21 мая 2021, 02:25 • 51 • Политика
Ирландия заподозрила хакеров из России в атаке на службу здравоохранения. Утверждается, что за кибератакой стоит группировка Wizard Spider ("Волшебный паук"), которая якобы базируется в Петербурге.
За кибератакой на медицинское ведомство Ирландии, скорее всего, стоят русские хакеры. Такого мнения придерживаются в Национальном центре кибербезопасности Ирландии (NCSC), сообщает канал RTE со ссылкой на источники в ведомстве.
Речь идёт о кибератаке на Исполнительную службу по вопросам здравоохранения Ирландии (HSE), о которой стало известно 14 мая. В компьютерные системы ведомства проник вирус-вымогатель, который блокировал доступ к компьютерам и шифровал находящиеся на них данные. Из-за этого ведомству пришлось срочно отключить все системы.
Утверждается, что за этой атакой стоят хакеры из группировки Wizard Spider, которая якобы базируется в Петербурге. Добавляется, что руководство Ирландии уже обсудило атаку на HSE с властями России.
Напомним, что хакеры не просто взломали медицинское ведомство Ирландии, но потребовали с властей страны выкуп в размере 20 миллионов долларов за восстановление доступа к компьютерам и хранящимся на них данным. В подтверждение своих слов хакеры передали ирландскому правительству ключ расшифровки для восстановления доступа к части похищенных данных.
Также опубликованы личные данные 12 ирландских пациентов. По мнению экспертов RTE, тем самым преступники хотели продемонстрировать, что действительно обладают большим массивом конфиденциальной информации о пациентах HSE.
Следует отметить, что это первый случай, когда хакеры столь наглым и открытым образом шантажируют правительство целой страны.
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