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Правительство Иона Кику сохранило свои полномочия

21 июля 2020, 14:00  •  48 • Украина
Парламент Молдовы не поддержал вотум недоверия правительству
В понедельник, 20 июля, в молдавском парламенте рассматривали вотум недоверия правительству Иона Кику, выдвинутый на прошлой неделе парламентской оппозицией. Однако инициатива не смогла набрать необходимое количество голосов (51 голос из 101).
За принятие Резолюции о вотуме недоверия действующему правительству Иона Кику проголосовали только 46 депутатов.
Таким образом, правительство Иона Кику сохранило свои полномочия.
«Вотум недоверия не прошёл. Уважаемые коллеги, благодарим за участие и терпение. Желаем успехов правительству в дальнейшем»,
– заявила спикер парламента Зинаида Гречаная после голосования.
Но оппозиция не упустила случая устроить в парламенте скандал. Когда премьер-министр попытался прочитать свой доклад, оппозиционные депутаты кричали, не давая ему говорить. Пришлось на полчаса прервать заседание парламента.
Пока шло заседание, под стенами парламента собрались митингующие, в основном всё те же ветераны приднестровской войны, скандирующие: «Долой правительство Кику!», «Долой Додона!», «Поддерживаем вотум недоверия!» Однако на них особенно никто не обратил внимания и, пошумев и покричав, толпа рассеялась.
По мнению президента Молдовы Игоря Додона, вотум недоверия изначально не имел смысла.
«Вотум недоверия провалился, потому что с самого начала это было бессмысленным действием, политической импровизацией… Думаю, что сейчас важно всем извлечь урок из того, что произошло и оппозиции, и правительству оставить позади эти неловкие события и решить, что можно хорошего сделать для людей в будущем»,
– прокомментировал президент события понедельника. Он призвал все парламентские партии к диалогу, чтобы Молдавия смогла преодолеть кризис, спровоцированный пандемией коронавируса.
Глава парламентской фракции Демократической партии Дмитрий Дьяков заявил в своём выступлении в парламенте, что попытка оппозиции сменить власть связана с предстоящими президентскими выборами.
«Конечно, мы все понимаем суть игры. Все симпатии и антипатии связаны с президентскими выборами. У всех правительств есть проблемы, но правительство Иона Кику не самое плохое. Правительство работает в уникальное для всего мира время пандемии коронавируса»,
– напомнил Дьяков.
С ним согласен и молдавский политолог Ян Лисневский. Он уверен: всё происходящее является пиаром оппозиционных партий, которые таким образом хотят получить дополнительные политические дивиденды. К тому же на самом деле никто из оппозиции не хочет, чтобы правительство действительно ушло в отставку.
«Всегда легче винить власть и на этом строить предвыборную кампанию. А как ты можешь винить власть, если ты сам у власти? Майя Санду на самом деле не хочет, чтобы это правительство ушло в отставку, да и юридически оно уйти в отставку полностью не может – оно останется исполняющим обязанности до выборов»,
– рассказал политолог в эфире радио Sputnik Молдова.
Но при этом международные институты не будут сотрудничать с государством, у которого правительство лишь исполняет свои обязанности.
«Любой кредит, любой договор, любое соглашение со страной подразумевает гарантии, а кто их будет давать, если не существует правительства? Если и придётся у нас создавать новое правительство, то из кого, из разрозненных политических групп, которые враждуют между собой? Даже если и возможен какой-либо альянс между ними, практика показала, что он лишь на несколько месяцев»,
– заключил Лисневский.
Соб. корр. ФСК
На фото. Премьер-министр Молдовы Ион Кику

Фонд Стратегической Культуры

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