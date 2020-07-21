Парламент Молдовы не поддержал вотум недоверия правительству

В понедельник, 20 июля, в молдавском парламенте рассматривали вотум недоверия правительству Иона Кику, выдвинутый на прошлой неделе парламентской оппозицией. Однако инициатива не смогла набрать необходимое количество голосов (51 голос из 101).

За принятие Резолюции о вотуме недоверия действующему правительству Иона Кику проголосовали только 46 депутатов.

Таким образом, правительство Иона Кику сохранило свои полномочия.

«Вотум недоверия не прошёл. Уважаемые коллеги, благодарим за участие и терпение. Желаем успехов правительству в дальнейшем»,

– заявила спикер парламента Зинаида Гречаная после голосования.

Но оппозиция не упустила случая устроить в парламенте скандал. Когда премьер-министр попытался прочитать свой доклад, оппозиционные депутаты кричали, не давая ему говорить. Пришлось на полчаса прервать заседание парламента.

Пока шло заседание, под стенами парламента собрались митингующие, в основном всё те же ветераны приднестровской войны, скандирующие: «Долой правительство Кику!», «Долой Додона!», «Поддерживаем вотум недоверия!» Однако на них особенно никто не обратил внимания и, пошумев и покричав, толпа рассеялась.

По мнению президента Молдовы Игоря Додона, вотум недоверия изначально не имел смысла.

«Вотум недоверия провалился, потому что с самого начала это было бессмысленным действием, политической импровизацией… Думаю, что сейчас важно всем извлечь урок из того, что произошло и оппозиции, и правительству оставить позади эти неловкие события и решить, что можно хорошего сделать для людей в будущем»,

– прокомментировал президент события понедельника. Он призвал все парламентские партии к диалогу, чтобы Молдавия смогла преодолеть кризис, спровоцированный пандемией коронавируса.

Глава парламентской фракции Демократической партии Дмитрий Дьяков заявил в своём выступлении в парламенте, что попытка оппозиции сменить власть связана с предстоящими президентскими выборами.

«Конечно, мы все понимаем суть игры. Все симпатии и антипатии связаны с президентскими выборами. У всех правительств есть проблемы, но правительство Иона Кику не самое плохое. Правительство работает в уникальное для всего мира время пандемии коронавируса»,

– напомнил Дьяков.

С ним согласен и молдавский политолог Ян Лисневский. Он уверен: всё происходящее является пиаром оппозиционных партий, которые таким образом хотят получить дополнительные политические дивиденды. К тому же на самом деле никто из оппозиции не хочет, чтобы правительство действительно ушло в отставку.

«Всегда легче винить власть и на этом строить предвыборную кампанию. А как ты можешь винить власть, если ты сам у власти? Майя Санду на самом деле не хочет, чтобы это правительство ушло в отставку, да и юридически оно уйти в отставку полностью не может – оно останется исполняющим обязанности до выборов»,

– рассказал политолог в эфире радио Sputnik Молдова.

Но при этом международные институты не будут сотрудничать с государством, у которого правительство лишь исполняет свои обязанности.

«Любой кредит, любой договор, любое соглашение со страной подразумевает гарантии, а кто их будет давать, если не существует правительства? Если и придётся у нас создавать новое правительство, то из кого, из разрозненных политических групп, которые враждуют между собой? Даже если и возможен какой-либо альянс между ними, практика показала, что он лишь на несколько месяцев»,

– заключил Лисневский.