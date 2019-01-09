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Правительство или Стена. Трамп пошёл ва-банк
09 января 2019, 17:09 • 43 • В мире
Президент США Дональд Трамп не сможет вырвать у демократов согласие на строительство Стены на границе с Мексикой в обмен на возобновление финансирования правительства: ему придётся уступить и готовиться к худшему
Автор:
Латышев Сергей
Президент США Дональд Трамп выступил этой ночью с телеобращением к американцам по поводу ситуации на границе с Мексикой. Он объявил, что кризис в сфере безопасности из-за непрекращающейся нелегальной миграции, идущей рука об руку с преступностью и наркотрафиком, нарастает, и решить его сможет только строительство Стены между обеими странами. Хозяин Белого дома выразил надежду, что в ближайшее время сможет договориться с демократами о выделении около шести миллиардов долларов на реализацию этого проекта, после чего он одобрит бюджет, и федеральное правительство сможет возобновить работу, приостановленную 22 декабря.
Президент прав, но…
Трудно отрицать, что «обостряющийся гуманитарный кризис и кризис в сфере безопасности» на южной границе США — это не выдумка Трампа, и это действительно так. За последние несколько месяцев свыше 60 тысяч человек попытались нелегально проникнуть из Мексики в США, у напоминающей сито совместной границы обосновались несколько «караванов беженцев» со всей Центральной Америки, и ещё несколько приближаются к ней.
Несмотря на то, что в этом районе — в дополнение к пограничникам — США разместили столько же войск, сколько в Афганистане, «беженцы» пытаются штурмовать границу и находят возможности проникать через неё. Ситуация складывается, по словам Трампа, критическая: «Каждый день сотрудники таможенных и пограничных служб сталкиваются с тысячами нелегальных иммигрантов, пытающихся попасть в нашу страну. У нас больше нет места для их содержания и возможности быстро возвращать их на родину».
Строительство Стены на границе с Мексикой — одно из двух крупнейших невыполненных предвыборных обещаний президента Трампа, наряду с необходимостью «поладить» с Россией. Фото: www.globallookpress.com
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