Правительство и СПЧ не захотели защитить семью? Отзывы на законопроекты оценила Елена Мизулина

Группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной внесла в Госдуму пакет законопроектов, где, в том числе, предлагалось запретить заключение браков и усыновление детей как однополыми людьми, так и теми, кто ранее сменил пол. Кроме того, в проектах предлагалось запретить изъятие детей из семьи без судебного решения - да и судебное решение могло быть вынесено только при наличии вины родителей.

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) дал отрицательный отзыв на пакет законопроектов. И, как подчеркнула зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина, она крайне удивлена подобным решением. Дело в том, что ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев хвалил законопроекты, отмечая, что "наша система мер защиты соответствует международным стандартам", напомнила Елена Мизулина. Что изменилось теперь?

Валерий Фадеев выдвигал некоторые замечания, добавляя, что все они могут быть учтены ко второму чтению.

"Почему вдруг Совет по правам человека будет менять мнение, это для меня удивительно, - продолжила Елена Мизулина. - Тем более я знаю Валерия Фадеева как очень хорошего учёного и человека последовательного. Я его очень уважаю".

Сенатор обратила внимание на ошибочное мнение, присутствующее в отзыве СПЧ. Совет полагает, что проект закона, предложенный сенаторами во главе с Мизулиной, "выводит семью из сферы частного права". Это не так.

"Кто-то очень некрасиво, неприлично вложил такого рода суждение в этот отзыв", - подчеркнула Елена Мизулина, напомнив, что как раз действующий Семейный кодекс России вывел семью из сферы частного права, поскольку "в целях защиты ребёнка" подчас нарушаются его права. И о частном праве семьи на неприкосновенность никто и не думает.

Елена Мизулина особенно подчеркнула, что предложенные законопроекты лишь настаивают на том, что "важное значение имеет вопрос сохранения семьи". Добавим, ранее появилась информация и о том, что законопроекты не поддержало правительство России. Мизулина узнала об этом как раз в ходе пресс-конференции об укреплении института семьи в России.

"Мне жаль, если правительство пойдёт по этому пути", - подчеркнула сенатор.

Кроме того, сенатор сообщила о получении 55 положительных отзывов на внесённый ей законопроект о поправках в Семейный кодекс, их направили 44 региона России.