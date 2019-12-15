Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Реальная борьба за экологию (Руслан Осташко)
Шеремет. Думаю, я знаю заказчика
"Попытки были": В Кремле высказались о "разговоре на повышенных т...
Госдеп Лаврову: Поддержите Гуайдо. Ну пожалуйста... (Руслан Осташко)
Главная / Украина

Правительство Грузии не пойдёт на уступки оппозиции – противостояние будет продолжаться

15 декабря 2019, 05:54  •  66 • Украина
В пятницу, 13 декабря, в Тбилиси состоялась пресс-конференция правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия», на которой выступил вице-спикер парламента и лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
Вице-спикер рассказал о том, что парламент намерен принять изменения в Конституцию Грузии, согласно которым все досрочные парламентские выборы, которые могут состояться в стране до 2024 года, пройдут по смешанной избирательной системе.
Таким образом, правительство ответило оппозиции, что не намерено идти на уступки и изменять избирательную систему до 2024 года, когда она изменится согласно Конституции Грузии.
Мамука Мдинарадзе отметил, что мажоритарные депутаты внесли предложение полностью изменить всю систему выборов и сделать грузинский парламент двухпалатным, при этом депутаты в обе палаты будут избираться по мажоритарной системе.
«Большинство разделяет мнение мажоритарных депутатов о том, что с выборов 2020 года и до 2024 года будут постоянные разговоры о том, что должны пройти досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе, что спровоцирует ощущение постоянной нестабильности, и этот процесс создаст почву и соблазн, чтобы искусственно вызвать политический кризис»,
– отметил вице-спикер.
Поэтому была достигнута договорённость о том, что мажоритарщики отзывают свою инициативу о проведении выборов в 2024 году полностью по мажоритарной системе, а правительство обещает до выборов в будущем году создать законодательные механизмы, «которые уберут все риски».
«Если мы не сможем создать эту гарантию, тогда мажоритарии продолжат процесс, чтобы вместе с выборами 2020 года прошёл референдум о переходе полностью на мажоритарную систему»,
– констатировал Мдинарадзе.
Напомним, что объединённая оппозиция, в которую вошли более тридцати политических партий и общественных организаций, требуют перехода на пропорциональную систему выборов уже во время парламентских выборов 2020 года.
По мнению политолога Наны Девдариани, правящей партии необходимо было согласиться на переход к пропорциональной системе выборов уже в 2020 году.
«Вообще не нужно было доводить ситуацию до этого, нельзя было всенародно обещать переход на пропорциональную систему выборов с естественным нулевым барьером, а потом забрать обратно своё слово. Это крайне несерьёзно. У нас такая деструктивная оппозиция, они будут пользоваться любым поводом лишь бы деэскалировать ситуацию. Так что сейчас слово за «Грузинской мечтой», как они будут выбираться из этой ситуации»,
– прокомментировала политолог ситуацию в интервью радио Sputnik Грузия.
Независимый депутат парламента Грузии Эка Беселия назвала планы «Грузинской мечты» по изменению конституции бредом и заявила, что эти поправки никогда не пройдут голосование.
«Если спросить Мамуку Мдинарадзе и его единомышленников, они, разумеется, хотят оставаться во власти бесконечно, однако нет уж, извините. Это полный бред. К тому же у «Грузинской мечты» уже нет конституционного большинства в парламенте, и они не смогут осуществить задуманное»,
– рассказала Беселия журналистам после пресс-конференции.
А правящая партия тем временем, опережая оппозицию, заявила о готовящемся в субботу торжественном шествии и других мероприятиях в центре Тбилиси. Официально мероприятия будут посвящены председательству Грузии в Комитете министров Совета Европы. В связи с мероприятиями движение в центре столицы будет ограничено.
Противостояние правительства и оппозиции будет продолжаться…
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
15 декабря 2019, 03:54
Facebook запустит на Украине программу против дезинформации
14 декабря 2019, 19:54
Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата
14 декабря 2019, 23:09
«Процедура теряет всякий смысл»: почему демократы хотят ускорить импичмент Дональда Трампа
14 декабря 2019, 23:24
Rzeczpospolita: Париж и Берлин самостоятельно договариваются с Россией через нашу голову
14 декабря 2019, 14:54
МИД Украины вновь рассматривает возможность размещения контингента ООН в Донбассе
15 декабря 2019, 05:54
Правительство Грузии не пойдёт на уступки оппозиции – противостояние будет продолжаться
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 декабря 2019, 11:39
Зеленского вынесли за скобки
10 декабря 2019, 05:39
Дело в газе? Путин и Зеленский резко прервали переговоры "нормандской четвёрки"
11 декабря 2019, 14:09
Русские не побоялись и объявили бойкот ОИ-2020. Американцы планируют новый "удар"
10 декабря 2019, 03:54
Если не будет войны, Донбасс присоединит Украину
08 декабря 2019, 14:39
«Моя музыка для всех. Кроме русских»: Как советские звёзды отрекаются от страны, благодаря которой стали знамениты
11 декабря 2019, 10:54
"Украину уничтожат к 2024 году, если не залить Донбасс кровью": Националисты Украины пошли ва-банк
12 декабря 2019, 04:39
Записки киевлянки: В Киеве злятся, если слышат, что на Донбассе в домах тепло и медицина вся бесплатная
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.