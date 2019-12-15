Правительство Грузии не пойдёт на уступки оппозиции – противостояние будет продолжаться

В пятницу, 13 декабря, в Тбилиси состоялась пресс-конференция правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия», на которой выступил вице-спикер парламента и лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Вице-спикер рассказал о том, что парламент намерен принять изменения в Конституцию Грузии, согласно которым все досрочные парламентские выборы, которые могут состояться в стране до 2024 года, пройдут по смешанной избирательной системе.

Таким образом, правительство ответило оппозиции, что не намерено идти на уступки и изменять избирательную систему до 2024 года, когда она изменится согласно Конституции Грузии.

Мамука Мдинарадзе отметил, что мажоритарные депутаты внесли предложение полностью изменить всю систему выборов и сделать грузинский парламент двухпалатным, при этом депутаты в обе палаты будут избираться по мажоритарной системе.

«Большинство разделяет мнение мажоритарных депутатов о том, что с выборов 2020 года и до 2024 года будут постоянные разговоры о том, что должны пройти досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе, что спровоцирует ощущение постоянной нестабильности, и этот процесс создаст почву и соблазн, чтобы искусственно вызвать политический кризис»,

– отметил вице-спикер.

Поэтому была достигнута договорённость о том, что мажоритарщики отзывают свою инициативу о проведении выборов в 2024 году полностью по мажоритарной системе, а правительство обещает до выборов в будущем году создать законодательные механизмы, «которые уберут все риски».

«Если мы не сможем создать эту гарантию, тогда мажоритарии продолжат процесс, чтобы вместе с выборами 2020 года прошёл референдум о переходе полностью на мажоритарную систему»,

– констатировал Мдинарадзе.

Напомним, что объединённая оппозиция, в которую вошли более тридцати политических партий и общественных организаций, требуют перехода на пропорциональную систему выборов уже во время парламентских выборов 2020 года.

По мнению политолога Наны Девдариани, правящей партии необходимо было согласиться на переход к пропорциональной системе выборов уже в 2020 году.

«Вообще не нужно было доводить ситуацию до этого, нельзя было всенародно обещать переход на пропорциональную систему выборов с естественным нулевым барьером, а потом забрать обратно своё слово. Это крайне несерьёзно. У нас такая деструктивная оппозиция, они будут пользоваться любым поводом лишь бы деэскалировать ситуацию. Так что сейчас слово за «Грузинской мечтой», как они будут выбираться из этой ситуации»,

– прокомментировала политолог ситуацию в интервью радио Sputnik Грузия.

Независимый депутат парламента Грузии Эка Беселия назвала планы «Грузинской мечты» по изменению конституции бредом и заявила, что эти поправки никогда не пройдут голосование.

«Если спросить Мамуку Мдинарадзе и его единомышленников, они, разумеется, хотят оставаться во власти бесконечно, однако нет уж, извините. Это полный бред. К тому же у «Грузинской мечты» уже нет конституционного большинства в парламенте, и они не смогут осуществить задуманное»,

– рассказала Беселия журналистам после пресс-конференции.

А правящая партия тем временем, опережая оппозицию, заявила о готовящемся в субботу торжественном шествии и других мероприятиях в центре Тбилиси. Официально мероприятия будут посвящены председательству Грузии в Комитете министров Совета Европы. В связи с мероприятиями движение в центре столицы будет ограничено.

Противостояние правительства и оппозиции будет продолжаться…