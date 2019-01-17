Правительство Греции проталкивает Преспанское соглашение об изменении названия Македонии

Однако опросы предсказывают победу на парламентских выборах в октябре победу оппозиции

Парламент Греции минимальным числом голосов выразил вотум доверия правительству страны во главе с премьер-министром Алексисом Ципрасом. Такое решение поддержал 151 депутат 300-местного парламента, против проголосовали 148 депутатов.

Греческий премьер поставил перед парламентом вопрос о доверии Кабинету министров после отставки министра национальной обороны Паноса Камменоса и выхода его политической партии «Независимые греки» (АНЭЛ) из правящей коалиции в знак несогласия с Преспанским договором о новом названии Республики Македонии. Камменос назвал подписанный документ «капитуляцией» и потребовал провести в Греции общенациональный референдум о его поддержке. Однако Ципрас категорически против референдума.

Доверие действующему Кабинету министров подтвердили 145 депутатов правящей СИРИЗА; остальные шесть голосов дали отдельные представители партий «Река» («Потами»), АНЭЛ и один внефракционный депутат. Против вотума правительству Греции выступили оппозиционные партии «Новая демократия», «Демократическая коалиция ПАСОК-ДИМАР», Компартия, по пять представителей от партий «Река» и «Союз центристов», 4 члена АНЭЛ и 6 независимых парламентариев.

«Сегодня парламент проголосовал за стабильность. Это вотум доверия усилиям по восстановлению международного авторитета страны», – заявил Ципрас, комментируя итоги голосования.

Премьер-министр продолжит свою работу до очередных парламентских выборов, намеченных на октябрь. Между тем последние социологические опросы предсказывают победу оппозиционной правоконсервативной партии «Новая демократия» с результатом 33,5% голосов, в то время как правящую СИРИЗА готовы поддержать только 23% респондентов. На снижение рейтинга партии власти повлияло неприятие значительной массой населения соглашения Афин и Скопье о переименовании Македонии.

Вотум о доверии Кабинету министров стал репетицией предстоящей ратификации Преспанского соглашения. Документ будет представлен на ратификацию в ближайшее время.