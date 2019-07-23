Правительство готовит "подарок" ЦРУ и мошенникам? Стоит ли держать русских "под колпаком"

В России сегодня нет ни одного централизованного информационного ресурса, из которого можно было бы полностью узнать реальные данные о человеке. Именно на это обратили внимание инициаторы нового законопроекта, который позволит фактически держать всех граждан нашей страны "под колпаком". Причем тотальном.

Цель - благородна и понятна: подобные сведения позволят вывести из тени тех, кто уходит от налогов. И создание такой унифицированной базы обеспечит "переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов".

Однако, стоит учесть тот факт, что сведения в базе будут браться из баз силовых ведомств, в числе которых Минобороны и МВД.

Что будет в базе?

В объединенную базу, как предполагают инициаторы законопроекта, попадут все основные личные данные каждого гражданина нашей страны. То есть паспорт, ИНН, СНИЛС, различные сведения из госведомств. Например, из ЗАГСа: женаты ли вы, замужем, есть ли дети? В тексте указывается, что в базу попадут и "иные сведения о физическом лице".

Палка о двух концах

Эксперт по анализу соцсетей, гендиректор компании "Ашманов и партнеры" Игорь Ашманов в беседе с Царьградом обратил внимание на то, что создание такой базы имеет две стороны одной медали. С одной стороны - уязвимость, с другой - защита понадежнее.

"Есть такая теория, что централизованная база и централизованное управление такими данными более уязвимы, чем когда базы данных лежат в разных местах. Это правда. Есть такой эффект, - подчеркивает собеседник. - С другой стороны, есть и обратный эффект. Если данные представляют собой зоопарк разных баз данных у разных ведомств, то часть из них будут гораздо хуже защищена, чем централизованная высокоответственная база данных. То есть там есть два процесса, прямо противоположных. Повышение централизации приводит к рискам и, наоборот, снижает риски"

Эксперт отмечает, здесь все "зависит от реализации".

"Просто тоталитарный ад построить"

Но, что же в итоге готовит правительство - благое дело или "подарок" тем же мошенникам, наживающимся на базах данных людей, агентам западных спецслужб, как например ЦРУ? С точки зрения Ашманова, "хуже, что возникает иллюзия: централизация данных о гражданине - это хорошо". Он не исключил того, что "большинство тех, кто собирается это сделать, вообще всерьёз не задумываются", а имеют только общее представление: "хорошо, что всё в одном месте лежит".

"Конечно, стратегически это очень плохо. Наличие такой базы данных обо всех людях, создают такую возможность манипуляции людьми, что любые антиутопии Оруэлла, Замятина и так далее покажутся детскими шутками, - обращает особое внимание эксперт. - На самом деле, непонятно, зачем это нужно. То есть кроме рассуждения, что ведь действительно тогда проще всё вычислить про каждого человека и про людей в сумме, по сути, кроме такого аргумента ничего и нет. А этот аргумент как раз о том, что значит мы хотим просто тоталитарный ад построить и управлять всеми с помощью данных".

Кто в ответе за базу?

С точки зрения специалиста, создавать подобную единую базу данных просто опасно. Особенно важно учесть, кто этой базой данных будет управлять? Как будут этой властью пользоваться?

"Люди, которые продвигают такие законы, думают, что управлять будут они. У этих людей, как правило, гуманитарное образование, историческое или юридическое. И на самом деле, никакими технологиями они управлять не способны, - отмечает Ашманов. - Они себе представляют это, начальники, министры, депутаты, сенаторы, что у них будут такие программисты в стиле "подай, принеси", которые будут всё для них делать по этой базе. Но в реальности начальник такого рода становится заложником у программистов. Он не понимает, что делают программисты. Когда он спрашивает у них, а вы можете сделать то-то или нет, он готов к любому ответу: да, может, нет, можем, или - на это нужно ещё железа, денег и времени".

"Шалтай-Болтай" сидел в интернете

И тут полезно вспомнить об одном весьма громком деле, связанном с кибербезопасностью. Это было одно из самых резонансных дел о госизмене в России - разгром хакерской группировки "Анонимный интернационал" (она же "Шалтай-Болтай"). Речь идет о группе людей, которые в период с 2013 по 2016 год занималась публикацией и продажей конфиденциальных документов и приватной переписки подписки.

Прорыв произошел в октябре 2016 года, когда был задержан журналист Владимир Аникеев, которого следователи считали организатором группировки. Также были задержаны бывший начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев, глава отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов и другие.

Как писали СМИ, на допросах Аникеев якобы поведал, что Михайлову и его подчиненным была поставлена задача вычислить "Шалтай-Болтай", что и было сделано. После этого сотрудник ФСБ якобы начал курировать деятельность хакеров.

В 2017 году Владимир Аникеев был приговорен к двум годам лишения свободы. Его сообщников Константина Теплякова и Александра Филинова приговорили к трем годам лишения свободы каждого. Еще один член группы - Александр Глазастиков - был заочно арестован.

А Сергею Михайлову, Дмитрию Докучаеву и Руслану Стоянову были предъявлены обвинения в госизмене. Следователи считали, что злоумышленники передавали США секретные данные. Михайлов был приговорен к 22 годам лишения свободы, Стоянов - к 14 годам, а Докучаев - к шести годам.

Тогда же всплыла хитрая схема: используя служебные возможности Михайлова, Стоянов собирал данные по мелким хакерам и интернет-мошенникам, а затем сливал их известному аналитику по киберпреступности Кимберли Зенцу. Он, в свою очередь, публиковал полученную информацию на сайте компании iDefence, активно сотрудничавшей со спецслужбами США. Вот вам и след, ведущий напрямую к ЦРУ.

Аналог АНБ

Есть в преступной биографии Сергея Михайлова и ещё один эпизод. Как рассказывал Царьград, ссылаясь на данные собственного расследования, полковник вёл переговоры с руководством Сбербанка, в распоряжении которого есть одна из крупнейших в России баз данных.

Михайлов планировал получить доступ к этой информации, чтобы создать в России некий аналог АНБ - систему, которая могла бы следить за большинством граждан России и держать их всех "под колпаком". Ведь для специалистов достаточно свести вместе базу Сбербанка и весь массив данных о пользователях соцсетей, чтобы получить единую глобальную базу данных на всех и сразу.

Нельзя исключать того, что глава Сбербанка Герман Греф был проинформирован об этой затее Михайлова. И скорее всего, любителю "цифры" Грефу она могла даже понравиться.

Подобная база, созданная по уже опробованной в США технологии Big Data, могла быть использована на выборах президента России в 2018 году. Именно эта технология, как утверждается, использовалась и на президентских выборах 2016 года в США.