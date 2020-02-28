Правительство Германии не может остановить распространение расизма в стране

В ФРГ поднимается террористическая волна

Правые экстремисты в Германии активизируются всё заметнее. Если в 2017-2018 г. регистрировались 2-3 преступления в год со стороны представителей этих сил, то криминальная хроника последних месяцев выглядит уже по-другому.

2 июня 2019 г. убит выстрелом в голову глава администрации города Кассель Вальтер Любке, защищавший интересы мигрантов.

9 октября 2019 г. правым экстремистом Штефаном Баллетом совершено нападение на синагогу в городе Галле. Не сумев прорваться в здание синагоги, чтобы привести в действие самодельное взрывное устройство, нападавший открыл огонь по прохожим и убил двух человек. Полиция застрелила преступника.

В начале января 2020 г. при входе в мемориальный комплекс концлагеря Миттельбау-Дора в Тюрингии было обнаружено готовое к подрыву мощное взрывное устройство. Подрыв заряда мог привести к большим жертвам.

В ночь на 20 февраля одиннадцать человек погибли в результате стрельбы в городе Ханау неподалеку от Франкфурта-на-Майне. Пятеро получили тяжёлые ранения. Нападавший 43-летний Тобиас Ратьен объезжал кальянные кафе города и открывал огонь по посетителям. Большинство его жертв – мигранты. В Ханау проживают переселенцы из многих стран – турки, афганцы, арабы, курды, чёрные африканцы. Позже преступник был обнаружен мёртвым в своей квартире. Полиция нашла в YouTube его запись, из которой видно, что он принадлежал к правым экстремистам.

22 февраля полиция провела обыски в квартирах подозреваемых в терроризме граждан в Штуттгарте и других городах. Четверо подозреваемых были арестованы, в отношении восьми решается вопрос об аресте. По признаниям арестованных, они были объединены в группу Derharte Kern (Твёрдое ядро) и тесно связаны с правоэкстремистской группой «Солдаты Одина» в Финляндии. Ядро группы существует с осени 2019 г. В их планы входили нападения на мечети, на политиков, поддерживающих мигрантов, на самих мигрантов. Целью группы, утверждают немецкие СМИ, было «дестабилизировать государственный и общественный строй ФРГ путем нападений на беженцев-мусульман, создать условия, близкие к гражданской войне, и свергнуть правительство».

При обысках были обнаружены самодельное оружие и гранаты. Группа намеревалась закупить боевое оружие в «одной из восточноевропейских стран». Характерно, что один подозреваемый является сотрудником полиции в городе Хамм. Он обеспечил остальным членам группы разрешение на приобретение оружия. Следствие предполагает, что настоящее количество членов группы вдвое больше выявленного. Эта структура похожа на террористическую группу «Революция Хемница», которая образовалась в 2018 г. и планировала террористические акты в Берлине в дни празднования воссоединения Германии. Главной целью «Революции Хемница» было развязать гражданскую войну.

24 февраля в городке Фолкмарсен (Северный Гессен) во время карнавального шествия в толпу зрителей, стоящую вдоль дороги, на большой скорости врезался автомобиль. 52 человека были ранены, из них 18 детей. 35 человек госпитализированы. О мотивах 29-летнего водителя ничего не сообщается. Известно, что он немец и совершил преднамеренный наезд.

Канцлер Германии Ангела Меркель по случаю трагедии в Ханау заявила, что нельзя допустить «распространения яда расизма», но не указала на причины появления этого яда. Электронное издание «Страницы для размышления» пишет: «Происшедшее в Ханау – не просто дело рук изолированного преступника. Это результат антигуманного дискурса, который практикуется в Германии долгие годы и превратился в повседневность».

Немецкие СМИ широко обсуждают нарастание правой опасности и пытаются возложить вину на партию «Альтернатива для Германии», которая продолжает набирать популярность. Эта партия появилась 7 лет назад не на пустом месте, а в результате негативных перемен в социально-экономическом положении трудящихся и миграционной политики властей. Главный фактор роста общественной напряжённости в ФРГ – это демонтаж социального государства и отчуждение личности, которым сопровождается усиление эксплуатации труда.

К тому же сожительство народов в Германии после войны не было безоблачным. Первые колонии турецких гастарбайтеров, приехавших по приглашению правительства ФРГ, не ассимилировались, они остались закрытыми этническими сообществами. Трёхмиллионная турецкая община не стала органичной частью немецкого общества. Турки до сих пор живут в непрестижных или запущенных районах, а немцы не хотят смешиваться с инородцами. Среди полностью натурализовавшихся турецких граждан ФРГ ничтожно мал процент представителей среднего класса, чиновников или общественных деятелей. Турки в Германии остаются гражданами второго сорта.