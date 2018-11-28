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Правительство ФРГ прокомментировало критику «Северного потока — 2»

28 ноября 2018, 16:54  •  152 • Украина
Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт прокомментировал критические заявления, которые были высказаны в адрес проекта газопровода «Северный поток — 2».
 
РИА Новости
 

Как сообщает ТАСС, Зайберт указал, что немецкое правительство приняло к сведению критику, которая была высказана после инцидента в Керченском проливе, однако Берлин свою позицию менять не намерен.

«Правительство приняло к сведению критику. С точки зрения правительства это коммерческий проект, который, однако, имеет политический масштаб», — сказал он.

Вместе с этим Зайберт отметил, что немецкая сторона внимательно наблюдает за отношениями России и Украины.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил слова председателя Верховной рады Андрея Парубия, который предостерёг Европу от участия в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

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