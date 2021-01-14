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Правительство Эстонии уходит в отставку

14 января 2021, 00:40  •  31 • В мире
Радикальная партия EKRE рискует не попасть в новое правительство
Утром в среду, 13 января, премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о том, что покидает пост главы правительства и уходит в отставку. Вместе с ним уходит в отставку и всё правительство, сформированное весной 2019 года Консервативной народной партией (EKRE), Центристской партией и партией «Отечество».
«В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным»,
– говорится в заявлении премьер-министра.
При этом Ратас отметил, что на своём посту никогда не принимал «заведомо неправильных решений», всегда стараясь руководствоваться законом.
Юри Ратас, член Центристской партии, занимал пост премьер-министра с 23 ноября 2016 года. Поводом для отставки стали подозрения, выдвинутые Центристской партии, главой которой он является, в коррупции.
«Сотрудники Полиции безопасности (КаПо) во вторник предъявили подозрения в совершении преступления Центристской партии, генеральному секретарю центристов Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт (EKRE), предпринимателю Хиллару Тедеру, а также ещё двум лицам, имена которых пока не разглашаются»,
– сообщает эстонское издание Err.ee.
Речь идёт о предоставлении возможности фирме Porto Franco построить дороги к строящемуся в столице объекту по льготной цене.
Поскольку всё правительство уходит в отставку, главным вопросом сегодня является формирование нового правительства.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что сформировать новое правительство может глава Партии реформ Кае Калласс. И в условиях пандемии приступить к формированию правительства, по её мнению, необходимо срочно, хотя законом для этого предусмотрен срок в 14 дней.
Что касается отставки премьер-министра, президент уверена, что другого выхода у него просто не было.
Однако министр финансов и глава Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме уверен, что уход в отставку премьер-министра не означает разрушения правительственной коалиции.
«Тот факт, что Юри Ратас взял на себя политическую ответственность и подал в отставку, заслуживает уважения. И это весомая предпосылка к тому, что смена правительства не означает смены коалиции. Два этих факта не связаны между собой автоматически»,
– прокомментировал Хельме ситуацию журналистам ERR.
Проблема в том, что глава Партии реформ Кая Калласс, которой предложено сформировать новое правительство, не исключает дальнейшее сотрудничество с Центральной партией, однако она «не видит возможности сформировать правительство с EKRE, так как они находятся в другом ценностном пространстве».
Меньше всего шансов попасть в новое правительство сегодня у консерваторов из радикальной партии EKRE, которые продолжают настаивать на том, что отставка премьер-министра не должна вести к отставке правительства.
Соб. корр. ФСК
На фото премьер-министр Эстонии Юри Ратас, источник – Gorod.lv

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