Правительство Эстонии ожидает перезагрузка

Но для русскоязычного населения страны ничего не изменится

Уже на следующий день после того, как премьер-министр Эстонии Юри Ратас подал заявление об отставке, президент страны Керсти Кальюлайд подписала указ о назначении лидера Партии реформ Каю Каллас кандидатом на пост премьер-министра. Своё решение президент объяснила тем, что Партия реформ получила наибольшее количество мест в Рийгикогу (парламент Эстонии).

«Борьба с коронавирусом продолжится ещё долгое время. Это отразилось на нашей экономике, благосостоянии и защищённости наших семей. И я, и эстонский народ ожидаем, что в Эстонии скоро будет новое, активное и дееспособное правительство, которое сосредоточится на борьбе с пандемией и экономическим кризисом, а также на содействии развитию нашей жизни»,

– заявила президент на встрече с Каю Калласс в четверг, 14 января.

У главы Партии реформ впереди две недели, после которых ей необходимо представить в парламент доклад о том, на каких принципах будет сформировано новое правительство, а также получить одобрение депутатов.

Эксперты и политологи уже говорят, что решение Ратаса уйти в отставку было вызвано не столько коррупционным скандалом, в котором оказались замешаны члены его Центристской партии, но не он сам, сколько желанием устроить «перезагрузку» правительства, которое в последнее время стало настоящим генератором эстонских скандалов.

Всё началось после прошлогодних парламентских выборов, когда Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) оказалась в составе парламентской коалиции, хотя объединение центристов и радикалов с EKRE до того считалось невозможным. Попали представители EKRE и в правительство, однако это не изменило партию, представляющую праворадикальное меньшинство Эстонии. В составе правительства министры от EKRE продолжали вести себя по-прежнему: то министр финансов Мартин Хельме усомнится в честности победы Байдена на выборах, то экс-глава МВД Март Хельме (отец министра финансов) заявит, что всех лиц нетрадиционной ориентации следует вывезти в Швецию, то совсем недавно консерваторы назвали парламентские выборы в Литве нечестными. Другими словами, никакой толерантности, при этом ещё и неоднозначные заявления в адрес «западных партнёров», что недопустимо. Да и по отношению к своему президенту в выражениях не стеснялись, так буквально на днях Март Хельме заявил, что «Керсти Кальюлайд всего один раз встретилась с Путиным и сразу переняла его привычки».

Убрать из правительства «возмутителей эстонского спокойствия» можно лишь с перезагрузкой всего правительства, что и стало возможным после отставки премьер-министра.

И хотя Мартин Хельме настаивал на том, что правительство не обязательно менять после отставки его главы, решение принято – в стране будет сформирован новый Кабинет министров, в котором радикалам EKRE явно не будет места.

«Говоря о подавшем в отставку правительстве, хочу подчеркнуть, совершенно очевидно, что нынешняя коалиция в составе EKRE, Isamaa и Центристской партии на современном политическом ландшафте не сохранится. В данной политической ситуации Центристская партия может быть и в оппозиции, и в коалиции. Вполне естественно, что мы считаем возможным начать консультации о создании новой коалиции со всеми партиями, и для нас важно, чтобы эта коалиция была бы союзом на как можно более широкой основе»,

– заявил экс-премьер Ратас.

По всем прогнозам, правительство будет сформировано из представителей двух партий – Центристской и Партии реформ.

По мнению политического обозревателя Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Тоомаса Сильдама, для русскоязычного населения Эстонии «перезагрузка» правительства ничего не изменит, хотя центристы и делают слабые попытки защитить русский язык и русскоязычное население.