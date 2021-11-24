Правительство добавит денег: Путин поставил условие

Президент Владимир Путин поставил условие правительству по заработным платам бюджетников. Для достижения показателей будут выделены деньги.

Работники бюджетной сферы должны до конца года получить заработные платы в объёме, предусмотренном параметрами майских указов 2012 года, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе правительственного совещания в среду, 24 ноября.

Согласования следует провести в короткие сроки - "максимально оперативно", подчеркнул Путин. Нельзя допустить, чтобы заработная плата отстала от заявленных показателей. И, по всей видимости, для этого потребуется выделение дополнительных ресурсов, пояснил президент:

Прошу правительство предусмотреть дополнительные средства и оказать поддержку субъектам Федерации в достижении требуемого уровня заработной платы в бюджетной сфере, - сказал Владимир Путин.

Скорректировать затраты федерального центра в том числе пришлось из-за инфляции, признал президент.