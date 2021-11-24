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Правительство добавит денег: Путин поставил условие

24 ноября 2021, 18:50  •  104 • Политика
Президент Владимир Путин поставил условие правительству по заработным платам бюджетников. Для достижения показателей будут выделены деньги.
Работники бюджетной сферы должны до конца года получить заработные платы в объёме, предусмотренном параметрами майских указов 2012 года, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе правительственного совещания в среду, 24 ноября.
Согласования следует провести в короткие сроки - "максимально оперативно", подчеркнул Путин. Нельзя допустить, чтобы заработная плата отстала от заявленных показателей. И, по всей видимости, для этого потребуется выделение дополнительных ресурсов, пояснил президент:
Прошу правительство предусмотреть дополнительные средства и оказать поддержку субъектам Федерации в достижении требуемого уровня заработной платы в бюджетной сфере, - сказал Владимир Путин.
Скорректировать затраты федерального центра в том числе пришлось из-за инфляции, признал президент.

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