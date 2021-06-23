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Правительство дало поручения ведомствам в связи с проведением выборов в Госдуму
23 июня 2021, 16:15 • 62 • Политика
Министерство внутренних России дел должно обеспечить охрану общественного порядка и безопасность в ходе подготовки и проведения выборов в Госдуму, которые назначены на сентябрь этого года. Соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано в среду, 23 июня, на портале правовой информации.
Мишустин подписал документ «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва».
Так, МВД должно также обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, помещений, где хранятся избирательные бюллетени, а также помещений, в которых размещены комплексы Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы», и по запросам избирательных комиссий — охрану избирательных документов при их перевозке.
Кроме этого, МЧС поручено по обращениям избирательных комиссий содействовать в обеспечении на безвозмездной основе транспортными средствами, а также предоставлять средства связи и необходимое техническое оборудование для проведения выборов в труднодоступных и отдаленных местностях.
Также ведомство должно помогать избирательным комиссиям в обеспечении пожарной безопасности во время голосования.
Министерство экономического развития со своей стороны будет осуществлять координацию деятельности МФЦ по вопросам, связанным с выборами. МИД должен будет по запросу ЦИК предоставлять сведения о наличии иностранного гражданства у кандидатов.
21 июня президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести грядущую избирательную кампанию в стране так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в ее легитимности.
17 июня российский лидер подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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