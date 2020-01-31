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Правительство Чувашии ушло в отставку

31 января 2020, 15:39  •  32 • Политика
Правительство Чувашии отправлено в отставку. Об этом врио главы региона Олег Николаев заявил в пятницу, 31 января, на первом заседании кабинета министров после своего назначения.
«Я подписал сегодня указ об отставке правительства. <…> Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность», — приводит его слова ТАСС.
29 января президент России Владимир Путин досрочно отправил в отставку Михаила Игнатьева с поста главы республики в связи с утратой доверия. Врио губернатора он назначил депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Николаева и уже провел с ним рабочую встречу.
30 января Путин заявил, что наказание для чиновников, которые хамят, должно быть строже, чем для обычных граждан. По словам президента, таких должностных лиц нужно «выметать из органов власти и управления».
В январе Игнатьев оказался в центре двух скандалов. Первый связан с призывом «мочить журналистов», сделанным им на мероприятии в честь Дня печати 20 января. Через несколько дней в интернете появилось видео, где Игнатьев вынуждает сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной техники. Поведение экс-губернатора вызвало широкий общественный резонанс.
Позднее его исключили из «Единой России» «за нарушение этических норм». В партии отметили, что Игнатьев «унизил честь и достоинство» человека, «оскорбил чувства миллионов человек», а «барские замашки» у него «превратились в систему».

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