Правительство Белоруссии сложило полномочия

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Свои обязанности министры будут исполнять до тех пор, пока президент не сформирует новый состав органа власти

Правительство Белоруссии сложило свои полномочия. Министры будут исполнять свои обязанности до тех пор, пока президент страны Александр Лукашенко не сформирует новый состав органа власти. Соответствующая информация опубликована на Национальном правовом интернет-портале.

Уточняется, что в правительство войдут председатели комитета госконтроля, президиума Национальной академии наук Белоруссии и Национального статистического комитета. Также место в кабмине займет председатель правления республиканского союза потребительских обществ.

Телеканал "360" напоминает, что выборы президента Республики состоялись 9 августа. Лукашенко набрал более 80% голосов. После обнародования результатов по всей стране вспыхнула волна митингов, которые продолжаются до сих пор.

Ранее "Утро.ру" писало, что Светлана Тихановская опубликовала новое видеообращение. Экс-кандидат в президенты Белоруссии готова занять пост главы Республики.