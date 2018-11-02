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Правительство Армении распустили посреди недели: 9 декабря пройдут новые выборы

02 ноября 2018, 00:54  •  31 • Политика
Президент Армении Армен Саркисян с четверга, 1 ноября, распустил парламент и назначил досрочные выборы.
Досрочные выборы в парламент Армении состоятся 9 декабря. Об этом объявил президент страны Армен Саркисян.
Он также подписал указ о роспуске парламента. Как заявили в пресс-службе главы государства, указ вступает в силу с момента подписания.
Ранее сообщалось, что правительство дважды не выбрало премьер-министром Никола Пашиняна, который заявил об уходе в отставку.
В соответствии с законодательством, правительство Армении было распущено.
Указ о проведении внеочередных выборов в парламент Армении 9 декабря вступает в силу с пятницы, 2 ноября.

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