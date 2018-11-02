|
Правительство Армении распустили посреди недели: 9 декабря пройдут новые выборы
02 ноября 2018, 00:54 • 31 • Политика
Президент Армении Армен Саркисян с четверга, 1 ноября, распустил парламент и назначил досрочные выборы.
Досрочные выборы в парламент Армении состоятся 9 декабря. Об этом объявил президент страны Армен Саркисян.
Он также подписал указ о роспуске парламента. Как заявили в пресс-службе главы государства, указ вступает в силу с момента подписания.
Ранее сообщалось, что правительство дважды не выбрало премьер-министром Никола Пашиняна, который заявил об уходе в отставку.
В соответствии с законодательством, правительство Армении было распущено.
Указ о проведении внеочередных выборов в парламент Армении 9 декабря вступает в силу с пятницы, 2 ноября.
Подпишитесь на нас
31
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
29 октября 2018, 18:39
|
28 октября 2018, 10:24
|
26 октября 2018, 16:09
|
29 октября 2018, 22:09
|
31 октября 2018, 01:39
|
28 октября 2018, 22:08
|
29 октября 2018, 17:09