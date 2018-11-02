Правительство Армении распустили посреди недели: 9 декабря пройдут новые выборы

Президент Армении Армен Саркисян с четверга, 1 ноября, распустил парламент и назначил досрочные выборы.

Досрочные выборы в парламент Армении состоятся 9 декабря. Об этом объявил президент страны Армен Саркисян.

Он также подписал указ о роспуске парламента. Как заявили в пресс-службе главы государства, указ вступает в силу с момента подписания.

Ранее сообщалось, что правительство дважды не выбрало премьер-министром Никола Пашиняна, который заявил об уходе в отставку.

В соответствии с законодательством, правительство Армении было распущено.

Указ о проведении внеочередных выборов в парламент Армении 9 декабря вступает в силу с пятницы, 2 ноября.