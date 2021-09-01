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Правительство Афганистана возглавит человек, который "не вызывает сомнений" - Tolo News
01 сентября 2021, 21:20 • 84 • Политика
За два дня до официального объявления состава правительства в Афганистане источники узнали, кто его возглавит.
Телеканал Tolo News сообщил, что главой нового афганского правительства станет лидер "Талибана"* Хайбатулла Ахундзада. Как заявил член комиссии по культуре талибов* Анамулла Самангани, данная кандидатура не вызывает сомнений.
Именно Ахундзада, утверждает представитель движения, будет управлять обновлённым кабмином.
Впрочем, до официального объявления о составе нового правительства остается два дня. Ранее источники раскрыли имена министров в новом правительстве Афганистана.
Так, сообщалось, что сын основателя движения "Талибан" Мулла Якуб Ахунд якобы был назначен министром обороны Афганистана. Возглавлять министерство внутренних дел был назначен сын другого ключевого участника движения - Халиф Хаккани.
Глава политофиса талибов мулла Абдул Гани Барадар будет отвечать за связи Афганистана с другими странами. Как передаёт РИА Новости, в новом правительстве он получил пост министра иностранных дел.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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