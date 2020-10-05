Правительственный самолёт РФ сел в Ереване - СМИ

Как сообщает "Русская весна", речь идёт о пассажирском самолёте Ил-96, который обычно выполняет перелёты высших чиновников России "и других важных лиц спецслужб РФ или Вооружённых сил РФ".

Согласно данным программы Flight Radar, фиксирующей перемещения различных бортов по миру, самолёт уже сел в Ереване.

Отмечается, что этот борт входит в лётный отряд "Россия", который, в свою очередь, подчиняется Управлению делами президента Российской Федерации.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российская сторона в случае необходимости окажет помощь Еревану. Речь идёт о помощи в вопросах обеспечения безопасности Армении. Пашинян полагает, что Россия отдаст приказ о введении войск тогда, когда это понадобится. Это предполагает имеющийся между странами договор.

В интервью немецкому изданию Bild Пашинян напоминает, что на территории Армении стоит российская военная база. Кроме того, у Армении и России единая система ПВО.

"Договор об этой системе очень чётко определяет, в каких случаях эти вооружённые силы могут использоваться также для (обеспечения) безопасности Армении", - пояснил Пашинян.

Касательно же позиции России в этом вопросе - российская сторона уверена, что этот конфликт можно решить только путем переговоров, о чем неоднократно сообщалось на разных уровнях.