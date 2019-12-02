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Правительства России и Белоруссии объединят, заявил посол. В Минске услышали, испугались и дали заднюю
02 декабря 2019, 15:39 • 199 • В мире
В минувшую пятницу, 29 ноября, посол Белоруссии в России неожиданно сделал намёк на возможное "создание в перспективе единого правительства и единого парламента независимых России и Белоруссии. Почти сразу из Минска прозвучало резкое опровержение слов дипломата – "не так поняли и вырвали из контекста".
Своё заявление Семашко сделал на полях ХIV Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция", которая проходила в Москве. Посол говорил о согласовании "дорожных карт" по дальнейшей интеграции между двумя странами. Из его слов можно было сделать вывод, что независимые Россия и Белоруссия "отдадут наверх, единому правительству и парламенту", ряд управляющих функций с обязательным исполнением".
Вскоре с опровержением выступил пресс-секретарь посольства Белоруссии Олег Мазур, заявивший о том, что слова посла "вырваны из общего контекста выступления". На самом же деле Семашко "говорил совсем о другом".
По словам Мазура, надо внимательно вслушаться в запись выступления посла. Тогда, мол, можно будет понять, что на самом деле Семашко "делает отсыл к союзному договору". Именно там всё то, о чём сказал на конференции дипломат, уже давно прописано и "непосредственно определено".
Напомним, к концу первой декады ноября Россия и Белоруссия согласовали около половины дорожных карт по экономической интеграции. На сей раз перед профильными ведомствами наших стран поставлены жёсткие и конкретные сроки. Все дорожные карты должны быть представлены Владимиру Путину и Александру Лукашенко не позднее 1 декабря этого года - так, чтобы к 8 декабря, то есть к 20-летию договора "О создании Союзного государства", конкретные задачи экономической интеграции были окончательно утверждены.
Особые сложности на пути экономической интеграции касаются вопроса унификации налогового законодательства. Дело в том, что на протяжении двух десятилетий налоговые системы России и Белоруссии развивались совершенно по-разному, однако полноценная экономическая интеграция без их объединения попросту невозможна.
При этом Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства, принятая Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом 6 сентября нынешнего года, предусматривает введение единого налогового кодекса уже через полтора года - к 1 апреля 2021 года. Однако у Минска здесь существует множество амбиций и возражений. К примеру, 1 ноября министр финансов Белоруссии Максим Ермолович провозглашал:
Для России же введение единого налогового законодательства имеет принципиальное значение. Только при таком условии наше правительство готово предоставить белорусам компенсацию за потенциальные потери от налогового манёвра.
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