Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ещё самолётиков купит русских": В Турции заявили об укреплении оборон...
Собрать Всеправославный Собор по Украине: Греческие митрополиты выступили с треб...
Урсула фон дер Ляйен. Для России хуже некуда?
Акт нездоровой конкуренции: в России ответили на намерение США ввести санкции в ...
Главная / В мире

Правительства России и Белоруссии объединят, заявил посол. В Минске услышали, испугались и дали заднюю

02 декабря 2019, 15:39  •  199 • В мире
В минувшую пятницу, 29 ноября, посол Белоруссии в России неожиданно сделал намёк на возможное "создание в перспективе единого правительства и единого парламента независимых России и Белоруссии. Почти сразу из Минска прозвучало резкое опровержение слов дипломата – "не так поняли и вырвали из контекста".
Своё заявление Семашко сделал на полях ХIV Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция", которая проходила в Москве. Посол говорил о согласовании "дорожных карт" по дальнейшей интеграции между двумя странами. Из его слов можно было сделать вывод, что независимые Россия и Белоруссия "отдадут наверх, единому правительству и парламенту", ряд управляющих функций с обязательным исполнением".
"Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создание единого парламента и правительства с определёнными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определённые управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается", - процитировали слова дипломата белорусские СМИ.
Вскоре с опровержением выступил пресс-секретарь посольства Белоруссии Олег Мазур, заявивший о том, что слова посла "вырваны из общего контекста выступления". На самом же деле Семашко "говорил совсем о другом".
По словам Мазура, надо внимательно вслушаться в запись выступления посла. Тогда, мол, можно будет понять, что на самом деле Семашко "делает отсыл к союзному договору". Именно там всё то, о чём сказал на конференции дипломат, уже давно прописано и "непосредственно определено".
"Поэтому комментарии здесь излишни", - резюмировал пресс-секретарь.
Напомним, к концу первой декады ноября Россия и Белоруссия согласовали около половины дорожных карт по экономической интеграции. На сей раз перед профильными ведомствами наших стран поставлены жёсткие и конкретные сроки. Все дорожные карты должны быть представлены Владимиру Путину и Александру Лукашенко не позднее 1 декабря этого года - так, чтобы к 8 декабря, то есть к 20-летию договора "О создании Союзного государства", конкретные задачи экономической интеграции были окончательно утверждены.
Особые сложности на пути экономической интеграции касаются вопроса унификации налогового законодательства. Дело в том, что на протяжении двух десятилетий налоговые системы России и Белоруссии развивались совершенно по-разному, однако полноценная экономическая интеграция без их объединения попросту невозможна.
При этом Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства, принятая Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом 6 сентября нынешнего года, предусматривает введение единого налогового кодекса уже через полтора года - к 1 апреля 2021 года. Однако у Минска здесь существует множество амбиций и возражений. К примеру, 1 ноября министр финансов Белоруссии Максим Ермолович провозглашал:
"Вопрос, который связан с налоговым суверенитетом, для нас решён давным-давно. Отказываться от налогового суверенитета страна не будет, по крайней мере в одностороннем порядке".
Для России же введение единого налогового законодательства имеет принципиальное значение. Только при таком условии наше правительство готово предоставить белорусам компенсацию за потенциальные потери от налогового манёвра.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



199
Источник
Похожие новости
02 декабря 2019, 02:39
"Печаль, боль, разочарование": Эксперт сравнил украинские и российские военные катера
01 декабря 2019, 23:09
«Вызов лично для Меркель»: как могут повлиять на политику ФРГ изменения в руководстве германских партий
02 декабря 2019, 09:09
"Оружие из фильмов про пришельцев": Американское СМИ рассказало об экспериментальных автоматах из СССР
02 декабря 2019, 02:24
Период адаптации: как смена руководства ЕС повлияет на отношения России и Европы
01 декабря 2019, 20:09
Хотел взорвать Биг-Бен и убить Бориса Джонсона: Кто совершил теракт в Лондоне
02 декабря 2019, 02:39
Британские лейбористы, превращаясь в космополитов, теряют поддержку рабочих
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2019, 03:54
"При Сталине так и было": Украинец Ковтун по-крупному опозорился в прямом эфире
30 ноября 2019, 19:56
Даже Соловьев РАСТЕРЯЛСЯ после ТАКОЙ речи гостя! Что УКРАИНА о себе ВОЗОМНИЛА?
30 ноября 2019, 05:09
В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом
27 ноября 2019, 08:54
"Небесная сотня" - фальшивка: "В честном расследовании смертей на Майдане власть вышла бы сама на себя" - СМИ Украины
28 ноября 2019, 13:54
Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе
29 ноября 2019, 09:39
Германия будет биться с Польшей за российский газ: Берлин подал жалобу в Европейский суд
26 ноября 2019, 16:39
"Генштаб сломался": Пользователи задали Киеву неудобный вопрос о "войне" с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.