Правительства России и Белоруссии объединят, заявил посол. В Минске услышали, испугались и дали заднюю

Своё заявление Семашко сделал на полях ХIV Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция", которая проходила в Москве. Посол говорил о согласовании "дорожных карт" по дальнейшей интеграции между двумя странами. Из его слов можно было сделать вывод, что независимые Россия и Белоруссия "отдадут наверх, единому правительству и парламенту", ряд управляющих функций с обязательным исполнением".

"Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создание единого парламента и правительства с определёнными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определённые управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается", - процитировали слова дипломата белорусские СМИ.

Вскоре с опровержением выступил пресс-секретарь посольства Белоруссии Олег Мазур, заявивший о том, что слова посла "вырваны из общего контекста выступления". На самом же деле Семашко "говорил совсем о другом".

По словам Мазура, надо внимательно вслушаться в запись выступления посла. Тогда, мол, можно будет понять, что на самом деле Семашко "делает отсыл к союзному договору". Именно там всё то, о чём сказал на конференции дипломат, уже давно прописано и "непосредственно определено".

"Поэтому комментарии здесь излишни", - резюмировал пресс-секретарь.

Напомним, к концу первой декады ноября Россия и Белоруссия согласовали около половины дорожных карт по экономической интеграции. На сей раз перед профильными ведомствами наших стран поставлены жёсткие и конкретные сроки. Все дорожные карты должны быть представлены Владимиру Путину и Александру Лукашенко не позднее 1 декабря этого года - так, чтобы к 8 декабря, то есть к 20-летию договора "О создании Союзного государства", конкретные задачи экономической интеграции были окончательно утверждены.

Особые сложности на пути экономической интеграции касаются вопроса унификации налогового законодательства. Дело в том, что на протяжении двух десятилетий налоговые системы России и Белоруссии развивались совершенно по-разному, однако полноценная экономическая интеграция без их объединения попросту невозможна.

При этом Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства, принятая Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом 6 сентября нынешнего года, предусматривает введение единого налогового кодекса уже через полтора года - к 1 апреля 2021 года. Однако у Минска здесь существует множество амбиций и возражений. К примеру, 1 ноября министр финансов Белоруссии Максим Ермолович провозглашал:

"Вопрос, который связан с налоговым суверенитетом, для нас решён давным-давно. Отказываться от налогового суверенитета страна не будет, по крайней мере в одностороннем порядке".

Для России же введение единого налогового законодательства имеет принципиальное значение. Только при таком условии наше правительство готово предоставить белорусам компенсацию за потенциальные потери от налогового манёвра.