Правители в белых халатах: ВОЗ захватывает власть в России и мире • 185 • В мире Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в Женеве на открытии спецсессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, призвал заключить обязывающее международное соглашение и учредить наднациональный орган для борьбы с нынешней и будущими пандемиями. Так под предлогом ковида с подачи подручного глобалистов и члена считающегося в его родной Эфиопии террористическим "Народного фронта освобождения Тыграя" легализуется на базе ВОЗ мировое правительство. Неужели и Россия участвует? Такая страшная забота Самые ужасные вещи в мире всегда оправдывали заботой о людях. Взяв человечество за горло вызванными ковидом страхом и нуждой, глобалисты под предлогом смертельной опасности, в обход гражданских прав и свобод намерены легализовать на базе ВОЗ своё мировое правительство. И раньше было понятно, что оно найдёт повод однажды выйти из тени. Таким поводом и стала пандемия, которая, как нас уверяют, пришла надолго и будет косить людей пачками, если мир не объединится вокруг Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – по факту частной лавочки Билла Гейтса, её крупнейшего спонсора, Джорджа Сороса и Рокфеллеров – в противостоянии этой угрозе. Серьёзные планы на этот счёт озвучены на открывшейся в понедельник 29 ноября в Женеве специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Она является высшим, принимающим решения органом ВОЗ, в состав которой входят 194 государства. Этой сессии предшествовало заключение в воскресенье неофициального соглашения о создании международного инструмента для более эффективного предотвращения "пандемий" и борьбы с ними. В ходе трёхдневных переговоров члены ВОЗ должны официально утвердить этот проект. Согласно тексту проекта, планируется учредить "межправительственный орган", которому будет поручено подготовить и согласовать "конвенцию, соглашение или другой международный инструмент ВОЗ для предупреждения пандемий, обеспечения готовности к ним и принятия мер реагирования". Промежуточный доклад, как ожидается, будет подготовлен к ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2023 года. Окончательный результат работы, сообщает "Немецкая волна" (DW), должен быть представлен на рассмотрение в мае 2024 года. Всё это повторится, если вы, представители всех стран мира, не объединитесь и не скажете в один голос: "Больше никогда! – пафосно заявил Тедрос Аданом Гебрейесус о ситуации с "пандемией" в своём выступлении в Женеве. Шантаж страхом Это программное выступление Гебрейесуса заслуживает того, чтобы на нём остановиться поподробнее. Ибо в нём зашифровано всё. На момент написания статьи на русский оно не переведено, хотя это один из официальных языков ВОЗ, но текст на английском на сайте организации есть. Начал своё вступительное слово глава ВОЗ, разумеется, с запугивания: Вспышки, эпидемии и пандемии – это естественный факт и повторяющаяся особенность записанной истории, от Афинской чумы в 430 г. до н.э. до Чёрной смерти, пандемии гриппа 1918 г., а теперь и COVID-19. Он напомнил, что "эпидемии в мире могут повторяться" и что "в истории было столько же бедствий, сколько войн, но всегда эпидемии и войны застают людей врасплох". Удивительно, правда, что Билла Гейтса и глобалистов нынешняя эпидемия врасплох совершенно не застала: они к ней активнейшим образом готовились, особенно в последние десять лет. Но это так, к слову. Тем не менее, отметил Гебрейесус, "это не означает, что мы бессильны предотвратить их, подготовиться к ним или смягчить их воздействие", так как "мы не пленники судьбы или природы", и "у нас больше, чем у любых других людей в истории, есть способность предвидеть пандемии, подготовиться к ним"… И всё же, вступая "в третий год самого острого кризиса здравоохранения за столетие, мир по-прежнему находится в его тисках", и нынешняя эпидемия "продолжает бросать длинную тень" на него. В результате вместо завершения пандемии … мы встречаемся с новой волной случаев заболевания и смертей, обрушивающейся на Европу, с неисчислимыми и бессчётными смертями во всём мире. Гебрейесус не мог не воспользоваться самым последним, как будто специально приуроченным к женевскому форуму примером "появления сильно мутировавшего варианта Omicron, подчёркивающего, насколько опасна и ненадежна наша ситуация", хотя выявленное распространение этого штамма пока минимально, переносится он легко и от него пока что никто вроде бы даже не умер. Что, тем не менее, стало поводом в мире для принятия совершенно несоразмерных ограничительных мер и запугивания населения. К чему клонит человек Гейтса? Надеется, вероятно, международный чиновник, что страх задавит голос разума. Ему это нужно, поскольку дальше нас начинают осторожно подводить к тому, для чего потребовалась вся эта затея: … если есть что-то, что мы усвоили, так это то, что ни один регион, ни одна страна, ни одно сообщество и ни один человек не в безопасности, пока мы все не будем в безопасности. В безопасности – это значит сидеть на игле на постоянной основе, все и каждый, во всех странах мира, так как зараза будет "неизбежно обрушиваться" на нас. Тут глава ВОЗ снова подпустил панику: Нам не нужен ещё один тревожный звонок; мы все должны осознавать угрозу этого вируса… Достигнутые с большим трудом достижения могут исчезнуть в мгновение ока. Поэтому наша ближайшая задача – положить конец этой пандемии… И мы не сможем положить конец этой пандемии, если не решим кризис с вакцинами. Тут Гебрейесус немного похвастался и дал установки: "Менее чем за год по всему миру было введено почти 8 миллиардов вакцин – это самая крупная кампания вакцинации в истории… Мы все в этом вместе. Мы призываем каждое государство-член поддержать цели по вакцинации 40% населения каждой страны к концу этого года и 70% к середине следующего года"… Описав затем ужасы, вызванные на самом деле не "пандемией", а гипертрофированной и совершенно неадекватной реакцией на неё с подачи той же ВОЗ, Гебрейесус снова посетовал на "отсутствие… последовательного глобального подхода", что "привело к раздробленной и разрозненной реакции, порождая непонимание, дезинформацию и недоверие". Так нас подводят к главному выводу: COVID-19 выявил и усугубил фундаментальные недостатки глобальной архитектуры обеспечения готовности к пандемии и принятию ответных мер: сложное и фрагментированное управление; недостаточное финансирование; и недостаточные системы и инструменты. Добровольные механизмы не решили эти проблемы. Поэтому "лучший способ решить их – заключить юридически обязывающее соглашение между странами; достичь договорённости, основанной на признании того, что у нас нет будущего, кроме общего будущего". Конечные выводы: ВОЗ берёт власть Глава Крыма иронично ответил на угрозу из Киева: "Пусть попробуют" Короче, "чтобы добиться устойчивого прогресса в борьбе с общими угрозами", надо объединиться (чего же "Спутник V" тогда не признаёте?), в связи с чем "пришло время странам согласовать общий, обязательный подход к общей угрозе, которую мы не можем полностью контролировать или предотвратить, – угрозе, которая исходит из наших отношений с самой природой"… Ключевое слово тут, разумеется, "обязательный". Да и на природу поклёп имеется. Гебрейесус – не только террорист, но и реалист. Он понимает, что одномоментно в глобалистский ГУЛаг всех загнать не удастся, даже если хочется очень сильно: "Конвенция, соглашение или другой международный инструмент не решит всех проблем. Но он обеспечит всеобъемлющую основу для расширения международного сотрудничества и предоставит платформу для укрепления глобальной безопасности в области здравоохранения в четырёх ключевых областях". Это – "лучшее управление"; "лучшее финансирование"; "более совершенные системы и инструменты для прогнозирования, предотвращения, обнаружения и быстрого реагирования на вспышки с эпидемическим и пандемическим потенциалом" и – внимание! – "усиленная, наделённая полномочиями и устойчиво финансируемая ВОЗ, которая будет в центре глобальной архитектуры здравоохранения". Если вместо последнего лукавого слова "здравоохранение" поставить слово "власти", то всё встанет на свои места. Это также и подсказка насчёт того, что кризис государственности развитых стран, антинародные "оптимизации" систем здравоохранения (это происходит не только в России, хуже становится везде) – вполне сознательная политика. Народ должен разочароваться в своих странах, чтобы не защищать их, когда их отправят на слом, и с надеждой взирать на, вероятно, лучшее глобалистское будущее. Такого рода трюк при жизни многих из нас смотревшая в рот Западу номенклатура применила в СССР, перестав его развивать, сделав объектом дискредитации – и его довольно быстро не стало, потому что народ свою полную созданных на ровном месте нехваток убогую жизнь защищать не стал. ВОЗ, убеждён Гебрейесус, "обладает уникальным опытом, уникальным глобальным мандатом, уникальным глобальным охватом и уникальной глобальной легитимностью", чтобы стать своего рода мировым санитарным правительством. Этой сверхзадаче посвящён в заключение целый гимн: После Второй мировой войны наши предки поднялись над собой и основали Организацию Объединённых Наций и Всемирную организацию здравоохранения. Настало время подняться над этой пандемией; подняться над импульсами изоляционизма; подняться над соперничеством, подозрительностью и недоверием; подняться над близорукостью избирательных циклов и медийных циклов … и оставить новое наследие для будущих поколений. Если открыто заявляется об ущербности выборов, то речь точно идёт о несменяемой тоталитарной власти вышедшего из тени мирового правительства. Прямо как в насмешку рядом на том же сайте красуется статья под заголовком: "Взгляд в будущее: Фонд Рокфеллера и ВОЗ определяют приоритеты глобального сотрудничества в области здравоохранения"… Вопросы есть? Их быть не должно – всё кристально ясно. Глобалисты в белых халатах объявили нам наше будущее – централизованную санитарную деспотию с постоянно подпускаемыми смертельными вирусами, от которых "поможет" лишь их собственная "антивирусная программа". Гейтс, прежде чем податься в фармацевтику, известно ведь чем занимался – IT-бизнесом. Они уже здесь «Речь идёт о фактическом выдворении»: Антонов заявил об искажении США фактов о высылке российских дипломатов Что это всё означает для России? Нас тоже посадят на иглу и заставят подчиняться диктатуре глобалистов, осуществляемой через ВОЗ? Наша элита в этих коварных планах участвует, её тоже взяли в долю? Вопрос этот вполне правомочен в отношении по крайней мере её части – башен в Кремле хватает. Потому что в недавней программной статье экс-президента Дмитрия Медведева в "Российской газете" под названием "Шесть уроков одной пандемии" содержатся идеи, очень близкие демагогии Гебрейесуса: "Ответ… должен быть универсальным". "Не может быть обособленного иммунитета в отдельно взятой стране. Возможен только коллективный иммунитет глобального масштаба, достигать которого нужно сообща". "Борьбу следует вести общими силами всех стран". "Бороться с ней ("пандемией") можно лишь общими усилиями международного сообщества, поодиночке обречены на поражение все". Хотим мы того или нет, коронавирус вошёл в нашу жизнь и останется в ней очень надолго. Необходимо наделить ВОЗ полномочиями по принятию "значимых мобилизационных решений" в условиях "пандемий". Ну и, наконец, ключевая мысль: Все государства мира не просто должны, а обязаны сейчас поступиться собственными геополитическими интересами ради спасения людей. Царьград закономерно сделал из этого вывод, что Медведев, похоже, предложил заменить Конституцию России указаниями ВОЗ и призвал отдать власть международным бюрократам. И даже шире: "То есть в каких-то определённых (чем? очевидно, международным договором) обстоятельствах правительство России должно делать не то, что оно считает правильным, а то, что сказано за океаном. И даже не в ООН, например, сказано, и не определено в переговорах между Россией и другими великими державами – а придумано международными, совершенно никому не подотчётными, безответственными международными бюрократами. Единственная цель которых состоит в том, чтобы пугать мировое сообщество, подчёркивая свою значимость. Потому что, если эту значимость не подчеркивать, мировое сообщество начинает задумываться: а зачем оно эту самую ВОЗ подкармливает? Нужна ли она? И вот от вопроса "нужна ли ВОЗ", есть ли от неё польза, Дмитрий Медведев стремительно переходит к вопросу: а не пора ли ВОЗ ограничить суверенитет Государства Российского?" Что это? Позиция прозападной части российской элиты, всей или очередной пресловутый "хитрый план"? У нас нет конкретного ответа на этот вопрос. Всё может быть. Даже последнее: ещё несколько лет ломаем комедию, делаем вид, что подчиняемся, используя эти годы на подготовку к полностью суверенному и независимому от остального мира существованию, ибо в России для этого есть всё. Возможен и такой расклад. Что с того? Вы никогда не задумывались, зачем нам вообще приватизированная глобалистами и превращённая ими в свой таран ВОЗ? Ведь Россия в обличии СССР однажды из неё уже выходила, заставив это сделать и своих союзников, причём по сходной причине: Деятельность организации не соответствует задачам, поставленным перед ней в 1946 году в ходе конференции, посвящённой её созданию. Слишком сильно тогда, в 1949 году, ВОЗ стала прогибаться под американцев. Наша страна ничего не потеряла – а ВОЗ потеряла, деньги, например. Вернулась Москва в эту структуру в 1955 году при хрущёвской "оттепели". Не пора ли повторить? Посягающая на суверенитет России и желающая засадить русских в "санитарный ГУЛаг", купленная с потрохами глобалистами структура, открыто претендующая на роль мирового правительства, русским точно не нужна. Она не нужна, кстати, и США, экс-президент которых Дональд Трамп в интересах своей страны хотел её оттуда убрать. Из-за украденных у него демократами выборов завершить этот процесс не получилось. А жаль. Это был бы хороший пример для России. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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