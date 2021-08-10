Правит рассудительным народом

В Киев пешком не ходят, потому и язык, чтобы добраться туда, не требуется. Но в самом Киеве им точно лучше не пользоваться. Спросили, как добраться до нужного места, нам сказали – мол, это рядом, на Горького сядете на двенадцатый троллейбус. И как дойти до Горького, тоже показали. Но улица, сколько ни кружили, так и не обнаружилась. В итоге оказалось, что именем Горького улицу называют по старинке, а она теперь Антоновича – вон и таблички новые висят.

А уж каким украинофилом был Алексей Максимович! Как восхищался украинскими песнями, украинским языком, сравнивал его с итальянским. И даже не самых известных украинских писателей, как, например, Василь Стефаник, очень хвалил. В других странах за честь почитают именем Горького улицы называть. А тут он «нацмандатную» комиссию не прошёл. Сказали, что не подходит: москаль он. Хоть и дружественный, а всё равно москаль.

Ну да ладно. На остановке интересуемся, где купить билеты – у водителя или в киоске.

– А нигде не купите, – говорят нам в ответ.

– А что же власть о туристах не подумала?

– А она у нас вообще не думает, – закипает женщина.

В итоге прямо на остановке начался мини-митинг, отчего пришлось поскорее уходить, дабы не обвинили в подстрекательстве. По Киеву же советуем ездить на такси типа «Убер», к которым власть, к счастью, отношения не имеет. В областных же центрах ещё действует полувековой давности система «талон-компостер».

За что её любить?

Власть не любят везде. И правильно делают. Но такой дружной ненависти к ней, как на Украине, встречать не приходилось. Раздражение людей понятно. Ежедневно местные политики производят действия странные, если не сказать безумные. Вот навскидку несколько заявлений, прозвучавших уже в пору политических каникул, когда маразм обычно не крепчает, а слабеет, так как носители власти отправляются смирить кипение возмущённого разума за границу или на отечественные курорты. Руководитель правящей фракции парламента «Слуга народа» Арахамия на полном серьёзе заявил – дескать, жаль, что у страны нет ядерного оружия, можно было бы тогда под угрозой его применения вымогать деньги у других стран. Ещё один вроде бы гораздо более умный журналист и общественный деятель предлагает следующим образом поставлять воду в Крым: завозить машинами и раздавать только по предъявлении украинского паспорта. Правда, не уточнил, со своим ли ведром приходить? Заодно группа депутатов предложила лишать украинского гражданства при обнаружении иностранного паспорта. Очень по-европейски, ничего не скажешь.

А уж о фокусах с переписыванием истории и вообще говорить не стоит. Кто только не проникается через неё собственным величием. Долго крепился Зеленский. На вопрос о возвращении звания героя Бандере и Шухевичу даже ответил в стиле КВН. Странно как-то. То они герои, то опять не герои, а через 10 лет опять герои. Но стремление отснять к 30-летию независимости видосик и предстать единственным продолжателем деяний киевских князей взяло верх над здравым смыслом. Раз Киев – наша столица, то и Киевская Русь только наша, а все остальные – двоюродные племянники. Но триумф получился весьма локальный. Европа молча прыскает в рукав. Не называют же себя нынешние итальянцы и греки наследниками древних греков и римлян. И немцам в голову не придёт называть себя единственными продолжателями германских племён. Их бывшие, да и нынешние, собратья живут в Англии, Франции, Скандинавии. Но согласимся вопреки фактам, что Киевская Русь – это только нынешняя Украина. Только чем гордиться сейчас? Дочери киевских князей были жёнами великих европейских монархов, превосходя их учёностью и культурой. А нынешние умницы-красавицы украинки проституируют и гнут спину на плантациях в чужих землях. Не стыдно, единственные княжеские наследники? Может, впору каяться за то, чем вы похваляетесь и гордитесь?

С больной головы на здоровую

Им нисколечко не стыдно, и ответственности никакой они не чувствуют. «Я вам ничего не обещал», – не устаёт повторять президент Зеленский. Раздражение людей он гасит сменой должностных лиц, но лучше от этого не становится. А на любую критику у власти ответ один – война с Россией. Которая должна всё списать. Хотя при этом никто не опровергает наличие миллиардных российских скидок на газ, как и нынешние преференции, за которые всячески цепляются. И люди-то видят, что именно тем, кто громче всех орёт «война», раздирая на груди «версачи» и прочие «гуччи», она совсем не мешает жить припеваючи.

Объяснить это, да и множество других парадоксов нынешней украинской жизни, невозможно. Поэтому постановка даже самого невинного вопроса, не вписывающегося в конструкцию «война и мы везде правы», сразу объявляется антигосударственной российской пропагандой. Вот как характеризует её журналист «боевого листка» «Укринформ». Мол, Россия методами гибридной пропагандистской войны доводит до общенационального возмущения, за которым следует нервный срыв, а за ним депрессия. Ну как тут поспоришь с автором и представляемым им политическим мейнстримом. Термины такие, что без психиатра не обойтись.

Любить Украину!

Увы, у украинской элиты повышенный эмоциональный фон, который она всеми силами в виде индуцированного психоза передаёт в массы. К счастью, малоуспешно. Дым майданных покрышек развеялся. Не надо ей в этом помогать, затевая бесполезные споры. Ну какой смысл доказывать родство тем, кто его отрицает? К нищим в братья не навязываются… Соседи – географический факт. И в терминах ли дело? Не надо подбрасывать дровишек в затухающий антироссийский костёр истеричными шоу обременённых ипотекой телепропагандистов. Разговаривать надо спокойно, отделяя власть от людей. У Украины великая культура. Не знаете – не судите. И фашистов там не больше, чем везде.

Но есть и другая вредная крайность. Когда российские политики одобряют всё, что ни произойдёт на Украине. Так, умнейший Григорий Явлинский поддерживает защиту украинского языка. Дескать, вон в Нидерландах тоже защищают свой язык. Но, как сказано в Талмуде, пример – не доказательство. Голландцы говорят на английском не хуже, чем на родном. И государство всячески этому способствует. В Амстердаме не ходят языковые патрули, проверяя, на каком языке идёт экскурсия. И концерт украинской группы пройдёт на украинском без всяких вопросов. Свой язык развивают не в ущерб другим, а билингвизм приветствуют. В Киеве же реклама на мове – «Гурт «Мумий Тролль». Но по-русски основное значение слова «гурт» – «стадо». Осталось добавить: гуртовщик Илья Лагутенко. Не зря далёкий от политической кормушки один из самых популярных украинцев доктор Комаровский говорит: «Если бы 30 лет назад мне сказали, что в стране будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увёз всю семью».

Такой политикой украинские власти вредят самим себе. Ну изгнали из магазинов русские книги – они ушли в интернет. Там же сериалы. Продублированные по украинскому ТВ смотреть не будут. И в том, и в другом случае чистый убыток плюс раздражение людей, которого и так с избытком. Это не во вред, а на пользу русскому. И зря делаются официальные заявления о его ущемлении. Вражда, ненависть всегда себе в убыток. Не стоит отвечать на них тем же. Да и невозможно ответить. Украину нельзя не любить. И она тебе не чужая, и ты в ней не чувствуешь себя чужим. А власть, особенно бессмысленная, дело не вечное. Минует.