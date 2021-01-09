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«Править и решать»: линия Авакова, услуги Фукса
09 января 2021, 22:35 • 76 • Украина
В первые же дни после похорон Геннадия Кернеса приближенные покойного мэра показали свою гнилость и человеческую несостоятельность.
Худшие подозрения уже подтверждаются. Проходимцы, громко называющие себя харьковской элитой, торопливо сбросили маски, в которых изображали близких друзей и соратников мэра в последние месяцы. И сразу же обнажились клыки, запахло серой. Настало время охренительных историй от бизнесмена Павла Фукса, который вошел в роль душеприказчика Кернеса. Не заставила себя долго ждать и «проявка негативов» Игоря Терехова — сегодняшнего секретаря горсовета, метящего в преемники мэра.
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Уже пришло время говорить о «художествах» этих персонажей. А так же о том, что объединяет их с Арсеном Аваковым. Вот эти самые «художества» и объединяют. Отсюда — и нервные выступления, нездоровые интонации, когда разговор заходит о предстоящих выборах харьковского мэра и сопутствующих обстоятельствах. За этим «игорным столом» проявилась такая тенденция: что бы ни говорили или ни делали сейчас Фукс, Терехов и Аваков — всё сводится к вариантам удобного трансфера харьковской власти в интересах последнего.
Фукс еще накануне похорон Кернеса заявил в интервью: «Уверен, что выборы в марте — это невозможно. Это сильно дисбалансирует ситуацию в городе. Через год выборы провести реально».
Фукс возмущен каким-то интервью Добкина, где тот сказал, что харьковчан обманули, а он восстановит справедливость, когда победит. «Я этой фразы не понял, — говорит Фукс. — Никто не понял. Он таким образом всю элиту против себя настроил».
Игорь Терехов.
Нынешний секретарь горсовета в роли исполняющего обязанности мэра устраивает Фукса. Пусть еще год исполняет и обязанности мэра, и пожелания Авакова.
Терехов кому-то из непонятливых депутатов предлагает «пойти лесом». Обращается к главе фракции ОПЗЖ: «Лесик, можешь без выступления?» Терехов пытается подражать Кернесу. Но сторонний наблюдатель теряется в догадках, чего здесь больше: самодурства, закомплексованности или бытового хамства?
Наверное, многие жители «первой столицы» облегченно вздохнули, услышав новогоднее поздравление Михаила Добкина. «Таки да!» Именно его участие в выборах мэра (когда бы они ни состоялись) способно дать Харькову новый политический импульс.
И, скорее всего, эти намерения Добкина участвовать в выборах не дают покоя министру внутренних дел на протяжении всех праздничных дней. Такой кандидат в мэры портит всю малину Авакову — Фуксу — Терехову. Министр такую личную неприязнь испытывает к Добкину, что закусывать спокойно не может.
5 января Аваков произнес поистине параноидальную речь на координационном совещании по вопросам правоохранительной деятельности в Харьковской обладминистрации:
«Харьков всегда был ментовский город, как говорили… Здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие, так сказать, боковые авторитеты не будут здесь ничего решать и править. Более того, я буду этим заниматься специально сам. Если кто-то будет соответствующим образом проявляться и на что-то даже претендовать, будет демонстративная, неадекватная, несимметричная реакция».
Итак, министр внутренних дел заявляет, что на хрен всех националистов, бандюков и боковых авторитетов — теперь он «специально сам» будет решать и править. А его реакция на националистов, бандюков и боковых авторитетов будет неадекватная. То ли Аваков переборщил за праздничным столом с алкоголем. То ли он проговаривается о своих истинных намерениях — «решать и править» в Харькове (к чему, собственно, и сводятся его договоренности с Фуксом, Тереховым).
Если задуматься над тем, что происходило в городском и областном советах после местных выборов, то можно констатировать: намерения «решать и править» уже частично реализованы. Причем враг Кернеса сделал этот руками так называемой «команды Кернеса».
Михаил Добкин продемонстрировал как раз адекватную реакцию на самопародийное заявление Авакова. На своем телеграмм-канале он написал: «Я не националист, не бандюк, не боковой, так сказать, авторитет и даже не мент. И да, я таки иду на выборы мэра Харькова».
Уже понятно, что мечта Фукса о переносе выборов на год — останется его собственной влажной фантазией. Всё идет к тому, что ближайшей вероятной датой внеочередных выборов харьковского мэра станет 28 марта 2021 года (если парламент объявит ее до 28 января).
Но экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера обращает внимание на юридическую коллизию. Он пишет в соцсетях: «Поскольку покойный Г. Кернес не принял присягу на заседании Харьковского городского совета, а значит, не получил полномочия харьковского городского головы, выбранного на выборах 25 октября 2020 года, должны быть назначены, во-первых, не внеочередные выборы, а повторные выборы харьковского городского головы. Во-вторых, не Верховной Радой, а Харьковской городской избирательной комиссией. В-третьих, не на 28 марта 2021 года, а намного раньше».
Есть одно «но». Зеленский и его офис уже не раз показывали, что способны на «демонстративную, неадекватную, несимметричную реакцию», не меньше, чем Аваков. Взять хотя бы их «качели» с Конституционным судом и указ об отстранении Тупицкого. А значит, мозговой центр Офиса президента, нюхнув очередную «дорожку», может устроить и заморозку выборов харьковского мэра.
Кстати, и декабрьские манипуляции с регламентом, которые команда Терехова произвела в Харьковском горсовете, «внезапно» не вызвали никаких возмущений в стане так называемого «гаранта Конституции». Это свидетельствует о том, что линия на трансфер власти в Харькове (под ключ Авакову и его людям), была согласована с Офисом президента.
В ближайшее время жителям «первой столицы» придется свыкаться с неприятной правдой: контроль над городом получили аваковские люди, которые собственной командой даже не участвовали в местных выборах.
В том интервью, которое Павел Фукс дал «Стране» накануне похорон Кернеса, явно прослеживается установка потрафить Авакову. Более того — это попытка поправить биографию Кернеса задним числом так, чтоб д’Артаньянами там выглядели только Фукс и Аваков.
Кернес и Фукс.
С ролью мушкетера в этом интервью Фукс не справился, но звездобол из него получился настоящий. Например, его рассказ о том, как они с Коломойским образумили Кернеса в ночь на 22 февраля 2014 года: «Потом я звонил Гене, чтобы не было никакого съезда в Харькове. До шести утра длились эти переговоры. Коломойский настаивал, чтобы всех разогнали. Объявить всем, что Харьков — это Украина и никаких ХНРов быть не может». Начнем с того, что аббревиатуры ХНР в феврале 2014 года не было в помине. В то время антимайдановские движения сначала ставили вопрос о разгоне майдана в Киеве, потом — о защите «первой столицы» от майдаунов.
Фукс говорит: «За ночь мы его переобули…» Вряд ли рассказчик позволил бы себе так «разбушлатиться» при живом Кернесе. Во всяком случае, Фукс узнал бы много нового о себе, если бы Кернесу довелось комментировать эти воспоминания.
А вот «звездобол» Фукс рассказывает о событиях на Рымарской 14 марта 2014 года: «Гена зашел в здание, провел переговоры, вывел всех заложников. После этого подогнал автобусы, дал охрану и вывез всех активистов из Харькова». Активистами он называет боевиков из организации «Патриот Украины» во главе с Билецким (потом они создали «Азов»). И Фукс палится буквально на каждом слове. На самом деле, когда нациков вывели из здания, милиция доставила их в райотделы. А Кернес предоставил транспорт антимайдановцам, чтоб они имели возможность присутствовать в этих райотделах милиции, убедиться в том, что задержанные находятся там…
После смерти Кернеса не раз вспоминали запись его разговора с антимайдановцами в апреле 2014 года. Там прозвучали слова мэра о том, что стрелков с Рымарской задержали харьковские милиционеры, а потом убийц покрывали Аваков и СБУ.
И что, по сути, сделал, Фукс? А он перевел стрелки с Авакова на Кернеса! Он выродил версию о том, что мэр на своих автобусах вывез всех задержанных боевиков из Харькова.
Такое ощущение, что в «обязательную программу» так называемых «друзей Кернеса» входит пересказ этих охренительных историй из темника Авакова. Наверное, для того чтоб Аваков простил им близость с Кернесом.
Но это еще не все услуги, которые должен оказать Авакову так называемый «лучший друг» Кернеса.
Интервьюер Светлана Крюкова интересуется у Фукса: «Геннадий Кернес постоянно говорил, что это Аваков организовал на него покушение. Что это по его заказу стреляли». «Сказочник» отвечает: «Это он выстраивал себе защиту. Медийную. Где покушение, а где Аваков? Это другой масштаб».
Журналистка терпеливо спрашивает: «А к какой версии о заказчиках покушения он склонялся?» Она-то хорошо помнит, что Кернес много раз повторял в интервью, кого он считает заказчиком. Но Фуксу — всё божья роса. Отвечает: «Он выводов никаких не делал. Надо знать Кернеса. Он, когда хочет, говорит, а когда не хочет — молчит, щурится, кривляется, изображает мимикой лица».
Алё, гараж! Кернес не мимикой лица, а прямым текстом говорил, что его заказал Аваков! Но Фукс несгибаем: «Я просто за 33 года научился его понимать. Он считал, что это русские его заказали. Когда в него выстрелили, я взял одного парня — бывшего спецназовца, он посмотрел на отчет полиции и сказал, что так стрелять учат в учебниках ГРУ… Это было сделано, чтобы дестабилизировать ситуацию в Харькове, понимая, что с Геной уже не получится договориться про Харьковскую автономию».
Интересно, за что, куда и когда брал «бывшего спецназовца» Фукс. Еще интересней: Фукс установил, кто покушался на Кернеса, до того, как отказался от российского гражданства? Или после того, как его в 2018 году обвинили в России в особо крупном мошенничестве, в хищении денег дольщиков при строительстве жилых комплексов?
Тема обманутых дольщиков здесь упомянута не просто так. Таким же обманутыми дольщиками могут оказаться и многие харьковчане. Отдав свои голоса за Кернеса и за его команду, они получили местную власть, подконтрольную Авакову, «китайского болванчика» Терехова и сказочника Фукса.
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