«Править и решать»: линия Авакова, услуги Фукса • 76 • Украина

В первые же дни после похорон Геннадия Кернеса приближенные покойного мэра показали свою гнилость и человеческую несостоятельность.



Худшие подозрения уже подтверждаются. Проходимцы, громко называющие себя харьковской элитой, торопливо сбросили маски, в которых изображали близких друзей и соратников мэра в последние месяцы. И сразу же обнажились клыки, запахло серой. Настало время охренительных историй от бизнесмена Павла Фукса, который вошел в роль душеприказчика Кернеса. Не заставила себя долго ждать и «проявка негативов» Игоря Терехова — сегодняшнего секретаря горсовета, метящего в преемники мэра.



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Уже пришло время говорить о «художествах» этих персонажей. А так же о том, что объединяет их с Арсеном Аваковым. Вот эти самые «художества» и объединяют. Отсюда — и нервные выступления, нездоровые интонации, когда разговор заходит о предстоящих выборах харьковского мэра и сопутствующих обстоятельствах. За этим «игорным столом» проявилась такая тенденция: что бы ни говорили или ни делали сейчас Фукс, Терехов и Аваков — всё сводится к вариантам удобного трансфера харьковской власти в интересах последнего.



Фукс еще накануне похорон Кернеса заявил в интервью: «Уверен, что выборы в марте — это невозможно. Это сильно дисбалансирует ситуацию в городе. Через год выборы провести реально».



Фукс возмущен каким-то интервью Добкина, где тот сказал, что харьковчан обманули, а он восстановит справедливость, когда победит. «Я этой фразы не понял, — говорит Фукс. — Никто не понял. Он таким образом всю элиту против себя настроил».



Игорь Терехов.



Нынешний секретарь горсовета в роли исполняющего обязанности мэра устраивает Фукса. Пусть еще год исполняет и обязанности мэра, и пожелания Авакова.



Терехов, кстати, уже «исполняет» на сессиях горсовета такое, что зрителю хочется произнести сакраментальное: «Дайте ему селедки». Секретарь абсолютно не заморачивается соблюдением процедур, регламента. Важные вопросы выносятся на голосование таким образом, чтоб депутаты не имели времени на изучение проекта решения. Как только депутат Владимир Плетнев говорит, что его фракция («Партия Шария») не хотела бы из-за неосведомленности участвовать в каких-то закулисных играх или распиле бюджетных денег, — ему вырубают звук…



Терехов кому-то из непонятливых депутатов предлагает «пойти лесом». Обращается к главе фракции ОПЗЖ: «Лесик, можешь без выступления?» Терехов пытается подражать Кернесу. Но сторонний наблюдатель теряется в догадках, чего здесь больше: самодурства, закомплексованности или бытового хамства?



Наверное, многие жители «первой столицы» облегченно вздохнули, услышав новогоднее поздравление Михаила Добкина. «Таки да!» Именно его участие в выборах мэра (когда бы они ни состоялись) способно дать Харькову новый политический импульс.



И, скорее всего, эти намерения Добкина участвовать в выборах не дают покоя министру внутренних дел на протяжении всех праздничных дней. Такой кандидат в мэры портит всю малину Авакову — Фуксу — Терехову. Министр такую личную неприязнь испытывает к Добкину, что закусывать спокойно не может.



5 января Аваков произнес поистине параноидальную речь на координационном совещании по вопросам правоохранительной деятельности в Харьковской обладминистрации:



«Харьков всегда был ментовский город, как говорили… Здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие, так сказать, боковые авторитеты не будут здесь ничего решать и править. Более того, я буду этим заниматься специально сам. Если кто-то будет соответствующим образом проявляться и на что-то даже претендовать, будет демонстративная, неадекватная, несимметричная реакция».



Итак, министр внутренних дел заявляет, что на хрен всех националистов, бандюков и боковых авторитетов — теперь он «специально сам» будет решать и править. А его реакция на националистов, бандюков и боковых авторитетов будет неадекватная. То ли Аваков переборщил за праздничным столом с алкоголем. То ли он проговаривается о своих истинных намерениях — «решать и править» в Харькове (к чему, собственно, и сводятся его договоренности с Фуксом, Тереховым).



Если задуматься над тем, что происходило в городском и областном советах после местных выборов, то можно констатировать: намерения «решать и править» уже частично реализованы. Причем враг Кернеса сделал этот руками так называемой «команды Кернеса».



Михаил Добкин продемонстрировал как раз адекватную реакцию на самопародийное заявление Авакова. На своем телеграмм-канале он написал: «Я не националист, не бандюк, не боковой, так сказать, авторитет и даже не мент. И да, я таки иду на выборы мэра Харькова».



Уже понятно, что мечта Фукса о переносе выборов на год — останется его собственной влажной фантазией. Всё идет к тому, что ближайшей вероятной датой внеочередных выборов харьковского мэра станет 28 марта 2021 года (если парламент объявит ее до 28 января).



Но экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера обращает внимание на юридическую коллизию. Он пишет в соцсетях: «Поскольку покойный Г. Кернес не принял присягу на заседании Харьковского городского совета, а значит, не получил полномочия харьковского городского головы, выбранного на выборах 25 октября 2020 года, должны быть назначены, во-первых, не внеочередные выборы, а повторные выборы харьковского городского головы. Во-вторых, не Верховной Радой, а Харьковской городской избирательной комиссией. В-третьих, не на 28 марта 2021 года, а намного раньше».



Есть одно «но». Зеленский и его офис уже не раз показывали, что способны на «демонстративную, неадекватную, несимметричную реакцию», не меньше, чем Аваков. Взять хотя бы их «качели» с Конституционным судом и указ об отстранении Тупицкого. А значит, мозговой центр Офиса президента, нюхнув очередную «дорожку», может устроить и заморозку выборов харьковского мэра.



Кстати, и декабрьские манипуляции с регламентом, которые команда Терехова произвела в Харьковском горсовете, «внезапно» не вызвали никаких возмущений в стане так называемого «гаранта Конституции». Это свидетельствует о том, что линия на трансфер власти в Харькове (под ключ Авакову и его людям), была согласована с Офисом президента.



В ближайшее время жителям «первой столицы» придется свыкаться с неприятной правдой: контроль над городом получили аваковские люди, которые собственной командой даже не участвовали в местных выборах.



В том интервью, которое Павел Фукс дал «Стране» накануне похорон Кернеса, явно прослеживается установка потрафить Авакову. Более того — это попытка поправить биографию Кернеса задним числом так, чтоб д’Артаньянами там выглядели только Фукс и Аваков.



Кернес и Фукс.



С ролью мушкетера в этом интервью Фукс не справился, но звездобол из него получился настоящий. Например, его рассказ о том, как они с Коломойским образумили Кернеса в ночь на 22 февраля 2014 года: «Потом я звонил Гене, чтобы не было никакого съезда в Харькове. До шести утра длились эти переговоры. Коломойский настаивал, чтобы всех разогнали. Объявить всем, что Харьков — это Украина и никаких ХНРов быть не может». Начнем с того, что аббревиатуры ХНР в феврале 2014 года не было в помине. В то время антимайдановские движения сначала ставили вопрос о разгоне майдана в Киеве, потом — о защите «первой столицы» от майдаунов. Героизация Бандеры настроила против Украины всех влиятельных соседей



Фукс говорит: «За ночь мы его переобули…» Вряд ли рассказчик позволил бы себе так «разбушлатиться» при живом Кернесе. Во всяком случае, Фукс узнал бы много нового о себе, если бы Кернесу довелось комментировать эти воспоминания.



А вот «звездобол» Фукс рассказывает о событиях на Рымарской 14 марта 2014 года: «Гена зашел в здание, провел переговоры, вывел всех заложников. После этого подогнал автобусы, дал охрану и вывез всех активистов из Харькова». Активистами он называет боевиков из организации «Патриот Украины» во главе с Билецким (потом они создали «Азов»). И Фукс палится буквально на каждом слове. На самом деле, когда нациков вывели из здания, милиция доставила их в райотделы. А Кернес предоставил транспорт антимайдановцам, чтоб они имели возможность присутствовать в этих райотделах милиции, убедиться в том, что задержанные находятся там…



После смерти Кернеса не раз вспоминали запись его разговора с антимайдановцами в апреле 2014 года. Там прозвучали слова мэра о том, что стрелков с Рымарской задержали харьковские милиционеры, а потом убийц покрывали Аваков и СБУ.



И что, по сути, сделал, Фукс? А он перевел стрелки с Авакова на Кернеса! Он выродил версию о том, что мэр на своих автобусах вывез всех задержанных боевиков из Харькова.



Такое ощущение, что в «обязательную программу» так называемых «друзей Кернеса» входит пересказ этих охренительных историй из темника Авакова. Наверное, для того чтоб Аваков простил им близость с Кернесом.



Но это еще не все услуги, которые должен оказать Авакову так называемый «лучший друг» Кернеса.



Интервьюер Светлана Крюкова интересуется у Фукса: «Геннадий Кернес постоянно говорил, что это Аваков организовал на него покушение. Что это по его заказу стреляли». «Сказочник» отвечает: «Это он выстраивал себе защиту. Медийную. Где покушение, а где Аваков? Это другой масштаб».



Журналистка терпеливо спрашивает: «А к какой версии о заказчиках покушения он склонялся?» Она-то хорошо помнит, что Кернес много раз повторял в интервью, кого он считает заказчиком. Но Фуксу — всё божья роса. Отвечает: «Он выводов никаких не делал. Надо знать Кернеса. Он, когда хочет, говорит, а когда не хочет — молчит, щурится, кривляется, изображает мимикой лица».



Алё, гараж! Кернес не мимикой лица, а прямым текстом говорил, что его заказал Аваков! Но Фукс несгибаем: «Я просто за 33 года научился его понимать. Он считал, что это русские его заказали. Когда в него выстрелили, я взял одного парня — бывшего спецназовца, он посмотрел на отчет полиции и сказал, что так стрелять учат в учебниках ГРУ… Это было сделано, чтобы дестабилизировать ситуацию в Харькове, понимая, что с Геной уже не получится договориться про Харьковскую автономию».



Интересно, за что, куда и когда брал «бывшего спецназовца» Фукс. Еще интересней: Фукс установил, кто покушался на Кернеса, до того, как отказался от российского гражданства? Или после того, как его в 2018 году обвинили в России в особо крупном мошенничестве, в хищении денег дольщиков при строительстве жилых комплексов?



Тема обманутых дольщиков здесь упомянута не просто так. Таким же обманутыми дольщиками могут оказаться и многие харьковчане. Отдав свои голоса за Кернеса и за его команду, они получили местную власть, подконтрольную Авакову, «китайского болванчика» Терехова и сказочника Фукса.

В первые же дни после похорон Геннадия Кернеса приближенные покойного мэра показали свою гнилость и человеческую несостоятельность.Худшие подозрения уже подтверждаются. Проходимцы, громко называющие себя харьковской элитой, торопливо сбросили маски, в которых изображали близких друзей и соратников мэра в последние месяцы. И сразу же обнажились клыки, запахло серой. Настало время охренительных историй от бизнесмена Павла Фукса, который вошел в роль душеприказчика Кернеса. Не заставила себя долго ждать и «проявка негативов» Игоря Терехова — сегодняшнего секретаря горсовета, метящего в преемники мэра.Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.НовостиУже пришло время говорить о «художествах» этих персонажей. А так же о том, что объединяет их с Арсеном Аваковым. Вот эти самые «художества» и объединяют. Отсюда — и нервные выступления, нездоровые интонации, когда разговор заходит о предстоящих выборах харьковского мэра и сопутствующих обстоятельствах. За этим «игорным столом» проявилась такая тенденция: что бы ни говорили или ни делали сейчас Фукс, Терехов и Аваков — всё сводится к вариантам удобного трансфера харьковской власти в интересах последнего.Фукс еще накануне похорон Кернеса заявил в интервью: «Уверен, что выборы в марте — это невозможно. Это сильно дисбалансирует ситуацию в городе. Через год выборы провести реально».Фукс возмущен каким-то интервью Добкина, где тот сказал, что харьковчан обманули, а он восстановит справедливость, когда победит. «Я этой фразы не понял, — говорит Фукс. — Никто не понял. Он таким образом всю элиту против себя настроил».Игорь Терехов.Нынешний секретарь горсовета в роли исполняющего обязанности мэра устраивает Фукса. Пусть еще год исполняет и обязанности мэра, и пожелания Авакова.Терехов, кстати, уже «исполняет» на сессиях горсовета такое, что зрителю хочется произнести сакраментальное: «Дайте ему селедки». Секретарь абсолютно не заморачивается соблюдением процедур, регламента. Важные вопросы выносятся на голосование таким образом, чтоб депутаты не имели времени на изучение проекта решения. Как только депутат Владимир Плетнев говорит, что его фракция («Партия Шария») не хотела бы из-за неосведомленности участвовать в каких-то закулисных играх или распиле бюджетных денег, — ему вырубают звук…Терехов кому-то из непонятливых депутатов предлагает «пойти лесом». Обращается к главе фракции ОПЗЖ: «Лесик, можешь без выступления?» Терехов пытается подражать Кернесу. Но сторонний наблюдатель теряется в догадках, чего здесь больше: самодурства, закомплексованности или бытового хамства?Наверное, многие жители «первой столицы» облегченно вздохнули, услышав новогоднее поздравление Михаила Добкина. «Таки да!» Именно его участие в выборах мэра (когда бы они ни состоялись) способно дать Харькову новый политический импульс.И, скорее всего, эти намерения Добкина участвовать в выборах не дают покоя министру внутренних дел на протяжении всех праздничных дней. Такой кандидат в мэры портит всю малину Авакову — Фуксу — Терехову. Министр такую личную неприязнь испытывает к Добкину, что закусывать спокойно не может.5 января Аваков произнес поистине параноидальную речь на координационном совещании по вопросам правоохранительной деятельности в Харьковской обладминистрации:«Харьков всегда был ментовский город, как говорили… Здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие, так сказать, боковые авторитеты не будут здесь ничего решать и править. Более того, я буду этим заниматься специально сам. Если кто-то будет соответствующим образом проявляться и на что-то даже претендовать, будет демонстративная, неадекватная, несимметричная реакция».Итак, министр внутренних дел заявляет, что на хрен всех националистов, бандюков и боковых авторитетов — теперь он «специально сам» будет решать и править. А его реакция на националистов, бандюков и боковых авторитетов будет неадекватная. То ли Аваков переборщил за праздничным столом с алкоголем. То ли он проговаривается о своих истинных намерениях — «решать и править» в Харькове (к чему, собственно, и сводятся его договоренности с Фуксом, Тереховым).Если задуматься над тем, что происходило в городском и областном советах после местных выборов, то можно констатировать: намерения «решать и править» уже частично реализованы. Причем враг Кернеса сделал этот руками так называемой «команды Кернеса».Михаил Добкин продемонстрировал как раз адекватную реакцию на самопародийное заявление Авакова. На своем телеграмм-канале он написал: «Я не националист, не бандюк, не боковой, так сказать, авторитет и даже не мент. И да, я таки иду на выборы мэра Харькова».Уже понятно, что мечта Фукса о переносе выборов на год — останется его собственной влажной фантазией. Всё идет к тому, что ближайшей вероятной датой внеочередных выборов харьковского мэра станет 28 марта 2021 года (если парламент объявит ее до 28 января).Но экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера обращает внимание на юридическую коллизию. Он пишет в соцсетях: «Поскольку покойный Г. Кернес не принял присягу на заседании Харьковского городского совета, а значит, не получил полномочия харьковского городского головы, выбранного на выборах 25 октября 2020 года, должны быть назначены, во-первых, не внеочередные выборы, а повторные выборы харьковского городского головы. Во-вторых, не Верховной Радой, а Харьковской городской избирательной комиссией. В-третьих, не на 28 марта 2021 года, а намного раньше».Есть одно «но». Зеленский и его офис уже не раз показывали, что способны на «демонстративную, неадекватную, несимметричную реакцию», не меньше, чем Аваков. Взять хотя бы их «качели» с Конституционным судом и указ об отстранении Тупицкого. А значит, мозговой центр Офиса президента, нюхнув очередную «дорожку», может устроить и заморозку выборов харьковского мэра.Кстати, и декабрьские манипуляции с регламентом, которые команда Терехова произвела в Харьковском горсовете, «внезапно» не вызвали никаких возмущений в стане так называемого «гаранта Конституции». Это свидетельствует о том, что линия на трансфер власти в Харькове (под ключ Авакову и его людям), была согласована с Офисом президента.В ближайшее время жителям «первой столицы» придется свыкаться с неприятной правдой: контроль над городом получили аваковские люди, которые собственной командой даже не участвовали в местных выборах.В том интервью, которое Павел Фукс дал «Стране» накануне похорон Кернеса, явно прослеживается установка потрафить Авакову. Более того — это попытка поправить биографию Кернеса задним числом так, чтоб д’Артаньянами там выглядели только Фукс и Аваков.С ролью мушкетера в этом интервью Фукс не справился, но звездобол из него получился настоящий. Например, его рассказ о том, как они с Коломойским образумили Кернеса в ночь на 22 февраля 2014 года: «Потом я звонил Гене, чтобы не было никакого съезда в Харькове. До шести утра длились эти переговоры. Коломойский настаивал, чтобы всех разогнали. Объявить всем, что Харьков — это Украина и никаких ХНРов быть не может». Начнем с того, что аббревиатуры ХНР в феврале 2014 года не было в помине. В то время антимайдановские движения сначала ставили вопрос о разгоне майдана в Киеве, потом — о защите «первой столицы» от майдаунов.Фукс говорит: «За ночь мы его переобули…» Вряд ли рассказчик позволил бы себе так «разбушлатиться» при живом Кернесе. Во всяком случае, Фукс узнал бы много нового о себе, если бы Кернесу довелось комментировать эти воспоминания.А вот «звездобол» Фукс рассказывает о событиях на Рымарской 14 марта 2014 года: «Гена зашел в здание, провел переговоры, вывел всех заложников. После этого подогнал автобусы, дал охрану и вывез всех активистов из Харькова». Активистами он называет боевиков из организации «Патриот Украины» во главе с Билецким (потом они создали «Азов»). И Фукс палится буквально на каждом слове. На самом деле, когда нациков вывели из здания, милиция доставила их в райотделы. А Кернес предоставил транспорт антимайдановцам, чтоб они имели возможность присутствовать в этих райотделах милиции, убедиться в том, что задержанные находятся там…После смерти Кернеса не раз вспоминали запись его разговора с антимайдановцами в апреле 2014 года. Там прозвучали слова мэра о том, что стрелков с Рымарской задержали харьковские милиционеры, а потом убийц покрывали Аваков и СБУ.И что, по сути, сделал, Фукс? А он перевел стрелки с Авакова на Кернеса! Он выродил версию о том, что мэр на своих автобусах вывез всех задержанных боевиков из Харькова.Такое ощущение, что в «обязательную программу» так называемых «друзей Кернеса» входит пересказ этих охренительных историй из темника Авакова. Наверное, для того чтоб Аваков простил им близость с Кернесом.Но это еще не все услуги, которые должен оказать Авакову так называемый «лучший друг» Кернеса.Интервьюер Светлана Крюкова интересуется у Фукса: «Геннадий Кернес постоянно говорил, что это Аваков организовал на него покушение. Что это по его заказу стреляли». «Сказочник» отвечает: «Это он выстраивал себе защиту. Медийную. Где покушение, а где Аваков? Это другой масштаб».Журналистка терпеливо спрашивает: «А к какой версии о заказчиках покушения он склонялся?» Она-то хорошо помнит, что Кернес много раз повторял в интервью, кого он считает заказчиком. Но Фуксу — всё божья роса. Отвечает: «Он выводов никаких не делал. Надо знать Кернеса. Он, когда хочет, говорит, а когда не хочет — молчит, щурится, кривляется, изображает мимикой лица».Алё, гараж! Кернес не мимикой лица, а прямым текстом говорил, что его заказал Аваков! Но Фукс несгибаем: «Я просто за 33 года научился его понимать. Он считал, что это русские его заказали. Когда в него выстрелили, я взял одного парня — бывшего спецназовца, он посмотрел на отчет полиции и сказал, что так стрелять учат в учебниках ГРУ… Это было сделано, чтобы дестабилизировать ситуацию в Харькове, понимая, что с Геной уже не получится договориться про Харьковскую автономию».Интересно, за что, куда и когда брал «бывшего спецназовца» Фукс. Еще интересней: Фукс установил, кто покушался на Кернеса, до того, как отказался от российского гражданства? Или после того, как его в 2018 году обвинили в России в особо крупном мошенничестве, в хищении денег дольщиков при строительстве жилых комплексов?Тема обманутых дольщиков здесь упомянута не просто так. Таким же обманутыми дольщиками могут оказаться и многие харьковчане. Отдав свои голоса за Кернеса и за его команду, они получили местную власть, подконтрольную Авакову, «китайского болванчика» Терехова и сказочника Фукса. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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