Править будут: для реализации норм Конституции планируют изменить десятки законов

Одобренные большинством россиян поправки в Конституцию потребуют изменения порядка 70 законов, заявили «Известиям» в рабочей группе по Основному закону . По оценкам Совета Федерации, модификация может затронуть около 90 нормативно-правовых актов. Эти вопросы будут обсуждаться на встрече рабочей группы с Владимиром Путиным. Заседание пройдет в пятницу , подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тем временем Центризбирком подвел окончательные итоги общероссийского голосования. Изменения поддержали 77,92%. Что обеспечило этот триумф, выясняли «Известия».

С получистого листа

Принятые поправки требуют детальной проработки положений отраслевых законодательств. Это позволит избежать возможных коллизий и правовой неопределенности, объяснил сопредседатель рабочей группы по Основному закону, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас .

Эти и другие вопросы будут обсуждаться на заседании рабочей группы по Конституции с участием президента, сообщил «Известиям» член рабочей группы по Конституции, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Как подтвердил Дмитрий Песков, встреча намечена на 3 июля.

— Очевидно, что принятые изменения послужат импульсом для корректировки правового поля. Всего планируется изменить порядка 70 законов, — заявил Ярослав Нилов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

При этом, по словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, модифицировать потребуется больше нормативно-правовых актов — около 90. Работа над этим уже идет, завершить ее планируют до конца весенней сессии.

2 июня Владимир Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок в Конституцию . Глава государства считает, что пока Россия еще переживает стадию формирования, поэтому нуждается в стабильности. При этом президент заявил, что властям необходимо оправдать доверие граждан, поддержавших поправки в Основной закон страны .

Факторы активности

Окончательные результаты голосования по поправкам в Конституцию ЦИК обнародовала 2 июля. Изменения поддержали 77,92% проголосовавших, против — 21,27. При этом явка за все семь дней с 25 июня по 1 июля достигла 67,97%.

Легитимность Конституции в новой редакции выше, потому что ее поддержали почти вдвое больше людей, чем в 1993 году, — 57,7 млн человек против 33 млн, отметил Андрей Клишас.

Итоги голосования наглядно показывают, что россияне крайне заинтересованы в участии в политическом процессе, заявил «Известиям» сенатор. Такая активность населения также тесно связана с облегчением всех процедур.

— Увеличение числа дней для голосования с одного до нескольких — хороший опыт, который, однако, необходимо дополнительно изучить и обобщить, — сказал Андрей Клишас.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Эксперимент с новыми условиями волеизъявления — многодневностью и дистанционностью — оказался очень удачным, признал генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.

— Избирком превратился в сервисную службу. Можно позвонить и заказать, но не пельмени и суши, а урну на дом. Система превращается в очень современный и комфортный сервис. Это новое слово в нашей практике , — заявил «Известиям» эксперт.

Если бы новые процедуры не были придуманы и узаконены, столь высокой явки не было бы, уверен Валерий Федоров. Низкая политическая активность — проблема и старых, и новых демократий. Поэтому такие хорошие показатели в России — огромная победа организаторов и идеологов голосования.

Но не только упрощенная процедура обеспечила такое активное участие. Люди пришли на участки из-за содержания, потому что нашли в пакете что-то важное лично для себя, считает эксперт. Например, многих волнуют социальные гарантии, а также положения о независимом курсе страны, сохранении политической стабильности и защите исторической памяти.

Конечно, свою лепту внес и коронавирус, который уже многим успел надоесть. Рутинность последних месяцев подстегнула некоторых пойти на участки. Такое событие, как общероссийское голосование, для людей — один из способов вернуться к нормальной жизни, пояснил глава исследовательского центра.

Однако практику нескольких дней голосования следует еще раз изучить, ведь, несмотря на очевидные плюсы для граждан, существуют и определенные сложности.

— Для партий несколько дней голосования будут серьезной нагрузкой, потому что это гораздо сложнее контролировать. Работа наблюдателей оплачивается — соответственно, это дополнительные финансовые издержки . Кроме того, придется менять учебный график, ведь избирательные участки находятся в основном в школах, а это тоже может иметь негативные последствия, — заявил «Известиям» Ярослав Нилов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Дистанционное волеизъявление было очень востребовано среди избирателей, однако к этому формату еще остались вопросы. По мнению депутата, необходимо понять, удается ли соблюдать тайну голосования и как бороться с принуждением к участию.

При этом, по словам Ярослава Нилова, единый день голосования стоит перенести с сентября на апрель. Этот вопрос уже неоднократно поднимали в Госдуме. Главная причина заключается в том, что многие работники уходят летом в отпуск. По мнению политиков, это осложняет подготовку избирательного процесса.

Подтверждение прозрачности

По итогам голосования отличился Ненецкий автономный округ, в котором большинство местных жителей выступили против поправок. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, эта ситуация подтверждает, что голосование прошло максимально прозрачно и результаты достоверны.

Население субъекта крайне болезненно восприняло идею объединения с Архангельской областью, что, возможно, и повлияло на результаты, отметил Ярослав Нилов. С инициативой слияния выступили главы регионов, подписавшие 15 мая соответствующий меморандум. Следующим шагом должен стать референдум, но его дата и судьба пока не определены.

— Голосование в НАО — очевидная реакция на попытку «ликвидации». Надо также отметить, что этот субъект всегда был довольно проблемным на выборах — обычно входил в двадцатку менее активных, — заявил «Известиям» Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что на результаты голосования по поправкам в Ненецком автономном округе могло повлиять обсуждение объединения с Архангельской областью. В сравнении со всей страной число проголосовавших против в этом регионе «весьма и весьма незначительно», добавил он.

Несмотря на успехи в организации избирательного процесса, некоторые делали все возможное, чтобы сорвать голосование. 26 июня ЦИК заявляла о DDoS-атаке на свой сайт, портал тогда сохранил работоспособность. Позже Центризбирком сообщил об атаке на сайт «Конституция2020.рф», по информации комиссии, помешать его работе пытались из-за рубежа. Как заявила 2 июля Валентина Матвиенко, противодействие голосованию по поправкам было беспрецедентным. Оно включало себя не только DDoS-атаки, но и «поток фейков, лжи, который не имел ничего общего с действительностью».

За прошедшую неделю в СМИ неоднократно появлялись сообщения о различных «проколах». Всё началось с заявления журналиста Павла Лобкова о том, что сделать свой выбор можно несколько раз — как дистанционно, так и непосредственно на участке. Однако позднее эту информацию опровергли в ЦИК. Одновременно с этим полиция начала расследование из-за публикации корреспондента.

Затем россиянка Яэль Ильински, проживающая в Израиле, похвасталась журналистам, что смогла проголосовать целых три раза. Сейчас женщине грозит уголовное преследование, сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина. Риск злоупотреблений на зарубежных участках, по ее словам, действительно существует, однако организаторы рассчитывают на честность избирателей.

Подобные выходки не останутся безнаказанными, заверил Андрей Клишас. Административный и Уголовный кодексы предусматривают ответственность за нарушение избирательного процесса , а полиция действует профессионально и слаженно.