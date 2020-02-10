Правило роспуска Госдумы может быть изменено в Конституции - Крашенинников

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству,сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции Павел Крашенинников в беседе с "Коммерсантом" сообщил, что из Конституции могут убрать пункт о возможности роспуска Госдумы в случае, если депутаты трижды не утвердят кандидатуру главы правительства страны. Сегодня закон предполагает, что после троекратного отказа Думы президент сам назначает премьер-министра.

"После правки, возможно, будет так: назначает и вправе распустить. Не обязан", - говорит политик.

При этом сама возможность роспуска останется, но только по желанию президента России, а не как его обязанность.

Напомним, "Левада-центр" провёл социологическое исследование, посвящённое поправкам к Основному закону страны, предложенным президентом России в послании к Федеральному Собранию. Как выяснилось, 72% респондентов проголосовали за предложенные Путиным изменения.

Также в ходе опроса выяснилось, что 60% респондентов о предложениях главы государства знают, 25% - осведомлены очень хорошо, а принять участие в общероссийском голосовании, если бы оно состоялось уже в ближайшее воскресенье, готовы 64% опрошенных. 71% участников опроса уверены в том, что вносить поправки в Конституцию можно. Более подробно о последних событиях вокруг Конституции пишем здесь.

Как известно, помимо уже принятого в первом чтении президентского пакета поправок в Конституцию, в основе которых социальные гарантии и закрепление ответственности уровней власти, рабочая группа обсуждает поправки в преамбулу. Здесь важными стали ценностные значения. Так, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил закрепить в Конституции упоминание о вере в Бога.

"Если в гимне может быть "хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - этот вопрос поднял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день 11-й годовщины интронизации.

Упоминание Бога в Конституции - ещё и часть поправок, предложенных заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константином Малофеевым. Он, помимо этой части, говорит о традиционных ценностях, преемственности и закреплении роли русского народа.

Предложения поддержали и в рабочей группе, и в Госдуме, и в экспертном сообществе, наблюдающем за дискуссией. Мнениями Царьград делится в специальном разделе сайта.