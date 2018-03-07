Правило американцев - обман: Эксперты оценили роль США в украинском госперевороте

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Политологи-американисты прокомментировали для телеканала "Царьград" слова президента России Владимира Путина о "наглом обмане" со стороны США во время Майдана на Украине.

В своем интервью для фильма Владимира Соловьева "Миропорядок 2018" президент Владимир Путин сказал, что во время всем известных украинских событий 2013-2014 годов США "грубо и нагло" обманули Россию. Перед Майданом американцы просили Москву сделать все возможное для того, чтобы тогдашний президент Украины Виктор Янукович не применил армию для разгона протестующих.

В ответ они обещали России, что митингующие на площади Независимости в Киеве разойдутся сами и Украина сможет приступить к процессу реализации достигнутых между оппозицией и правительством договоренностей. Тем не менее в итоге США поддержали госпереворот и свержение Януковича.

Историк и политолог-американист Константин Блохин полностью согласен с позицией президента России касательно того, что действия США во время украинского Майдана нельзя считать ничем иным, кроме как обманом. С другой стороны, на данном этапе обман вообще всех принятых правил в международных отношениях уже стали визитной карточкой американцев.

"Путин любит действовать по закону и по общепринятым правилам. Его тон - это тон джентльмена. А вот про "американских партнеров" такое сказать невозможно. Для них правила являются как бы нарушением этих правил. Что тут за какими-то там примерами ходить. Достаточно вспомнить, как "американские партнеры" прокатили того же самого Горбачева, когда сказали ему, что НАТО не будет расширено ни на дюйм. Сразу же после этого НАТО дошло до самых наших границ", - заявил эксперт в беседе с корреспондентом "Царьграда".

Другой политолог-американист Дмитрий Дробницкий предоставил "Царьграду" схожую оценку.

"После холодной войны такого рода тактика использовалась американцами уже несколько раз. Мы хорошо знаем об этом. Это не является новостью. Были вмешательства в политические процессы в разных странах, интервенции. Поэтому, конечно, о том, что на Украине мы имели дело с чем-то новым, даже речи не идет. К этому надо быть готовым", - заявил он.