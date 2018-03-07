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Правило американцев - обман: Эксперты оценили роль США в украинском госперевороте
07 марта 2018, 17:24 • 320 • Политика
Политологи-американисты прокомментировали для телеканала "Царьград" слова президента России Владимира Путина о "наглом обмане" со стороны США во время Майдана на Украине.
В своем интервью для фильма Владимира Соловьева "Миропорядок 2018" президент Владимир Путин сказал, что во время всем известных украинских событий 2013-2014 годов США "грубо и нагло" обманули Россию. Перед Майданом американцы просили Москву сделать все возможное для того, чтобы тогдашний президент Украины Виктор Янукович не применил армию для разгона протестующих.
В ответ они обещали России, что митингующие на площади Независимости в Киеве разойдутся сами и Украина сможет приступить к процессу реализации достигнутых между оппозицией и правительством договоренностей. Тем не менее в итоге США поддержали госпереворот и свержение Януковича.
Историк и политолог-американист Константин Блохин полностью согласен с позицией президента России касательно того, что действия США во время украинского Майдана нельзя считать ничем иным, кроме как обманом. С другой стороны, на данном этапе обман вообще всех принятых правил в международных отношениях уже стали визитной карточкой американцев.
Другой политолог-американист Дмитрий Дробницкий предоставил "Царьграду" схожую оценку.
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