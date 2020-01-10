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Правильный подсчёт. Польские СМИ вычислили, сколько Россия тратит на армию и вооружение

10 января 2020, 09:09  •  133 • Аналитика

Если оперировать официальной статистикой, то расходы России на армию и вооружения в 60 миллиардов долларов не кажутся большими. При этом польские журналисты справедливо считают, что статистика бывает обманчива. И дело даже не в том, что в Российской Федерации растут скрытые статьи расходов бюджета, а в самом механизме оценки военных расходов.


Журналисты издания Fronda считают, что правильная оценка военных расходов России должна помочь в оценке ситуации на разных стратегических направлениях. Естественно, в первую очередь Варшаву интересует ситуация относительно Польши и сил, которые противостоят армии Польши и войскам НАТО, в первую очередь США, на этом стратегическом направлении.



Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), оборонные расходы России в 2018 году оценивались в 60 миллиардов долларов. Если рассматривать эту сумму «в лоб», то опасаться в военном отношении Россию не стоит даже многим средним европейским государствам. С таким показателем Россию можно относить в разряд мировых середнячков, которым очень далеко до американских трат на оборону (это примерно в 12 раз меньше расходов США). Да и на фоне растущих государств, к которым справедливо относят КНР и Индию, это не так много.

Основная проблема в том, что подобные сравнения не учитывают паритета покупательной способности. Сравнение имело бы смысл, если бы в России зарплаты военных, которые составляют существенную часть расходов страны на оборону, были сравнимы с зарплатами военных западных стран. Также это напрямую касается приобретаемых вооружений. Если бы Москва покупала оружие на международном рынке, такое сравнение имело бы смысл. Но Россия обладает мощным оборонно-промышленным комплексом, сама является вторым по величине продавцом оружия на планете и покупает вооружение и военную технику у собственных компаний.

После 2014 года закупки оружия, техники и военного оборудования внутри страны лишь выросли. Россия перешла в этом сегменте на стратегию полного импортозамещения. При этом стоимость основного боевого танка Т-90 для российской армии в 3-4 раза ниже стоимости нового «Абрамса» для армии США, что также необходимо учитывать. Если оценивать валюты по паритету покупательной способности, то в 2018 году доллар стоил бы 25,6 рубля. Исходя из этого расходы России на оборону в 2018 году с переоценкой по паритету покупательной способности валют составляют уже от 120 до 150 миллиардов долларов.

При пересчете расходы Китая на оборону также доходят примерно до 460 миллиардов долларов в год. При такой методике подсчета совокупные расходы на оборону Пекина и Москвы уже вполне сопоставимы с тратами Вашингтона, а преимущество стран Запада не кажется таким очевидным.

Важно также понимать, как Россия и США тратят свои оборонные бюджеты. Расходы Москвы на армию носят точечный характер. России не приходится, как Вашингтону, содержать обширную сеть многочисленных военных баз, разбросанных по всему миру. Такие базы нуждаются в постоянной сложной логистической поддержке и ротации сил. Это, с одной стороны, позволяет поддерживать имеющиеся оперативные подразделения в состоянии полной боевой готовности, но с другой – очень дорого обходится американским налогоплательщикам.

Благодаря реализуемой Россией стратегии и объему трат на важных для себя стратегических направлениях страна не только обладает сопоставимым военным потенциалом, но часто и превосходит американцев, считает министр обороны России Сергей Шойгу. Одним из таких направлений и является Польша.

Как отмечали в недавних исследованиях специалисты SIPRI, Россия еще не довела свою программу модернизации вооруженных сил до логического завершения. Цель будет полностью достигнута только к 2029 году. После этой временной отметки вооруженные силы России получат возможность без приложения сверхусилий принимать участие одновременно в двух локальных войнах на разных театрах военных действий.
Юферев Сергей

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