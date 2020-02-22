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Правильные миллиарды: кто поддержит главу Amazon

22 февраля 2020, 14:39  •  27 • Аналитика
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Владелец крупнейшей в мире платформы по электронной коммерции Amazon, мультимиллиардер, самый богатый человек на земле Джефф Безос сделал широкий жест. И отнюдь не ради того, чтобы лишний раз пропиариться. Его и так прекрасно знает население планеты. Он объявил о создании специального фонда для борьбы с климатическими изменениями. На эти цели акула глобального бизнеса выделит большие деньги – порядка 10 миллиардов долларов. Они пойдут на усовершенствования существующих и поиск новых методов борьбы с природными аномалиями, а также на финансирование ученых и активистов. Можно сколько угодно иронизировать над этой инициативой и называть господина Бэзоса "жертвой" Греты Тунберг, призвавшей сильных мира сего одуматься во имя спасения человечества. Но владелец Amazon, похоже, делает единственно правильный шаг: на своем примере показывает, что нужно делать другим.
Кстати, он и сам обратился к компаниям, правительствам, международным структурам и обычным людям с призывом начать совместную деятельность. У лидера "списка богачей" Бэзоса порядка 130 миллиардов долларов. У тех, кто следует за ним в этом рейтинге, ненамного меньше. Понятно, что львиная доля этих денег не лежит в кубышке мертвым грузом, а задействована в бизнесе. И, тем не менее, хозяин – барин, который способен распоряжаться и управлять своим капиталом. А если учесть других долларовых миллиардеров, проживающих на планете, то становится понятно, что они обладают баснословными суммами во многие триллионы долларов. И это не говоря о возможностях правительств. Вопрос лишь в степени ответственности за общее будущее и осознании нынешних климатических угроз.
Нет, многие "денежные мешки", которым их богатства достались волей случая, по принципу принадлежности к каким-то влиятельным кланам, в том числе в политике, вряд ли озаботятся такой глобальной проблемой, как изменение климата. Тем более, когда на решение проблемы надо отдавать деньги, причем безвозвратно. Это просто не укладывается в их картину мира. Им ближе постройка какого-нибудь нового дворца и самой длинной яхты, покупка очередного самолета и редкой антикварной мебели. Ну и все прочее в том же духе. Однако, к счастью, есть и другие. Те, кто готов отдавать, не ожидая ничего взамен в финансово-материальном измерении. Ну просто ситуация на Земле действительно стала меняться слишком стремительно. Тают льды, зимой вместо снега идут дожди, вместо морозов оттепели, а в летний период – осенняя погода. И полное отсутствие солнца в некоторых уголках земли. Там, куда оно когда-то частенько заглядывало.
Ученые говорят, что потепление на планете может привести к вымиранию огромного числа видов растений и животных. Да и человеку не поздоровится. Количество жителей Земли неуклонно растет, а вместе с ним увеличивается и инфраструктура, и промышленность, и вредные выбросы. На фоне объективных изменений в природе, человеческая деятельность только усугубляет риски. Свернуть или значимо сократить ее в одночасье, конечно, нельзя. Но уж точно нужно наращивать реальные усилия по минимизации негативных факторов. И это тот самый случай, когда деньги, и особенно большие деньги, могут сослужить добрую службу всему живому на земле.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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