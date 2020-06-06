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Правильно, эффективно и современно: Дочь Пескова сравнила реакцию России и Запада на COVID-19

06 июня 2020, 03:55  •  78 • Политика
Елизавета Пескова одобрила действия России в период пандемии. По её мнению, они были правильными, эффективными и современными, хоть и не обошлось без перегибов. А российская медицина и вовсе показала себя на порядок лучше западной, добавила дочь Дмитрия Пескова.
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова считает действия страны по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 хотя и не идеальными, но правильными, эффективными и современными. Елизавета Пескова подчеркнула, что приоритетом любого государства должна быть человеческая жизнь.
"С моей точки зрения, когда речь заходит о необходимости ежедневной борьбы за жизни тысяч людей, любые экономические факторы отходят на второй план", - сказала она в интервью NEWS.ru.
Пескова отметила, что в борьбе с коронавирусом в России не обошлось без перегибов. Но в целом действия властей можно назвать "правильными, эффективными и современными". А российская медицина показала себя на порядок лучше западной за счёт профессионализма врачей и особенностей функционирования системы здравоохранения.
"В США люди не могут обратиться за медицинской помощью из-за высоких цен на услуги. В России же власти приняли эффективные меры, позволившие снизить рост числа заболевших", - отметила Елизавета Пескова.
Напомним, что хоть Россия и занимает третье место в мире по числу случаев заражения коронавирусом, количество летальных исходов одно из самых низких. Особенно наглядно это видно в сравнении с США и Европой.

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