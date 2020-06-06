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Правильно, эффективно и современно: Дочь Пескова сравнила реакцию России и Запада на COVID-19
06 июня 2020, 03:55 • 78 • Политика
Елизавета Пескова одобрила действия России в период пандемии. По её мнению, они были правильными, эффективными и современными, хоть и не обошлось без перегибов. А российская медицина и вовсе показала себя на порядок лучше западной, добавила дочь Дмитрия Пескова.
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова считает действия страны по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 хотя и не идеальными, но правильными, эффективными и современными. Елизавета Пескова подчеркнула, что приоритетом любого государства должна быть человеческая жизнь.
Пескова отметила, что в борьбе с коронавирусом в России не обошлось без перегибов. Но в целом действия властей можно назвать "правильными, эффективными и современными". А российская медицина показала себя на порядок лучше западной за счёт профессионализма врачей и особенностей функционирования системы здравоохранения.
Напомним, что хоть Россия и занимает третье место в мире по числу случаев заражения коронавирусом, количество летальных исходов одно из самых низких. Особенно наглядно это видно в сравнении с США и Европой.
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