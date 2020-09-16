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Правила ввели, но…: "Аэрофлот" проигнорировал мнение пассажиров и депутатов Госдумы

16 сентября 2020, 08:30  •  21 • Политика
"Аэрофлот" изменил правила перевозки животных, проигнорировав пожелания пассажиров и даже депутатов Госдумы. "Мы хотели, чтобы авиакомпании повернулись лицом к тем проблемам, с которыми сталкиваются животные и хозяева", - рассказал глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
С 15 сентября "Аэрофлот" изменил правила перевозки животных в самолётах авиакомпании. При этом авиаперевозчик не стал учитывать многие пожелания пассажиров и депутатов Госдумы. Компания продолжает дискриминировать права животных и их хозяев, заявил глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Он пояснил, что "Аэрофлоту" направлены многочисленные предложения по поводу перевозки животных в самолёте. В частности, предлагалось увеличить разрешённый вес животного с 8 до 10 килограмм. Депутат пояснил, что эта незначительная разница способна сохранить десятки тысяч жизней четвероногим, потому что в этот двухкилограммовый зазор попадает много животных.
За рубежом есть целый ряд авиакомпаний, которые так делают. У нас это только S7 Airlines, - указал Владимир Бурматов.
Другое предложение касалось возможности выкупа второго кресла для перевозки животного. Однако оно было также проигнорировано. Впрочем, как и предложение разрешить провоз в салоне собак-поводырей.
Мы выступали за то, чтобы требования к перевозке животных были более гибкими и лояльными к животным и их владельцам. Мы хотели, чтобы авиакомпании повернулись лицом к тем проблемам, с которыми сталкиваются животные и хозяева", - подчеркнул Владимир Бурматов в беседе c Nation News.
Парламентарий добавил, что не намерен сдаваться и будет продолжать добиваться введения более гуманных правил перевозки животных на всех видах транспорта.

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