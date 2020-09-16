|
Правила ввели, но…: "Аэрофлот" проигнорировал мнение пассажиров и депутатов Госдумы
16 сентября 2020, 08:30 • 21 • Политика
"Аэрофлот" изменил правила перевозки животных, проигнорировав пожелания пассажиров и даже депутатов Госдумы. "Мы хотели, чтобы авиакомпании повернулись лицом к тем проблемам, с которыми сталкиваются животные и хозяева", - рассказал глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
С 15 сентября "Аэрофлот" изменил правила перевозки животных в самолётах авиакомпании. При этом авиаперевозчик не стал учитывать многие пожелания пассажиров и депутатов Госдумы. Компания продолжает дискриминировать права животных и их хозяев, заявил глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Он пояснил, что "Аэрофлоту" направлены многочисленные предложения по поводу перевозки животных в самолёте. В частности, предлагалось увеличить разрешённый вес животного с 8 до 10 килограмм. Депутат пояснил, что эта незначительная разница способна сохранить десятки тысяч жизней четвероногим, потому что в этот двухкилограммовый зазор попадает много животных.
Другое предложение касалось возможности выкупа второго кресла для перевозки животного. Однако оно было также проигнорировано. Впрочем, как и предложение разрешить провоз в салоне собак-поводырей.
Парламентарий добавил, что не намерен сдаваться и будет продолжать добиваться введения более гуманных правил перевозки животных на всех видах транспорта.
21
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 сентября 2020, 08:45
|
13 сентября 2020, 20:00
|
09 сентября 2020, 18:50
|
14 сентября 2020, 05:10
|
12 сентября 2020, 05:30
|
14 сентября 2020, 12:30
|
12 сентября 2020, 11:55