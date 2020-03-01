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Правила въезда в Россию для украинцев ужесточены
01 марта 2020, 07:39 • 150 • Украина
Граждане Украины с 1 марта смогут въезжать на российскую территорию только по заграничному паспорту.
globallookpress.com
Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины (МинВОТ).
Отмечается, что те украинцы, которые покинули страну до 1 марта, смогут вернутся на Украину по тем документам, по которым они из неё выехали.
18 февраля сообщалось, что Россия сохранит действие внутренних паспортов Украины на своей территории после 1 марта.
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