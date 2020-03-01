Правила въезда в Россию для украинцев ужесточены

Граждане Украины с 1 марта смогут въезжать на российскую территорию только по заграничному паспорту.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины (МинВОТ).

Отмечается, что те украинцы, которые покинули страну до 1 марта, смогут вернутся на Украину по тем документам, по которым они из неё выехали.

18 февраля сообщалось, что Россия сохранит действие внутренних паспортов Украины на своей территории после 1 марта.