Правила удалённой работы, трудовые книжки и расчёт МРОТ: что изменится в жизни россиян c января

С 1 января вступает в силу закон, регулирующий дистанционную работу. Также изменится методика расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Россиянам, которые впервые будут трудоустраиваться после 1 января 2021 года, будут заводить только электронные трудовые книжки. Об этих и других изменениях в российском законодательстве — в материале RT.

Правила удалённой работы

С 1 января 2021 года вступает в силу закон, регулирующий дистанционную работу.

Согласно документу, выполнение работником его обязанностей дистанционно может происходить на постоянной основе (в течение всего срока действия трудового договора) или временно, то есть непрерывно на срок до полугода. Законом также предусматривается чередование удалённой работы и работы на стационарном рабочем месте.

В нём также закрепляются дополнительные гарантии по оплате труда таких работников. Кроме того, при наличии оснований работодатель сможет переводить сотрудников на удалёнку без их согласия, но в таком случае компания должна будет обеспечить их необходимым оборудованием или возместить затраты, если они используют свою технику.

Законом ограничивается перечень оснований для увольнения дистанционных работников: договор с таким сотрудником может быть расторгнут, если он не выходит на связь более двух рабочих дней без уважительной причины. Также документ закрепляет право сотрудника находиться офлайн.

Электронные трудовые книжки

Россиянам, которые впервые будут трудоустраиваться после 1 января 2021 года, будут заводить только электронные трудовые книжки. Граждане, уже оформленные на работе, должны сообщить работодателю, в каком виде они хотят оставить трудовую книжку. При выборе электронной формы бумажная книжка выдаётся на руки, а работодатель перестаёт отвечать за её ведение. Однако в электронном варианте будут фиксироваться только сведения начиная с 2020 года, поэтому бумажную трудовую книжку необходимо сохранить.

При выборе бумажной трудовой книжки работодатель продолжит вносить в неё сведения наряду с электронной формой. Изменить решение и перейти на электронную версию книжки можно в любой момент.

РИА Новости

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Новая методика расчёта МРОТ

С января 2021 года изменится методика расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума — теперь они будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, как это происходит сейчас, а из медианного дохода (суммы, когда половина работающих получает больше, половина — меньше).

Размер МРОТ в этом году составит 42% от медианы. В 2021 году он вырастет на 5,5% и достигнет 12 792 рублей.

Прожиточный минимум будет равняться 44,2% от медианного дохода за прошлый год, его значение составит 11 653 рубля.

Документ также устанавливает размер прожиточного минимума для различных категорий населения: для россиян трудоспособного возраста он составит 109% от прожиточного минимума в целом по стране, для пенсионеров — 86%, а для детей — 97%.

Правила работы гостиниц

С Нового года начинают действовать новые правила работы гостиниц. Согласно документу, каждый отель обязан иметь свидетельство о присвоении ему определенной категории.

В гостиницах, в которых имеется более 50 номеров, работа ресепшна должна осуществляться круглосуточно.

Помимо этого, несовершеннолетним гражданам, заселяющимся в гостиницы без законных представителей (родителей, усыновителей или опекунов), необходимо будет иметь при себе нотариальное согласие, оформленное одним из них. Дети до 14 лет должны быть с сопровождающим.

РИА Новости

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Запрет ресторанам включать чаевые в чек

С 1 января 2021 года ресторанам и кафе запрещено добавлять в заказ любые платежи, не касающиеся стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, в том числе чаевые.

Согласно нововведениям, кафе и рестораны обязаны будут также информировать гостей о перечне услуг и условиях их предоставления, наименовании блюд, способах их приготовления и ингредиентах, а также сообщать о пищевой ценности и весе порций.

Пенсии

В 2021-м россияне будут выходить на пенсию на год позже, чем сейчас — женщины с 56,5 лет, мужчины — с 61,5 года. При этом в 2028 году для женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин — в 65 лет.

Кроме того, с 1 января на 6,3% проиндексируют пенсии для неработающих пенсионеров. В результате этих изменений средний размер пенсии по стране должен составить 17,4 тыс. рублей. Ожидается, что выплаты с учётом индексации получат 36 млн россиян.

Материнский капитал

Материнский капитал в 2021 году будет проиндексирован на 3,7%.

Выплата на первого ребенка возрастёт с 466 617 до 483 882 рублей, на второго — с 616 617 до 639 432 рублей.

В случае, если семья уже получала материнский капитал на первого ребенка, размер доплаты на второго составит 155 550 рублей.

Средства разрешено направить на улучшение жилищных условий, оплату образования детей, формирование накопительной пенсии матери, социальную адаптацию детей-инвалидов. С 2020 года маткапитал можно также потратить на строительство жилого дома на садовом участке.

РИА Новости

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Налогообложение

Подоходный налог в размере 13% придётся заплатить с процентного дохода по вкладам, полученного в 2021 году и превышающего сумму в 42,5 тыс. рублей.

Подразумевается, что налоговая служба учитывает суммарный доход по всем вкладам одного физического лица без учёта таких параметров, как количество вкладов и их сроки. Также не имеет значения год открытия вклада.

При этом отдельно декларировать доход от вклада не потребуется, налог будет начислен автоматически.

Кроме того, с января в России начнёт действовать прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Если доходы превышают 5 млн рублей в год, то ставка вырастет с 13% до 15%.

Ожидается, что доля россиян, которым предстоит платить налог по повышенной ставке, составит не более 1%. Потенциальные поступления в бюджет за счёт нововведений оцениваются в размере 60 млрд рублей в 2021 году.

Цены на алкоголь

С 1 января 2021 года увеличатся минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и шампанское. Соответствующие положениея предусмотрены приказом Минфина.

Из документа следует, что минимальная цена на водку увеличится на 13 руб., до 243 руб. за 0,5 литра. Наиболее доступная бутылка 0,5 л коньяка вырастет в цене также на 13 руб., до 446 руб. Цена бутылки бренди увеличится на 9 руб., до 324 руб. Шампанское, в свою очередь, подорожает на 5 рублей — до 169 руб. за 0,75 литра.

Платные вытрезвители

С января 2021 года регионы получат право создавать платные медицинские вытрезвители на базе государственно-частного партнёрства. Общие правила организации работы этих учреждений определяет правительство.

В Госдуме ранее заявили, что расценки на услуги платных вытрезвителей будут едиными для всей страны. По предварительным оценкам парламентариев, ночь в подобном учреждении может стоить около 1,5 тыс. рублей.

Расширение списка доступных для женщин профессий

С января в России сократиться перечень профессий, где не могут быть заняты женщины.

Согласно приказу Минтруда, им станут доступны такие позиции, как водитель большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники (фура, трактор, самосвал, КамАЗ), за исключением машинистов строительной техники (бульдозер, экскаватор, автогрейдер), член палубной команды судна (боцман, шкипер, матрос), за исключением работ в машинном отделении судна.

Также женщины смогут занимать должность машиниста электропоезда (электрички), скоростных и высокоскоростных поездов и заниматься верхолазными работами на высоте свыше 10 метров.

Недоступными для женщин остаются некоторые виды химического производства, а также тяжёлые подземные и горные работы.

Маркировка одежды и ювелирных изделий

С 1 января вводится обязательная маркировка товаров лёгкой промышленности. Согласно постановлению кабмина, маркировке подлежат изделия из натуральной кожи или кожзаменителя, трикотажные вещи машинного или ручного вязания, пальто, куртки, ветровки, постельное и столовое белье и прочие изделия.

Уточняется, что промаркированы должны быть не только новые товары, но также те, что не были реализованы до 1 января.

Помимо этого, с января также подлежат обязательной маркировке ювелирные изделия. Мера призвана защитить покупателей от подделок.

Аптечки для водителей

С 1 января 2021 года водители будут самостоятельно комплектовать аптечки.

В них должны входить две одноразовые маски, две пары медицинских перчаток, кровоостанавливающий жгут, четыре бинта шириной пять сантиметров и три шириной семь сантиметров, стерильные марлевые салфетки, лейкопластырь в рулоне и ножницы.

Противопожарный режим

1 января 2021 года в России будет запрещено разводить костры не только на землях общего пользования, но также на территориях частных домовладений в населенных пунктах.

«Запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия», — уточняется в законе.

За организацию свалки горючих отходов на территориях, прилегающих к домам, предусмотрен штраф в размере до трёх тысяч рублей. Если по вине таких граждан произойдёт пожар, придётся заплатить штраф до пяти тысяч рублей.

Сельская ипотека

С 1 января произойдёт расширение в программе «Сельская ипотека». Теперь ей смогут воспользоваться граждане, планирующие строительство на земельном участке, находящемся в аренде.

Программа действует с 2020 года и предусматривает кредит под льготную ставку от 0,1 до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории.

Как отмечал президент Владимир Путин, объём финансирования сельской ипотеки увеличится в 2021-м почти в три раза. В Россельхозбанке сообщали, что по состоянию на конец ноября выдал 32 тыс. кредитов по этой программе общим объёмом более 62 млрд рублей.

globallookpress.com

© Konstantin Kokoshkin

«Налоговый манёвр» для IT-компаний

С начала 2021 года для IT-компаний устанавливается ставка по налогу на прибыль на уровне 3%. Также предприятия IT-отрасли будут платить по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды не 14%, а 7,6%. Так, в Пенсионный фонд России будет отчисляться 6%, на социальное страхование — 1,5%, в бюджет ОМС — 0,1%.

По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, таким образом условия налогообложения для IT-бизнеса в России станут одними из самых выгодных в мире, что создаст возможности для «устойчивого развития» российских компаний.

«Налоговый маневр сделает российскую юрисдикцию привлекательнее для IT-бизнеса, будет способствовать развитию этой высокотехнологичной отрасли», — говорил Володин.