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«Правила их деятельности утвердит правительство»: Госдума приняла закон о возвращении вытрезвителей

22 декабря 2020, 22:45  •  76 • В России
Госдума приняла в третьем чтении закон, наделяющий регионы и муниципалитеты правом организовывать вытрезвители. Между тем правила работы таких учреждений, а также виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД. В Госдуме отметили, что в ряде регионов вытрезвители уже существуют, однако до настоящего момента их создание по инициативе местных властей находилось вне рамок законодательства.
 
РИА Новости © Михаил Мордасов
 

Госдума приняла в третьем чтении закон, наделяющий регионы и муниципалитеты правом создавать вытрезвители. 

Как пояснили в пресс-службе нижней палаты, документ закрепляет за регионами полномочия по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. 

«Одной из мер станет организация специализированных учреждений для оказания помощи нетрезвым. Правила их деятельности должно будет утвердить правительство», — уточнили в Госдуме.

Закон не запрещает организовывать вытрезвители на принципах партнёрства с частными организациями. Перед тем как направить гражданина в вытрезвитель, его обязан осмотреть медицинский работник, который исключит наличие заболевания, при котором требуется госпитализация.

В Госдуме отметили, что создание вытрезвителей будет находиться в полномочиях регионов, но правила работы таких организаций, а также виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД.

В первом чтении данный законопроект был принят Госдумой в ноябре 2019 года. Как говорится в пояснительной записке, по причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тыс. граждан, в основном в трудоспособном возрасте, в том числе 8—10 тыс. человек — от переохлаждения на улицах.

Соавтор инициативы председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн пояснил, что в настоящий момент в ряде российских регионов уже есть медицинские вытрезвители, однако процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства.

«Поправки призваны исправить эту ошибку», — заявил он.

Хинштейн напомнил, что после упразднения медвытрезвителей, входивших в систему органов внутренних дел, взамен ничего создано не было. 

«И заверения о том, что такие учреждения появятся на базе системы здравоохранения, к сожалению, так и остались только на словах», — приводит его слова ТАСС.

  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко в разговоре с RT прокомментировал принятие закона о восстановлении системы вытрезвителей. 

«В 2010 году у нас система, скажем так, полицейских вытрезвителей была упразднена окончательно, и с 2010 года фактически на её место ничего альтернативного предложено не было. Поэтому часть доставлялись в больницы (кто в тяжёлой степени опьянения или кому требовалось вмешательство), а часть (те, кто агрессивно себя вёл) помещались также в специальные учреждения при органах внутренних дел», — отметил депутат.

При этом помощь, которую оказывали в медучреждениях, не компенсировалась за счёт фонда обязательного медицинского страхования, напомнил Диденко. Он добавил, что опыт организации вытрезвителей был в регионах России «и без федеральных законов».

«Некоторые субъекты эту работу вели. Где-то это бюджетные учреждения были, где-то коммерческие, здесь разные есть варианты. Поэтому посмотрели все эти практики, в 20 регионах где-то есть, и решили скорректировать закон федеральный с тем, чтобы у других субъектов появилась возможность этот опыт использовать», — рассказал он.

Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев назвал принятый закон «большим шагом вперёд». По его словам, проблема нахождения на улице людей в состоянии алкогольного опьянения становится особенна актуальна в зимний период.

Эксперт подчеркнул, что возвращение вытрезвителей поможет снизить нагрузку на медицинский персонал, занятый лечением других больных.

«Их раньше везли в обычные больницы, где они не давали нормально лечить больных другими заболеваниями людей, мешали медицинским работникам. Сейчас, в период COVID-19, это особенно актуально, потому что увеличивается нагрузка на больницы», — добавил специалист в беседе с RT.

При этом Исаев обратил внимание на то, что на этапе запуска подобной системы может возникнуть ряд сложностей, связанных с организационной формой этих учреждений.

В июне член Общественной палаты России и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил создать на базе медучреждений изолированные спецотделения-вытрезвители для лиц, задержанных по подозрению в совершении административных или уголовных преступлений (кроме тяжких) в состоянии алкогольного опьянения. В обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина он отметил, что, по статистике правоохранительных органов, в последние годы около трети всех преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения, а в 2019 году пьяные водители стали виновниками 15 тыс. ДТП, в которых погибли 4 тыс. человек.

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