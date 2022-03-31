Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских ...
Убивала и мирных, и военных: Русские бойцы уничтожили особо опасную снайпершу
США открывают против России "второй фронт". Угроза серьёзна
Никаких компромиссов с Россией быть не может: Зеленский выступил с новым обращен...
Главная / Политика

Правил никаких нет. "Прикрытие" ВСУ не вызвало удивления у русских

31 марта 2022, 18:40  •  148 • Политика
Канал Al Jazeera случайно снял маскировку нацистов и ВСУ на Украине. Они передвигались на машинах скорой помощи.
Арабский телеканал Al Jazeera случайно снял перемещение украинских силовиков в медицинском транспорте, что является грубым нарушением международных норм. Ситуацию прокомментировал для Царьграда доктор военных наук Константин Сивков.
Он отметил, что украинские нацисты и ВСУ игнорируют все писаные и неписаные правила ведения военных действий. Речь не только об использовании машин скорой помощи, но и об использовании квартир мирных жителей, а также больниц и роддомов в качестве прикрытия.
Правил нет никаких,
- констатировал Константин Сивков.
Эксперт добавил, что в машинах, на кораблях, имеющих знак Красного Креста, могут находиться только врачи и раненые. Если на этих кораблях находится артиллерия, находятся военнослужащие, то эти корабли не являются объектом защиты Международного Красного Креста. Поэтому такие действия - нарушение международных норм.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


148
Источник
Похожие новости
31 марта 2022, 01:45
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
31 марта 2022, 09:20
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добежал
31 марта 2022, 00:00
Украинские офицеры отправились в Словакию за смертельным "подарком"
31 марта 2022, 11:05
ВСУ попытались взять в кольцо русских солдат. Но просчитались
31 марта 2022, 05:15
"Пузырь надежды лопнул": Политолог наградил Зеленского позорным титулом
31 марта 2022, 12:50
Запад хочет серьёзно повысить ставки на Украине: "Посмотрим, что будет делать Россия"
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 марта 2022, 01:45
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
31 марта 2022, 09:20
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добежал
31 марта 2022, 00:00
Украинские офицеры отправились в Словакию за смертельным "подарком"
31 марта 2022, 07:35
Коломойский не договорился: 2 ракетных удара нанесено по нефтебазе в Днепропетровске
31 марта 2022, 12:50
Кедми озвучил откровение для русских воинов: Затихли все
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 марта 2022, 02:40
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
30 марта 2022, 00:40
Никаких компромиссов с Россией быть не может: Зеленский выступил с новым обращением
29 марта 2022, 04:15
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских солдат депутата
30 марта 2022, 14:40
Что затевают в Израиле Роман Абрамович и Игорь Коломойский?
26 марта 2022, 23:10
Что происходит в Изюме?
27 марта 2022, 02:40
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
25 марта 2022, 18:35
"А почему 12 выходит?": Украинский военный не поверил собственным пальцам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.