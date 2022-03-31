Канал Al Jazeera случайно снял маскировку нацистов и ВСУ на Украине. Они передвигались на машинах скорой помощи.

Арабский телеканал Al Jazeera случайно снял перемещение украинских силовиков в медицинском транспорте, что является грубым нарушением международных норм. Ситуацию прокомментировал для Царьграда доктор военных наук Константин Сивков.

Он отметил, что украинские нацисты и ВСУ игнорируют все писаные и неписаные правила ведения военных действий. Речь не только об использовании машин скорой помощи, но и об использовании квартир мирных жителей, а также больниц и роддомов в качестве прикрытия.

Правил нет никаких,

- констатировал Константин Сивков.

Эксперт добавил, что в машинах, на кораблях, имеющих знак Красного Креста, могут находиться только врачи и раненые. Если на этих кораблях находится артиллерия, находятся военнослужащие, то эти корабли не являются объектом защиты Международного Красного Креста. Поэтому такие действия - нарушение международных норм.