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Правды нет, объективность умерла. Катастрофа американских СМИ

12 июня 2020, 17:00  •  78 • Аналитика
© AFP 2020 / Johannes Elsele
В газете The New York Times недавно была опубликована статья американского сенатора Тома Коттона. В ближайшее же воскресенье затравленного за эту статью редактора отдела мнений, Джеймса Беннета, дружный коллектив вытеснил из газеты, заставив уволиться.
О чем писал республиканский сенатор? Прежде всего о том, что когда в городах и штатах, управляемых демократами, полиция бессильна остановить погромы, грабежи и прочие демонстрации (потому что ей не дают это сделать местные власти), туда надо вводить войска.
Город Нью-Йорк, чудовищным образом разгромленный толпой (в которой были далеко не только черные американцы), управляется как раз демократами. И упомянутая газета принадлежит демократам во всех смыслах, так же как и The Washington Post и еще несколько когда-то уважаемых изданий.
Кто и за что их раньше уважал? Многие — за то, что хотя бы в некоторой степени там соблюдался основной принцип журналистики. А именно: факты должны быть фактами, хотя как подобрать нужные факты и скрыть неприятные — эти игры мы знаем. А мнения обозревателей и иных авторов должны быть их мнениями. Причем желательно разными, а читатель — если он достоин уважения — сам должен из этой переклички разных людей делать свои выводы.
Данный базовый принцип был началом обучения человека на журналиста, как этот принцип применялся — другое дело. Почему этот принцип существовал, хотя бы в виде идеала: он означал (выходя на уровень философии), что есть такая штука, как правда. Она же — реальность. СМИ существуют для того, чтобы доводить до людей — всяких и любых — эту правду, нравится она журналисту или нет, то есть репортер обязан быть объективным и не продвигать свои любимые идеи. А что касается идей — они живут отдельно. Перекличка мнений — это перманентное продолжение образования для каждого: жизнь сложна, люди вокруг разные, надо знакомиться с их идеями и вырабатывать свои.
И вот сейчас журналисты The New York Times, не скрывая самоупоения, рассказывают, как расправились с Джеймсом Беннетом. Оказывается, все началось еще со времен погромов и бунтов в Фергюсоне в 2014 году. Там полицейские тоже убили черного жителя (тот, в отличие от нынешнего Джорджа Флойда из Миннеаполиса, не был рецидивистом и наркоманом). И возник бунт черных репортеров из той же газеты — пустите освещать полицейскую жестокость и черный гнев. Не пускали, не давали разжигать страсти — они делали что хотели через твиттер, то есть воевали с собственным изданием.
А сейчас происходит то же самое, но в десятикратном размере. В травле Беннета участвовало до тысячи сотрудников газеты, и они это делали не обязательно по воле своих редакторов. The New York Times — это наследственное владение династии Сульцбергеров, но по публикации газеты видно, что масса репортеров-революционеров, разного цвета кожи, по сути, вынудила владельцев не просто убрать Беннета, но задуматься о переменах в редакционной политике. Дикая травля несогласных или нейтральных, которой боятся даже владельцы СМИ: дошло до этого.
Перемены в газете? Да куда уж больше перемен — этот идеологический штаб демократов и без того каждый день на визге и ультразвуке уничтожал республиканцев, их президента, их идеологию прямо с момента избрания Трампа президентом. Читать этот пропагандистский ужас невозможно, но иногда — в одном случае из ста — публиковались мнения из другой Америки.
И вот Том Коттон: вообще-то он принадлежит к как бы правящей партии, его кто-то избирал в сенаторы, да будь он даже просто публицистом-одиночкой… Ведь если другая половина Америки думает так, как он, должны же демократы как минимум представлять себе аргументацию оппонентов?
Уже не должны, хуже того — не могут. Это доставляет им невыносимые страдания. А журналистское движение за увольнение Беннета объясняло это вот как: публикация мнения Коттона "ставит жизнь работников газеты под угрозу" — побьют. Если и правда ставит, то это многое говорит о степени взаимной ненависти двух Америк. Они живут в двух непримиримых реальностях, в одной из которой нельзя говорить, что Флойд из Миннеаполиса был "не ангел", и нельзя говорить многое другое. Средняя позиция не получается. Власть в газете захватили демократические журналисты — и их аудитория. Кстати, то же происходит сейчас в трех других ведущих газетах демократов, где уничтожают любого, кто заикнется насчет беспристрастности и истины. Но не надо думать, что в республиканских СМИ сплошная беспристрастность и поиск истины.
Когда это началось? Вот мнение Ван Гордона Саутера, бывшего главы канала CBS News: уже 35 лет назад было поздно что-то делать. СМИ были или на одной стороне, или на другой.
"С кем вы, мастера культуры?" — задал в 1932 году вопрос американским журналистам Максим Горький в ответ на их письмо. (Мы ведь согласны, что и журналисты, хотя бы теоретически, относятся к сфере культуры в широком смысле, так?) И то была очень умная, очень сильная статья, которую и сегодня читать поучительно: там многое сказано о ненависти и непримиримости, так же как и расизме в мире.
Но главная мысль Горького, отраженная в заголовке, была такова: ненависть двух классов людей в мире такова, что "ничто, кроме неизбежного, боевого столкновения их физических, классовых носителей, ничто, кроме победы пролетариев, не освободит мир от ненависти". Интеллигенты, "мастера культуры", должны решить вопрос — с кем они. Им надо быть с "чернорабочей силой культуры за создание новых форм жизни".
Эта статья затем стала не в США, а в СССР классикой для тех, кто объяснял: мастера культуры, в том числе журналисты, обязаны служить одной заранее заданной правильной идее. Те, кто этого не делает… Ну, речь о 1930-х годах, свою историю мы знаем. Сторонников "неправильных" идей в лучшем случае не замечали (если они были в эмиграции, конечно). Объективность СМИ, поиск правды? Уже найдена, другой не надо.
Вот и Америка дошла до такой же точки. И ста лет не прошло.

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