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Правду об убийстве в деле Ильшата Гафурова пытался рассказать бывший пресс-секретарь Шаймиева
22 декабря 2021, 17:10 • 73 • Политика
ФСБ задержала ректора Казанского университета Гафурова по делу об убийстве депутата. "Как о ректоре КФУ о нём можно говорить только то, что он создал монстра, подмял под себя всё", - отметил бывший пресс-секретарь первого президента Татарстана.
Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров задержан в ходе спецоперации сотрудников ФСБ по делу об убийстве депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова. Бывший пресс-секретарь первого президента Татарстана Ирек Муртазин рассказал, что ему известно об этом деле.
Речь идёт о преступлении, которое произошло в Москве 28 августа 1999 года, на автостоянке возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА. Человек в белой куртке на глазах у десятков людей расстрелял в упор из пистолета предпринимателя и депутата елабужского объединенного совета народных депутатов Айдара Исрафилова.
В том же году на одном из федеральных каналов вышел репортаж, в котором оперативник Елабужского РОВД Владимир Горшков говорил, что заказчиком является глава Елабуги - Ильшат Гафуров.
- прокомментировал ситуацию Ирек Муртазин в беседе с NEWS.RU.
Он добавил, что как о ректоре КФУ о Гафурове тоже ничего хорошего сказать нельзя. По словам бывшего пресс-секретаря первого главы Татарстсна, на Гафурове "негде ставить клеймо — одна большая коррупция". У силовиков постоянно были вопросы к нему "в папках", просто всё это не вытаскивалось наружу, отметил Муртазин.
- подчеркнул он.
По мнению Ирека Муртазина, задержание Ильшата Гафурова – это сигнал татарстанским элита. Он считает, что таким образом федеральный центр дал им понять, что все под колпаком и на каждого есть компромат.
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