Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байден...
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления...
Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России
Первый пошёл: Перед пандемией склонилось одно из самых стойких государств
Главная / Политика

Правду о здоровье Путина после слухов о болезни раскрыл журналист

22 ноября 2020, 11:20  •  175 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Западные СМИ муссировали тему отставки президента – в России ответили
Как на самом деле чувствует себя глава РФ Владимир Путин, рассказал корреспондент, который лично общался с ним.
Автор передачи "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин появился в эфире канала "Соловьев Live" на Ютуб. Журналист заявил, что сплетни, которые с таким воодушевлением распространяли западные СМИ, полная чушь. Напомним, речь шла о том, что президент РФ вскоре может покинуть свой пост из-за якобы ухудшившегося здоровья. Зарубин лично общался с Путиным и заверил, что российский лидер на самочувствие не жалуется. У Владимира Владимировича по-прежнему плотный график – на следующей неделе ему предстоит множество переговоров и мероприятий.
Зарубин добавил, что западные блогеры и журналисты, которые так внимательно следят за здоровьем нашего президента, слишком много смотрят телевизор и "что-то видят".
Весьма неожиданный прогноз о возможном преемнике Путина ранее сделали китайские СМИ. Стать лидером России может глава Чечни Рамзан Кадыров, считают журналисты. В этом случае наша страна поставит США на колени, заявили китайцы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



175
Источник
Похожие новости
21 ноября 2020, 20:40
"Мы всегда можем направить в Белый дом морских котиков": Обама с улыбкой предупредил Трампа
22 ноября 2020, 00:20
"Крым - это часть Украины": В позицию нового президента Молдавии Санду закралось противоречие
22 ноября 2020, 00:20
"Абсолютная пошлость": Соловьёв "отнял" у главы "Альянса врачей" Васильевой звание "Женщина года"
22 ноября 2020, 00:20
Политолог назвал "сверхрасстрельную" должность в России
21 ноября 2020, 20:40
У Эрдогана нашли серьезного покровителя в Европе
22 ноября 2020, 05:50
"Что я делаю, слишком важно": Трамп наконец нашёл виновных в своём поражении на выборах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 ноября 2020, 16:10
Посол Азербайджана наказан после людоедского заявления о русских: Об отзыве заявили в Турции
16 ноября 2020, 01:20
Цискаридзе блистательно ответил на вопрос о русском Крыме, напомнив о пролитой крови предков
17 ноября 2020, 05:45
Не сумев свалить Михалкова, заказчики нашли новых жертв. И снова прогадали
21 ноября 2020, 05:05
"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байдена, заявил Моргулис
16 ноября 2020, 20:35
Украине сделали заманчивое предложение по Крыму
16 ноября 2020, 08:40
Клинтон публикует план Америки для мира: хорошая новость для России
17 ноября 2020, 21:20
Четыре года за призывы отдать Крым: Собчак предупредили
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.