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Правду о здоровье Путина после слухов о болезни раскрыл журналист
22 ноября 2020, 11:20 • 175 • Политика
Западные СМИ муссировали тему отставки президента – в России ответили
Как на самом деле чувствует себя глава РФ Владимир Путин, рассказал корреспондент, который лично общался с ним.
Автор передачи "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин появился в эфире канала "Соловьев Live" на Ютуб. Журналист заявил, что сплетни, которые с таким воодушевлением распространяли западные СМИ, полная чушь. Напомним, речь шла о том, что президент РФ вскоре может покинуть свой пост из-за якобы ухудшившегося здоровья. Зарубин лично общался с Путиным и заверил, что российский лидер на самочувствие не жалуется. У Владимира Владимировича по-прежнему плотный график – на следующей неделе ему предстоит множество переговоров и мероприятий.
Зарубин добавил, что западные блогеры и журналисты, которые так внимательно следят за здоровьем нашего президента, слишком много смотрят телевизор и "что-то видят".
Весьма неожиданный прогноз о возможном преемнике Путина ранее сделали китайские СМИ. Стать лидером России может глава Чечни Рамзан Кадыров, считают журналисты. В этом случае наша страна поставит США на колени, заявили китайцы.
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