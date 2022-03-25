Правду о трагедии самолёта MH17 не получится замолчать. Эксперт уверен, что рано или поздно она вылезет наружу. "Рушится американская спецоперация", - отметил он.

Так, первый министр государственной безопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук прокомментировал сообщение о том, что голландская прокуратура признала, что малайзийский боинг мог быть сбит ракетой "Бук", выпущенной украинской армией.

Пинчук выразил уверенность, что уничтожение пассажирского самолёта - это совместная операция Украины и США. Американцы уже неоднократно сбивали морские и воздушные суда, как, впрочем, и украинцы. Достаточно вспомнить гибель самолёта Ту-154 в 2001 году, который был сбит ВСУ во время военных учений.

Эксперт отметил, что украинцам, которые в это время наступали на Донбасс, нужна была сакральная жертва, чтобы переманить общественное мнение на свою сторону. Американцам же нужен был лишний повод для того, чтобы оправдать попытки задушить Россию.

Поэтому это была украинско-американская спецоперация. Боинг сбили как раз для достижения военно-политических последствий. А правда - рано или поздно, она же всегда всплывает… Рухнула конструкция геополитическая, а за ней начинает обрушаться и американская спецоперация,

- отметил он.

Напомним, что малайзийский самолёт "Боинг-777" (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области летом 2014 года. Голландская прокуратура настаивает на том, что самолёт якобы был сбит ополченцами ДНР из русского "Бука", но Россия уже предоставила доказательства, что не передавала "Бук" Донецку, а вот у украинской армии такое оружие было. Кроме того, вызывает большие вопросы, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство в зоне боевых действий и почему США отказываются предоставить спутниковые данные, которые могли бы пролить свет на обстоятельства авиакатастрофы.