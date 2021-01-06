Правду о крушении MH17 знает Коломойский, и это повод для подготовки побега в Россию - Царёв

Бывший украинский политик Олег Царёв в интервью для издания "ПолитНавигатор" назвал тех, кому доступна тайна крушения малайзийского боинга MH17.

Он уверен, что всю правду о трагедии знают, в частности, одни из крупнейших олигархов Незалежной - Геннадий Корбан и Игорь Коломойский.

Знают потому, что имели непосредственное отношение к организации данной провокации, пояснил экс-политик. Однако сейчас между ними существует вражда.

И единственное, что удерживает их от публикации "горячего" компромата друг на друга, как раз то, что эти бизнесмены оба повязаны в деле MH17.

Кроме того, на Западе такая сенсация вряд ли кого-то обрадует. Между тем на Коломойского оказывается серьёзное давление, в том числе по линии ЦРУ.

И может сложиться такая ситуация, что Коломойскому, кроме как в Россию, бежать будет некуда, - подчеркнул собеседник портала.

И уже именно в РФ олигарх, возможно, сможет заговорить, подытожил Царёв.