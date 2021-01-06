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Правду о крушении MH17 знает Коломойский, и это повод для подготовки побега в Россию - Царёв

06 января 2021, 16:40  •  68 • Политика
Правду о крушении MH17 знает Игорь Коломойский, и это повод для подготовки побега в Россию, считает Олег Царёв. Он заметил, что на Западе эта сенсация никому не нужна. Между тем на украинского олигарха сейчас оказывается серьёзное давление, в том числе по линии ЦРУ. Не исключено, что ему придётся просить убежища у РФ, где он в итоге и заговорит.
Бывший украинский политик Олег Царёв в интервью для издания "ПолитНавигатор" назвал тех, кому доступна тайна крушения малайзийского боинга MH17.
Он уверен, что всю правду о трагедии знают, в частности, одни из крупнейших олигархов Незалежной - Геннадий Корбан и Игорь Коломойский.
Знают потому, что имели непосредственное отношение к организации данной провокации, пояснил экс-политик. Однако сейчас между ними существует вражда.
И единственное, что удерживает их от публикации "горячего" компромата друг на друга, как раз то, что эти бизнесмены оба повязаны в деле MH17.
Кроме того, на Западе такая сенсация вряд ли кого-то обрадует. Между тем на Коломойского оказывается серьёзное давление, в том числе по линии ЦРУ.
И может сложиться такая ситуация, что Коломойскому, кроме как в Россию, бежать будет некуда, - подчеркнул собеседник портала.
И уже именно в РФ олигарх, возможно, сможет заговорить, подытожил Царёв.

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