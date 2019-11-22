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Правда Великой Победы

22 ноября 2019, 15:09  •  12 • Война
Фонд исторической перспективы и издательство «Вече» приглашают на презентацию книжной серии «Правда Победы», посвященной 75-летию окончания Второй мировой войны.
В презентации принимают участие авторы вышедших в серии «Правда Победы» книг:
Наталия Нарочницкая
Александр Мясников
Михаил Мельтюхов
Анатолий Кошкин
Юрий Никифоров
А также Константин Семенов - заместитель главного редактора Издательства "Вече"
Гости мероприятия смогут приобрести книги серии «Правда Победы» и получить автографы авторов.
В рамках презентации состоится показ документального фильма «Союзники. Верой и правдой!» (режиссер Сергей Зайцев, продюсер Александр Смолко). Фильм является обладателем «Гран-при» ХХ Международного кинофорума «Золотой Витязь».
Презентация состоится в конференц-зале Центрального выставочного зала «Манеж»
29 ноября в 17-00
Вход свободный.
По материалам: Фонд исторической перспективы

Фонд Стратегической Культуры

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