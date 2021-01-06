Правда русских депутатов разозлила Казахстан. В ответ на неудобные вопросы заговорил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал в газете Egemen Qazaqstan статью, в которой заявил, что территорию страны "никто извне" не отдавал, а народ жил там на протяжении веков. Таким образом, Токаев ответил за заявления, разозлившие Казахстан. Сделал эти заявления глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Но стоило ли злиться, если Никонов просто сказал правду?

После комментария Никонова временного поверенного в делах России Александра Комарова вызвали в Министерство иностранных дел Казахстана и вручили ноту протеста. Кстати, помимо Никонова на тему высказывался и депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Он пояснил, что если уж на то пошло, Казахстан получил свои территории в подарок или, если хотите, в аренду после выхода из состава СССР. И эти земли, если уж совсем честно, не мешало бы вернуть. Или же восстановить единое государство с Россией.

В опубликованной статье Токаев назвал главным богатством Казахстана "священную землю, унаследованную от предков", добавив: "Такую огромную территорию казахам никто не дарил извне. Наша история не измеряется 1991 или 1936 годом". Словом, смотреть правде в глаза президент Казахстана не хочет.

Ранее неудобные вопросы касаемо нервной реакции Казахстана задавал обозреватель Царьграда Владимир Хомяков. Он напомнил, как сегодня работает казахстанская пропаганда, придумывая на ходу историю страны.

"Ну ладно ещё фильм-киносказка "Кочевник" - о том, как высококультурные казахи истреблявших их джунгар в одиночку одолели (правда, зачем после единственной выигранной битвы сразу побежали под руку России проситься, вообще непонятно). Ну да это дело давнее - кто о нём помнит! Так теперь в рамках становления соответствующей "казахской исторической памяти" отсняли ещё более мифологический шедевр - "Плач Великой степи". О том, как злые русские непонятно за что в 1920 - 1930-х годах из имевшихся на тот момент согласно переписи 3,6 млн казахов выморили голодом (только не смейтесь!) 8,5 млн и ещё 1,5 млн заставили бежать из страны", - привёл свой пример Хомяков.

Больше фактов о странном противостоянии официального Казахстана с пророссийскими силами на своей территории доступны в нашем обзорном материале, где мы в деталях рассказываем о конфликте.