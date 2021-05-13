Правда от палестинца в эфире вынудила немецкий канал извиняться

Палестинско-американский журналист Али Абунима выдал в эфире Deutsche Welle мнение, что на самом деле является подоплёкой конфликта между Палестиной и Израилем. По его словам, немцы сами способствуют разгоранию этого конфликта.

Журналист во время комментария отметил, что немцам пора перестать лицемерить - они в том числе спонсируют Израиль. Это, по его мнению, и порождает новые витки агрессии против Палестины.

"Пора народу Германии и немецкой элите перестать заставлять палестинских детей в секторе Газа платить за преступления немецкого народа против европейских евреев", - категорично заявил он.

Ведущий DW попытался перевести обсуждение в тему, что в принципе можно сделать европейцам для нейтрализации этой агрессии между двумя странами Ближнего Востока. Но Али Абунима не купился: он призвал не выдавать пустые обещания, а прекратить спонсировать агрессоров.

После этого скандального включения немецкому каналу пришлось извиниться перед зрителями. На это спикер в своём Twitter выдал гневную тираду по поводу немцев.

"Германия хочет изобразить себя так, как будто она «извлекла уроки» из холокоста, и в то же время полностью поддерживает этнические чистки и убийства палестинцев фашистским израильским режимом. Они ничему не научились из своей уродливой истории", - категорично написал он.