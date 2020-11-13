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Правда об украинском майдане убьёт чувства людей, патриотизм, веру в порядочность, — Гордон

13 ноября 2020, 17:25  •  195 • Украина

Одиозный пропагандист Дмитрий Гордон сообщил, что знает очень неприятную правду об украинском майдане 2014 года, однако не будет её озвучивать, потому что «ещё хочет пожить».

«Правду об украинском майдане знает человек 500.

Эта правда может убить чувства людей, патриотизм, веру в честность, порядочность», — заявил Гордон в эфире одного из украинских телеканалов, отвечая на вопрос зрителя.

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