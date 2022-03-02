Правда о войне на Украине: Взгляд с Запада

Полистаешь виртуальные страницы западных газет и понимаешь: на информационном поле коллективный Запад нас обыгрывает. Массированное промывание мозгов обывателя через традиционные СМИ и соцсети "свободного мира" делает своё дело. Всё это отражается на настроении общества. А если усилия традиционных западных СМИ, безуспешно пытающихся сохранить видимость объективности, помножить на гуляющие в Сети многочисленные украинские фейки, то становится жутковато. Между тем не всё так плохо. В мире, в том числе на Западе, достаточно людей, кто здраво и объективно оценивает спецоперацию России на Украине. Среди них и государственные лидеры, и СМИ, и простые люди.

Заметнее всего пресса

Путин действует абсолютно честно в рамках того, о чём предупреждал заранее. Он не хочет войны с Западом,

– пишет один из авторов американского издания The American Conservative Патрик Бьюкенен, чью статью приводит портал "ИноСМИ". Он отмечает, что в основе российских действий на Украине лежит рациональная причина – обеспечение собственной безопасности.

Не сумев получить удовлетворительный ответ на своё требование, подчёркивает Бьюкенен, Путин вошёл на Украину и решил этот вопрос. Теперь ни Украина, ни Грузия не станут членами НАТО. В четверг 24 февраля Россия решила, что пойдет на специальную военную операцию, чтобы этого не произошло.

Путин сделал именно то, о чём он нас предупреждал. Каким бы ни был характер российского президента, который сейчас горячо обсуждается здесь, в США, он подтвердил одно: ему можно верить. Когда Путин предупреждает, что он что-то сделает, он следует своим словам,

– резюмирует Бьюкенен.

Понимание аргументов России разбросано по всему миру посредством интернета. Стоит приложить небольшое усилие, и за густой пеленой фейков и безапелляционного осуждения России начинают проявляться многочисленные, сознательно подавляемые на Западе семена правды. Российская военная спецоперация на Украине по вполне понятным причинам у многих вызвала в памяти военные операции США на Ближнем Востоке, где ещё не стёрлись в памяти американские ковровые бомбардировки Ирака, Сирии, Афганистана, Ливии. И что же? Сирийский депутат, председатель Сирийской федерации промышленности Фарес Шехаби напомнил Западу, в частности, про Багдад.

Если бы русская армия хотела взять Киев по-натовски, город бы уже был взят и полностью разрушен с сотнями тысяч жертв среди гражданского населения. Спросите иракцев о Багдаде в 2003 году,

– написал Шехаби в своём Twitter. Но если мнение сирийцев, которые считают русских своими спасителями, кто-то не сочтёт показательным, то мнение американца, всё ещё свято верящего, что он по Конституции США имеет право на свободу слова, полагаю, будет более интересно.

"Тихий американец"

Американский кинопродюсер и независимый аналитик Гонсало Лира опубликовал 26 февраля на американском немейнстримовском портале Brighteon.com свои рассуждения о русской спецоперации на Украине. Его мысли особенно интересны, если учесть, что в данный момент он находится в Киеве, в одной из центральных гостиниц. Гонсало Лира, в частности, отмечает, что США утверждают, будто русская армия действует якобы неэффективно, потому что после нескольких дней операции не уничтожила гражданскую инфраструктуру, водоснабжение, связь и т.д. Он подчёркивает, что "американская манера вторжения в другие страны заключается в том, чтобы всё разрушить до основания, и только затем входят войска. Так американцы действовали в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане".

Русские же ничего не разрушают, – свидетельствует Гонсало Лира. – Они лишь хотят сменить политическое руководство Украины и установить такое правительство, которое отвечало бы интересам безопасности России и было бы долгосрочным её союзником.

Скриншот страницы сайта brighteon.com

Далее он свидетельствует, что многие его украинские знакомые сбежали из Киева, чтобы не быть насильно мобилизованными в украинскую армию. Он утверждает, что "режим Зеленского спровоцировал потоки беженцев, и украинцы бегут из городов не из опасения русской армии, а из опасения того, что они будут насильно призваны на военную службу режимом Зеленского".

Самое лучшее, на что можно надеяться, – говорит американец, – это то, чтобы украинский режим рухнул или чтобы Зеленский сбежал бы куда-нибудь, а русские тогда возьмут Украину целиком и не причинят вреда людям. В противном случае есть опасность, что вся страна будет разрушена, миллионы людей превратятся в беженцев и тысячи погибнут.

В другом видео, которое Гонсало Лира снял 28 февраля на Крещатике в Киеве и которое гуляет в мессенджере Telegram, он констатирует:

Все говорят о стрельбе, но не понимают, что русские находятся как минимум в 10 километрах отсюда. Всё из-за этих банд, которые стреляют друг в друга. И это то, о чём остальной мир не говорит: как режим Зеленского выдал оружие фактически всему местному криминалу. В скором времени они начнут охоту на гражданских. Это сделал режим Зеленского. Давайте не будем притворяться, что этого нет. Эти люди творят хаос на Украине во имя борьбы с русскими. Это абсурд, это безответственно, от этого страдают только украинцы.

Не у всех снесло крышу

Рассуждения Гонсало Лиры на Brighteon.com вызвали волну откликов американцев и других иностранных читателей портала. Они разные. Среди них множество таких, которые разделяют мнение Лиры. Вот они:

celios chev: "Спасибо, мужик! Рад видеть людей, которые могут объяснить ситуацию так, как есть! Я лично против этого вторжения. Но то, что делает украинское правительство, на самом деле непрофессионально и приведёт к ещё большим ненужным жертвам с обеих сторон".

Russell: "Россия здесь будет успешна... и это правильно. Марионеточный режим НАТО/США на Украине и его масштабная операция по отмыванию денег, а также операции по торговле людьми идут на спад. И угадайте, кто я? Я не русский".

CR Solarice: "…Россия практически родилась в Днепре. Байден развратил Украину и превратил её в выгребную яму коррупционных и правительственных преступлений".

Cosjr: "Как вы думаете, русские вообще заслуживают жизни? Некоторые западные страны говорят, что русский народ должен быть полностью уничтожен! Сотрите их с лица земли и сразу всем станет легче, что русских нет... Они желают смерти русским детям, русским женщинам и старикам! И дело тут даже не в войне с Украиной. Эти угрозы звучали задолго до событий на Украине. Политики открыто говорили об уничтожении целой нации. ПОЧЕМУ?.. Во Второй мировой войне главную роль в уничтожении фашизма на всей планете сыграл СССР, а помогали союзники по антигитлеровской коалиции! Это должны знать все, кто уважает историю мира! … И ещё речь идёт о том, что марионетка Зеленский действует так, как хочет правительство США, а не народ США!".

dane lobe: "Я об этом же говорил с самого начала… Украина при Зеленском стала фабрикой, которая работает на американское глубинное государство и производит героин по заказу ЦРУ. Украина – это страна номер 1, где ведётся сбор детской крови для отправки в США для американской элиты…"

Полагаю, что этого вполне достаточно, чтобы понять, что не у всех в Штатах снесло крышу от зловонного выхлопа мейнстримовских либеральных СМИ.

"Срби и Руси – браћа заувек!"

Сербы и русские – братья навек! Этот лозунг рефреном повторялся на многочисленных демонстрациях в поддержку России и её военной операции на Украине, прошедших в Сербии и братской ей Черногории. Черногорцы считают себя и сербов братьями-близнецами, учитывая их общий сербский язык, единую историю и единую Сербскую Православную церковь, канонической территорией которой является Черногория.

Но одно дело народ, а другое – власти. И если власти Черногории, давно живущие под внешним управлением США, не сопротивляются указаниям из Вашингтона о введении санкций против России, то официальный Белград пытается всё же "сидеть на двух стульях" – и чтобы Россию не обидеть, и чтобы не закрыть для себя дорогу в Евросоюз. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что "Сербия выражает полную поддержку территориальной целостности Украины". Одновременно он сказал:

При рассмотрении необходимости введения санкций, в том числе против России, Сербия будет руководствоваться исключительно своими интересами. Сербия почувствовала на себе санкции и считает, что не в её интересах вводить санкции в отношении какого-либо государства.

То есть Сербия не ввела санкции против России, но не потому, что она любит Россию, а потому что это "не в интересах" Сербии. Ну хоть так. И за то спасибо.

Младжан Дорджевич - лидер сербского политического движения "Освобождение". Скриншот страницы сайта politicki.rs

В противовес официальной двоякой позиции властей население Сербии и лидеры общественного мнения высказались однозначно в пользу России. В частности, политическое движение "Освобождение" публично приветствовало решение России и её президента Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик. Руководитель движения "Освобождение" Младжан Джорджевич осудил НАТО за то, что этот блок "является причиной нестабильности на Украине". Он указал на "лицемерие западных центров власти, которые на территории бывшей Югославии нарушили все международные конвенции в ущерб сербам, а теперь призывают к уважению международного права в Донбассе".

Наша позиция ясна: Сербия всегда хочет быть с Россией – своим честным историческим другом и гарантом суверенитета нашей страны,

– заявил Младжан Джорджевич.

На американских задворках

На прессу Латинской Америки лучше не ориентироваться. В значительной степени (за исключением ведущих СМИ Кубы, Никарагуа, Венесуэлы и Боливии) она печатается по лекалам, присланным когда-то из Вашингтона. Например, работающие в Киеве корреспонденты аргентинских изданий Clarín и La Nación фантазируют по поводу того, что российская армия устраивает в Киеве "ночи террора". Это данность, ничего тут не исправишь. А вот официальные власти ряда стран Латинской Америки (опять же, не считая наших союзников) отнюдь не готовы идти на поводу у США. Действующая под абсолютным контролем США Организация американских государств (ОАГ) приняла заявление с осуждением военной спецоперации России на Украине.

Однако пять стран-членов ОАГ отказались подписывать эту состряпанную в Белом доме бумагу. Среди них – Аргентина, Бразилия, Боливия, Сальвадор и Уругвай. Они сделали это под разными предлогами, чтобы не нарываться на репрессалии "сонного Джо". Например, Аргентина и Бразилия, по сообщениям местных СМИ, не намерены осуждать Россию, поскольку "российско-украинский конфликт происходит на другом континенте и не находится в компетенции ОАГ". Понятно что эти страны, президенты которых, соответственно, Альберто Фернандес и Жаир Болсонару недавно побывали с визитами в Москве, просто не хотят идти на поводу у США. Хотя, президент Бразилии Жаир Болсонару не счёл нужным придерживаться политеса. Отвечая на вопросы CNN, он сказал, что не намерен вводить санкции против России, пояснив, что "украинцы доверили комику судьбу нации".

Что с того?

Можно ещё долго перечислять разбросанные в Сети многочисленные свидетельства здравомыслия людей по всему миру. И если посты в соцсетях, публикации в несистемной западной прессе, высказывания государственных лидеров разных стран всё же для кого-то не выглядят убедительными, можно, в конце концов, обратиться к мнению авторитетных вполне системных американцев, которые ещё недавно были высокопоставленными правительственными чиновниками. Бывший старший советник министра обороны США (в администрации Трампа) отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью телеканалу Fox News заявил, что Россия вынужденно пошла на военную спецоперацию на Украине.

Полковник напомнил, что президент Путин ещё 15 лет назад предупреждал о проблемах. Однако эксперт справедливо подчёркивает, что все его требования были проигнорированы. Макгрегор сказал, что США никогда бы не потерпели аналогичную ситуацию, например, на Кубе. По прогнозам Макгрегора, группировка украинских ВС уже окружена, а разбита будет в ближайшие несколько дней. Он призвал США и Европу держаться подальше от этого конфликта. Тут нечего больше комментировать. Кто хочет видеть правду, тот включает мозги. Кто не хочет, тот… не хочет.