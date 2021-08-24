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Правда о событиях 1968 года в Чехословакии скрывается

24 августа 2021, 15:20  •  296 • В мире
В августе по всей Чехии проходят памятные мероприятия, посвящённые 53-й годовщине ввода войск Организации Варшавского договора (СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Болгария). Члены правительства и парламентарии в сопровождении воинских караулов возложили венки к мемориальным табличкам, установленным на местах наиболее ожесточённых столкновений демонстрантов с советскими войсками.
Официальная позиция Праги такова: в августе 1968 года СССР и его союзники подавили народный протест против коммунистической диктатуры, убив более 100 мирных граждан. Такая трактовка событий 1968 года стала неотъемлемой частью русофобской пропаганды в Чехословакии.
В действительности Москва, вводя войска в Чехословакию, действовала в совершенно иной обстановке и руководствовалась совершенно иными соображениями.
«Цветная революция» 1968 года в Чехословакии осуществлялась при поддержке западных спецслужб. В 1967 году СССР запланировал заключить с Италией и Францией соглашения на увеличение поставок газа в Западную Европу. Впоследствии эта сделка получит название «сделка века». Заключение газовых контрактов могло окончательно похоронить надежды американцев на участие Италии и Франции в возможной войне с СССР. Рим и Париж могли превратиться в лоббистов советских интересов в Европе.
ЦРУ и спецслужбы ФРГ воспользовались конфликтами внутри чехословацкой компартии и сумели создать в стране плацдарм для организации переворота. «Мирные демонстранты» в Праге располагали автоматическим и снайперским оружием, средствами противотанковой борьбы, подпольными радиостанциями, типографиями, обладали навыками уличного боя. Им даже удалось сбить советский самолёт АН-2 (современные чешские историки заявляют, что самолёт врезался в гору).
В ФРГ на границе с Чехословакией сконцентрировались натовские войска для возможного вторжения с целью выхода к границам советской Украины. В случае успеха переворота оборона Организации Варшавского договора была бы разорвана надвое, а о прокладке газопроводов из СССР через Чехословакию в Западную Европу надо было бы забыть.
Сорвав попытку государственного переворота в Праге, СССР свёл к минимуму вероятность перехода холодной войны в горячую фазу.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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