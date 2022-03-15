Правда о преступлениях ВСУ: жители Волновахи против киевской пропаганды

Жители освобождённой от нацистов Волновахи рассказали спецкору "Царьграда" о том, что творилось в городе. Националисты прятались среди жилых домов, прикрываясь гражданским населением, как живым щитом. Это и есть та правду, которую тщательно пытается скрыть киевская пропаганда.

Вот бы всех, кто говорит, что всё это неправда, их бы на Украину. С 1 марта, как начали бомбить, мы две недели с подвалов не вылазили. Четыре дня вообще не видели не пищи горячей, ничего, – рассказывают жители Волновахи.

Рядом с их домом укрепились солдаты ВСУ, по ним стреляли, националисты вели ответный огонь. Мины сыпались на дома и огороды.

Четыре снаряда попало в наш дом. Наш дом горел, никто не мог помочь, все прятались. Мы чудом успели выскочить из подвала, а так бы… Пять часов прятались в сарае, а когда в огород упала мина и всё содрогнулось, поняли, что надо обратно в подвал. Молились. И Бог нас сохранил, – рассказывают пережившие штурм Волновахи местные жители.

Приходу ополченцев Донбасса они рады. В Волновахе, несмотря на отсутствие воды и света, наконец, спокойно.