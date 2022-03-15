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Правда о преступлениях ВСУ: жители Волновахи против киевской пропаганды
15 марта 2022, 10:20 • 196 • Политика
Жители освобождённой от нацистов Волновахи рассказали спецкору "Царьграда" о том, что творилось в городе. Националисты прятались среди жилых домов, прикрываясь гражданским населением, как живым щитом. Это и есть та правду, которую тщательно пытается скрыть киевская пропаганда.
Рядом с их домом укрепились солдаты ВСУ, по ним стреляли, националисты вели ответный огонь. Мины сыпались на дома и огороды.
Приходу ополченцев Донбасса они рады. В Волновахе, несмотря на отсутствие воды и света, наконец, спокойно.
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