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Правда о майдане Россию не интересует? Украинский политик заявил о предательстве

20 ноября 2020, 23:35  •  149 • В мире
Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв с трибуны парламента ещё до начала госпереворота сообщал о подготовке майдана. О той пророческой речи напомнил сам политик, передаёт "Русская весна". По словам Царёва, после своего выступления он обратился к журналисту, транслировавшему сюжеты с Украины в РФ, но тот сказал ему, что Россию эта история якобы не интересует.
Бывший украинский нардеп Олег Царёв вспомнил своё пророческое выступление с трибуны Верховной рады. Тогда парламентарий вышел к трибуне и называл вещи своими именами, мол, при помощи американской дипмиссии в стране готовится майдан.
Его выступление, как видно на кадрах архивной хроники, из зала постоянно старались перебить громкими возгласами.
Впрочем, это не помешало Царёву изложить всё как на духу. Вспоминая тот эпизод, политик отмечает, что, когда он сошёл с трибуны, ему навстречу устремилась возмущённая Анна Герман со словами о недопустимости обвинять в чём бы то ни было США.
Кроме того, не заинтересовало предупреждение политика и Россию. Царёв вспомнил о предательском эпизоде, когда он обратился к журналисту, но тот лишь отмахнулся от него.
"После выступления я подошёл к одному моему хорошему товарищу - журналисту, который отвечал за новостные сюжеты из Украины для российских федеральных каналов.
Я попросил поставить это видео на Россию. Сказал, что было бы хорошо, чтобы о том, что будет происходить в Украине, знали в России заранее. Он мне ответил, что это Россию не интересует", - цитирует слова Царёва "Русская весна".

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